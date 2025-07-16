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Работник тира в Пермском крае, ослепший от выстрела в глаз, отсудил миллион
Работник тира в Пермском крае, ослепший от выстрела в глаз, отсудил миллион - РИА Новости, 16.07.2025
Работник тира в Пермском крае, ослепший от выстрела в глаз, отсудил миллион
Оператор тира в Пермском крае полностью ослеп на один глаз после случайного выстрела в его сторону ребенка-посетителя, пострадавшему выплачен 1 миллион рублей... РИА Новости, 16.07.2025
2025-07-16T13:17:00+03:00
2025-07-16T13:17:00+03:00
2025-07-16T13:17:00+03:00
происшествия
пермский край
кунгур
федеральная служба судебных приставов (фссп россии)
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ПЕРМЬ, 16 июл - РИА Новости. Оператор тира в Пермском крае полностью ослеп на один глаз после случайного выстрела в его сторону ребенка-посетителя, пострадавшему выплачен 1 миллион рублей компенсации, сообщило управление ФССП по региону. По данным ведомства, в парке отдыха в пермском Кунгуре мальчик, играя на аттракционе "Пневматический тир", при перезарядке пистолета случайно выстрелил в сторону контролера-оператора. Пуля попала 26-летнему сотруднику в глаз. Молодой мужчина лишился зрения на одном глазу. Со временем острота зрения стала снижаться и на втором, пострадавший лишился трудоспособности и долго не мог найти новую работу. Он обратился в суд с требованием компенсации. Судебный орган заставил владельца тира (ИП), не обеспечившего работника средствами защиты и допустившего использование незафиксированного оружия, выплатить заявителю 1 миллион рублей. "Судебные приставы Пермского края взыскали 1 миллион рублей с предпринимателя, не обеспечившего безопасность своему работнику", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250605/sud-2021006794.html
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происшествия, пермский край, кунгур, федеральная служба судебных приставов (фссп россии)
Происшествия, Пермский край, Кунгур, Федеральная служба судебных приставов (ФССП России)
Работник тира в Пермском крае, ослепший от выстрела в глаз, отсудил миллион
Ослепший от выстрела ребенка оператор тира в Пермском крае отсудил 1 млн руб