Рейтинг@Mail.ru
Работник тира в Пермском крае, ослепший от выстрела в глаз, отсудил миллион - РИА Новости, 16.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:17 16.07.2025
https://ria.ru/20250716/operator-2029448428.html
Работник тира в Пермском крае, ослепший от выстрела в глаз, отсудил миллион
Работник тира в Пермском крае, ослепший от выстрела в глаз, отсудил миллион - РИА Новости, 16.07.2025
Работник тира в Пермском крае, ослепший от выстрела в глаз, отсудил миллион
Оператор тира в Пермском крае полностью ослеп на один глаз после случайного выстрела в его сторону ребенка-посетителя, пострадавшему выплачен 1 миллион рублей... РИА Новости, 16.07.2025
2025-07-16T13:17:00+03:00
2025-07-16T13:17:00+03:00
происшествия
пермский край
кунгур
федеральная служба судебных приставов (фссп россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145574_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_05ef464980645948d183db4495a46b2e.jpg
ПЕРМЬ, 16 июл - РИА Новости. Оператор тира в Пермском крае полностью ослеп на один глаз после случайного выстрела в его сторону ребенка-посетителя, пострадавшему выплачен 1 миллион рублей компенсации, сообщило управление ФССП по региону. По данным ведомства, в парке отдыха в пермском Кунгуре мальчик, играя на аттракционе "Пневматический тир", при перезарядке пистолета случайно выстрелил в сторону контролера-оператора. Пуля попала 26-летнему сотруднику в глаз. Молодой мужчина лишился зрения на одном глазу. Со временем острота зрения стала снижаться и на втором, пострадавший лишился трудоспособности и долго не мог найти новую работу. Он обратился в суд с требованием компенсации. Судебный орган заставил владельца тира (ИП), не обеспечившего работника средствами защиты и допустившего использование незафиксированного оружия, выплатить заявителю 1 миллион рублей. "Судебные приставы Пермского края взыскали 1 миллион рублей с предпринимателя, не обеспечившего безопасность своему работнику", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250605/sud-2021006794.html
пермский край
кунгур
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145574_336:0:3065:2047_1920x0_80_0_0_06e3cc55e816fe128d9c0f5f1ec0e72d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, пермский край, кунгур, федеральная служба судебных приставов (фссп россии)
Происшествия, Пермский край, Кунгур, Федеральная служба судебных приставов (ФССП России)
Работник тира в Пермском крае, ослепший от выстрела в глаз, отсудил миллион

Ослепший от выстрела ребенка оператор тира в Пермском крае отсудил 1 млн руб

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ПЕРМЬ, 16 июл - РИА Новости. Оператор тира в Пермском крае полностью ослеп на один глаз после случайного выстрела в его сторону ребенка-посетителя, пострадавшему выплачен 1 миллион рублей компенсации, сообщило управление ФССП по региону.
По данным ведомства, в парке отдыха в пермском Кунгуре мальчик, играя на аттракционе "Пневматический тир", при перезарядке пистолета случайно выстрелил в сторону контролера-оператора. Пуля попала 26-летнему сотруднику в глаз. Молодой мужчина лишился зрения на одном глазу. Со временем острота зрения стала снижаться и на втором, пострадавший лишился трудоспособности и долго не мог найти новую работу. Он обратился в суд с требованием компенсации.
Судебный орган заставил владельца тира (ИП), не обеспечившего работника средствами защиты и допустившего использование незафиксированного оружия, выплатить заявителю 1 миллион рублей.
"Судебные приставы Пермского края взыскали 1 миллион рублей с предпринимателя, не обеспечившего безопасность своему работнику", - говорится в сообщении.
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
Предприниматель в Кузбассе заплатит компенсацию за травму ребенка на батуте
5 июня, 06:35
 
ПроисшествияПермский крайКунгурФедеральная служба судебных приставов (ФССП России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала