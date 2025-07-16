Заседание СБ ООН по Сирии пройдет в четверг
Заседание СБ ООН в связи с ударами Израиля по Сирии назначено на 22.00 17 июля
© AP Photo / Eduardo MunozЗдание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций
© AP Photo / Eduardo Munoz
Здание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций. Архивное фото
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ООН, 16 июл – РИА Новости. Заседание Совбеза ООН в связи с ударами Израиля по Сирии назначено на 22.00 17 июля, сообщили РИА Новости в председательствующей в июле в Совбезе миссии Пакистана при Организации.
"Да (в 15.00 по местному времени, 22.00 мск – ред.)", – сказали агентству в пакистанской миссии.
Во вторник министерство обороны Сирии заявило о вводе войск совместно с силами МВД в город Сувейда, где преимущественно проживает друзское население. Целью операции была объявлена зачистка города от незаконных вооруженных формирований.
В минувшее воскресенье стало известно о нападении вооруженных формирований на ряд друзских поселений в провинции Сувейда, в результате чего была перекрыта трасса, связывающая провинцию с Дамаском. Для защиты мирного населения в бой с вооруженными бандами вступили друзские отряды самообороны. По данным министерства обороны Сирии, в ходе боестолкновений были убиты более 30 человек и более 100 получили ранения, также было объявлено о гибели 20 бойцов сил переходного сирийского правительства.
В среду израильские ВВС нанесли удары по генеральному штаба и президентскому дворцу в Дамаске с целью защиты друзской общины, несмотря на заявление властей Сирии о предупреждении Израиля о вводе войск в Сувейду, чтобы положить конец межклановым вооруженным столкновениям. В свою очередь, источник в силах безопасности Сирии сообщил телеканалу "Аль-Джазира", что все незаконно действующие группировки покинули город Сувейда.
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