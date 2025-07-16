https://ria.ru/20250716/oon-2029536017.html

В СБ ООН не запрашивали заседаний на тему ударов Израиля по Сирии

В СБ ООН не запрашивали заседаний на тему ударов Израиля по Сирии - РИА Новости, 16.07.2025

В СБ ООН не запрашивали заседаний на тему ударов Израиля по Сирии

Никто пока не запрашивал заседаний Совбеза ООН в свете ударов Израиля по Сирии, сообщили РИА Новости в председательствующей в июле в СБ миссии Пакистана при... РИА Новости, 16.07.2025

2025-07-16T17:57:00+03:00

2025-07-16T17:57:00+03:00

2025-07-16T17:59:00+03:00

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ООН, 16 июл - РИА Новости. Никто пока не запрашивал заседаний Совбеза ООН в свете ударов Израиля по Сирии, сообщили РИА Новости в председательствующей в июле в СБ миссии Пакистана при Организации Объединенных Наций. В среду министр обороны Израиля Исраэль Кац пригрозил "болезненными ударами", если правительство Сирии не прекратит нападение на друзскую общину в районе Сувейда на юге САР. Ранее сирийский телеканал Syria TV сообщил, что израильские самолеты нанесли серию авиаударов по зданию генерального штаба в центре Дамаска, а также в районе президентского дворца. По данным минздрава арабской республики, в результате авиаударов Израиля по Дамаску один мирный житель погиб, 18 ранены. "На данный момент никто не созывал встречу", - сказали агентству в пакистанской миссии. Тринадцатого июля стало известно о нападении вооруженных бандформирований на ряд друзских поселений в провинции Сувейда, в результате чего также была перекрыта трасса, связывающая провинцию с Дамаском. Для защиты мирного населения в бой с вооруженными бандами вступили друзские отряды самообороны. По данным министерства обороны Сирии, в ходе боестолкновений были убиты более 30 человек, и более 100 получили ранения, также было объявлено о гибели 18 бойцов сил переходного сирийского правительства. В понедельник министерство обороны САР заявило, что на фоне эскалации, совместно с МВД, были направлены военные подразделения в пострадавшие районы. Кроме того, созданы безопасные коридоры для мирных жителей, принимаются меры для оперативного прекращения боестолкновений. Минобороны заявило о приверженности защите граждан в соответствии с законом. Во вторник министерство обороны Сирии объявило о вводе войск совместно с силами МВД в город Сувейда, где преимущественно проживает друзское население. Целью операции объявлена зачистка города от незаконных вооруженных формирований. Ожесточенные бои продолжаются в центре города. Власти призвали все стороны конфликта к сотрудничеству с армией и силами внутренней безопасности, а также к проявлению сдержанности, подчеркнув, что дальнейшая эскалация лишь усилит страдания мирных жителей.

https://ria.ru/20250716/voyna-2029533632.html

https://ria.ru/20250716/ssha-2029520564.html

сирия

израиль

дамаск (город)

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в мире, сирия, израиль, дамаск (город), исраэль кац, оон, совет безопасности оон