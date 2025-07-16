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Украинские войска обстреляли центр Горловки из РСЗО
Украинские войска обстреляли центр Горловки из РСЗО - РИА Новости, 16.07.2025
Украинские войска обстреляли центр Горловки из РСЗО
Украинские войска выпустили 20 ракет из РСЗО по центру Горловки в ДНР, сообщили в управления администрации главы и правительства ДНР по вопросам... РИА Новости, 16.07.2025
2025-07-16T04:39:00+03:00
2025-07-16T04:39:00+03:00
2025-07-16T04:39:00+03:00
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
украина
стирол
происшествия
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ДОНЕЦК, 16 июл - РИА Новости. Украинские войска выпустили 20 ракет из РСЗО по центру Горловки в ДНР, сообщили в управления администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 03.40 - населенный пункт Константиновка - населенный пункт Горловка (Центрально-Городской район): 20 ракет из РСЗО", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка. В городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
горловка, донецкая народная республика, украина, стирол, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Украина, Стирол, Происшествия
Украинские войска обстреляли центр Горловки из РСЗО
Украинские войска выпустили 20 ракет из РСЗО по центру Горловки в ДНР