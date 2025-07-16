https://ria.ru/20250716/obstrel-2029362462.html

Украинские войска обстреляли центр Горловки из РСЗО

Украинские войска обстреляли центр Горловки из РСЗО - РИА Новости, 16.07.2025

Украинские войска обстреляли центр Горловки из РСЗО

Украинские войска выпустили 20 ракет из РСЗО по центру Горловки в ДНР, сообщили в управления администрации главы и правительства ДНР по вопросам... РИА Новости, 16.07.2025

2025-07-16T04:39:00+03:00

2025-07-16T04:39:00+03:00

2025-07-16T04:39:00+03:00

специальная военная операция на украине

горловка

донецкая народная республика

украина

стирол

происшествия

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ДОНЕЦК, 16 июл - РИА Новости. Украинские войска выпустили 20 ракет из РСЗО по центру Горловки в ДНР, сообщили в управления администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 03.40 - населенный пункт Константиновка - населенный пункт Горловка (Центрально-Городской район): 20 ракет из РСЗО", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка. В городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

горловка

донецкая народная республика

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

горловка, донецкая народная республика, украина, стирол, происшествия