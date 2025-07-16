https://ria.ru/20250716/novosibirsk-2029410708.html

Жителей дома в Сибири, где взорвался газ, разместят в маневренном фонде

Жителей дома в Сибири, где взорвался газ, разместят в маневренном фонде - РИА Новости, 16.07.2025

Жителей дома в Сибири, где взорвался газ, разместят в маневренном фонде

Жителей многоквартирного двухэтажного дома в поселке Красный Яр под Новосибирском, где взорвался газ, планируют разместить в маневренном фонде и у... РИА Новости, 16.07.2025

2025-07-16T11:16:00+03:00

2025-07-16T11:16:00+03:00

2025-07-16T11:16:00+03:00

происшествия

новосибирская область

новосибирский район

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/10/2029392779_0:370:960:910_1920x0_80_0_0_0cfe4f0804f4b50fde93c61f18a30475.jpg

НОВОСИБИРСК, 16 июл – РИА Новости. Жителей многоквартирного двухэтажного дома в поселке Красный Яр под Новосибирском, где взорвался газ, планируют разместить в маневренном фонде и у родственников, сообщил замминистра ЖКХ и энергетики Новосибирской области Степан Рахманов. Как сообщалось, в 12.30 (08.30 мск) произошел взрыв газовоздушной смеси в жилом многоквартирном двухэтажном доме в поселке Красный Яр Новосибирского района. МЧС РФ сообщало, что пострадала женщина, ее осматривают врачи, под завалами могут находиться еще два человека. По данным областного минздрава, при взрыве один человек погиб, один травмирован и находится в состоянии средней степени тяжести. "Сейчас важнейшая задача – обеспечить безопасность жителей дома, решается вопрос с их размещением в маневренном фонде и у родственников. После этого будет комиссионно оцениваться ущерб и уровень разрушений для принятия решения о восстановлении дома или его сносе, если конструкции окажутся сильно повреждены", - приводятся слова министра в Telegram-канале правительства Новосибирской области. Рахманов, который находится на месте происшествия, отметил, что ситуация на контроле регионального ГУМЧС, правительства Новосибирской области и администрации Новосибирского района. На месте работают спасатели. Решение о сносе или восстановлении дома, поврежденного в результате ЧП, будет принято по результатам обследования, уточнили в облправительстве.

https://ria.ru/20250623/postradavshiy-2024744898.html

https://ria.ru/20250708/razbor-2027844298.html

новосибирская область

новосибирский район

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, новосибирская область, новосибирский район, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)