"Хорошо плывут". Европа готовит нестандартный вариант для России
Экономист Пичугин: ЕС не сможет контролировать соблюдение "плавающего потолка"
© AP Photo / Geert Vanden WijngaertУрсула фон дер Ляйен
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Урсула фон дер Ляйен
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 июл — РИА Новости, Наталья Дембинская. У Брюсселя новая идея: плавающий ценовой потолок на российскую нефть, на 15 долларов меньше рыночной стоимости. Это, как там предполагают, существенно сократит возможности теневого флота Москвы и наконец отсечет от трафика танкеры G7, которые активно подключаются к перевозке, как только цены снижаются. Наблюдатели уверены: эта затея, как и предыдущие, обречена на провал.
"Гибкий" подход
В ЕС близки к согласованию 18-го пакета санкций против России, предусматривающего, в числе прочего, ограничения на морской экспорт нефти.
Как сообщило Reuters со ссылкой на четверых дипломатов, Еврокомиссия намерена ввести "гибкую" предельную цену: рыночная минус 15 долларов.
До этого собирались просто опустить планку с 60 до 45, но Словакия и Венгрия выступили против. В США инициативу тоже не поддержали.
Добыча нефти в Татарстане
Ничего не сработало
Потолок действует с 2022-го, однако не очень эффективно. Теневой флот, игнорирующий запреты, постоянно расширялся.
Из юрисдикции ЕС вывели множество судов. Танкеры поменяли флаги и прописку, от услуг западных компаний отказались, отмечает Тамара Сафонова, генеральный директор Независимого аналитического агентства нефтегазового сектора.
"Платят не тем". Россия опять рассчиталась по-своему
4 июля, 08:00
По данным Financial Times, только в 2023-м теневой флот увеличился на 70% — до 600 танкеров вне юрисдикции "Семерки". А сейчас и сам потолок лишился смысла: баррель Brent — чуть за 70, основной российский сорт Urals — порядка 60.
По данным S&P Global, морской экспорт российской сырой нефти в апреле прибавил 50% и достиг 13-месячного максимума. Это связывают с тем, что в дело вновь включились танкеры стран G7 — вполне легально.
К июню — максимум за 19 месяцев, на рынок вернулись греческие операторы. Москве это на руку: официальный фрахт в два-три раза дешевле теневого.
© РИА Новости / Костис Нтантамис | Перейти в медиабанкТанкер Lana, зарегистрированный под российским флагом и перевозивший нефть из Ирана, в акватории острова Каристос в Греции
Танкер Lana, зарегистрированный под российским флагом и перевозивший нефть из Ирана, в акватории острова Каристос в Греции
"Уже полтора года показатель стабилен: порядка 3,2 миллиона баррелей в сутки. Несмотря ни на какие санкции", — подчеркивает Павел Севостьянов, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Г. В. Плеханова.
В Брюсселе этим крайне недовольны и решили отсечь вернувшихся перевозчиков от российского экспорта, восстановив контроль за схемами обхода ограничений, объясняет Руслан Пичугин, независимый эксперт в сфере частных инвестиций.
© AP Photo / Vita JurevicieneНорвежский нефтяной танкер Breiviken проходит через морской порт Клайпеды
© AP Photo / Vita Jureviciene
Норвежский нефтяной танкер Breiviken проходит через морской порт Клайпеды
Не смогут контролировать
Но не так все просто. Возражает Мальта, зарабатывающая на транспортировке российской нефти. Сопротивление способна оказать и Греция.
А реализовать этот санкционный механизм еще сложнее, указывают эксперты.
"Цены на нефть волатильны, обновлений потолка раз в три месяца явно недостаточно. Для контроля нужно участие ключевых транспортных и страховых центров, а их позиция может измениться. Чем сложнее механизм, тем больше в нем уязвимостей для обхода, манипуляций и правовой неопределенности", — говорит Пичугин.
Нефть подкачала. Саудовский бюджет затрещал по швам
2 июля, 08:00
Павел Севостьянов добавляет: потребуются новые процедуры мониторинга, усиленное взаимодействие между странами "Семерки", рост административных издержек.
У Москвы же большой опыт по минимизации последствий от таких шагов — так идею плавающего потолка прокомментировали в Кремле.
На давно выстроенную цепочку подсанкционных поставок новые ограничения вряд ли повлияют. Эти суда изначально не полагались на западную инфраструктуру и действуют вне юрисдикции G7. По оценкам аналитиков, рынку понадобится от силы месяц-два чтобы "перемолоть" очередные причуды Брюсселя. И все вернется на круги своя.
© AP Photo / Virginia MayoМужчина проходит мимо флагов Европейского союза в Брюсселе
© AP Photo / Virginia Mayo
Мужчина проходит мимо флагов Европейского союза в Брюсселе