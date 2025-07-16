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"Хорошо плывут". Европа готовит нестандартный вариант для России - РИА Новости, 16.07.2025
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08:00 16.07.2025 (обновлено: 08:03 16.07.2025)
https://ria.ru/20250716/neft-2029213412.html
"Хорошо плывут". Европа готовит нестандартный вариант для России
"Хорошо плывут". Европа готовит нестандартный вариант для России - РИА Новости, 16.07.2025
"Хорошо плывут". Европа готовит нестандартный вариант для России
У Брюсселя новая идея: плавающий ценовой потолок на российскую нефть, на 15 долларов меньше рыночной стоимости. Это, как там предполагают, существенно сократит... РИА Новости, 16.07.2025
2025-07-16T08:00:00+03:00
2025-07-16T08:03:00+03:00
экономика
цены на нефть
россия
брюссель
москва
евросоюз
g7
brent
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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости, Наталья Дембинская. У Брюсселя новая идея: плавающий ценовой потолок на российскую нефть, на 15 долларов меньше рыночной стоимости. Это, как там предполагают, существенно сократит возможности теневого флота Москвы и наконец отсечет от трафика танкеры G7, которые активно подключаются к перевозке, как только цены снижаются. Наблюдатели уверены: эта затея, как и предыдущие, обречена на провал."Гибкий" подходВ ЕС близки к согласованию 18-го пакета санкций против России, предусматривающего, в числе прочего, ограничения на морской экспорт нефти.Как сообщило Reuters со ссылкой на четверых дипломатов, Еврокомиссия намерена ввести "гибкую" предельную цену: рыночная минус 15 долларов.До этого собирались просто опустить планку с 60 до 45, но Словакия и Венгрия выступили против. В США инициативу тоже не поддержали.Ничего не сработалоПотолок действует с 2022-го, однако не очень эффективно. Теневой флот, игнорирующий запреты, постоянно расширялся.Из юрисдикции ЕС вывели множество судов. Танкеры поменяли флаги и прописку, от услуг западных компаний отказались, отмечает Тамара Сафонова, генеральный директор Независимого аналитического агентства нефтегазового сектора.По данным Financial Times, только в 2023-м теневой флот увеличился на 70% — до 600 танкеров вне юрисдикции "Семерки". А сейчас и сам потолок лишился смысла: баррель Brent — чуть за 70, основной российский сорт Urals — порядка 60.По данным S&amp;P Global, морской экспорт российской сырой нефти в апреле прибавил 50% и достиг 13-месячного максимума. Это связывают с тем, что в дело вновь включились танкеры стран G7 — вполне легально.К июню — максимум за 19 месяцев, на рынок вернулись греческие операторы. Москве это на руку: официальный фрахт в два-три раза дешевле теневого."Уже полтора года показатель стабилен: порядка 3,2 миллиона баррелей в сутки. Несмотря ни на какие санкции", — подчеркивает Павел Севостьянов, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Г. В. Плеханова.В Брюсселе этим крайне недовольны и решили отсечь вернувшихся перевозчиков от российского экспорта, восстановив контроль за схемами обхода ограничений, объясняет Руслан Пичугин, независимый эксперт в сфере частных инвестиций.Не смогут контролироватьНо не так все просто. Возражает Мальта, зарабатывающая на транспортировке российской нефти. Сопротивление способна оказать и Греция.А реализовать этот санкционный механизм еще сложнее, указывают эксперты."Цены на нефть волатильны, обновлений потолка раз в три месяца явно недостаточно. Для контроля нужно участие ключевых транспортных и страховых центров, а их позиция может измениться. Чем сложнее механизм, тем больше в нем уязвимостей для обхода, манипуляций и правовой неопределенности", — говорит Пичугин.Павел Севостьянов добавляет: потребуются новые процедуры мониторинга, усиленное взаимодействие между странами "Семерки", рост административных издержек.У Москвы же большой опыт по минимизации последствий от таких шагов — так идею плавающего потолка прокомментировали в Кремле.На давно выстроенную цепочку подсанкционных поставок новые ограничения вряд ли повлияют. Эти суда изначально не полагались на западную инфраструктуру и действуют вне юрисдикции G7. По оценкам аналитиков, рынку понадобится от силы месяц-два чтобы "перемолоть" очередные причуды Брюсселя. И все вернется на круги своя.
https://ria.ru/20250704/briks-2026997796.html
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экономика, цены на нефть, россия, брюссель, москва, евросоюз, g7, brent, urals, еврокомиссия
Экономика, Цены на нефть, Россия, Брюссель, Москва, Евросоюз, G7, Brent, Urals, Еврокомиссия
"Хорошо плывут". Европа готовит нестандартный вариант для России

Экономист Пичугин: ЕС не сможет контролировать соблюдение "плавающего потолка"

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertУрсула фон дер Ляйен
Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Урсула фон дер Ляйен
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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости, Наталья Дембинская. У Брюсселя новая идея: плавающий ценовой потолок на российскую нефть, на 15 долларов меньше рыночной стоимости. Это, как там предполагают, существенно сократит возможности теневого флота Москвы и наконец отсечет от трафика танкеры G7, которые активно подключаются к перевозке, как только цены снижаются. Наблюдатели уверены: эта затея, как и предыдущие, обречена на провал.

"Гибкий" подход

В ЕС близки к согласованию 18-го пакета санкций против России, предусматривающего, в числе прочего, ограничения на морской экспорт нефти.
Как сообщило Reuters со ссылкой на четверых дипломатов, Еврокомиссия намерена ввести "гибкую" предельную цену: рыночная минус 15 долларов.
До этого собирались просто опустить планку с 60 до 45, но Словакия и Венгрия выступили против. В США инициативу тоже не поддержали.
© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкДобыча нефти в Татарстане
Добыча нефти в Татарстане - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Добыча нефти в Татарстане

Ничего не сработало

Потолок действует с 2022-го, однако не очень эффективно. Теневой флот, игнорирующий запреты, постоянно расширялся.
Из юрисдикции ЕС вывели множество судов. Танкеры поменяли флаги и прописку, от услуг западных компаний отказались, отмечает Тамара Сафонова, генеральный директор Независимого аналитического агентства нефтегазового сектора.
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По данным Financial Times, только в 2023-м теневой флот увеличился на 70% — до 600 танкеров вне юрисдикции "Семерки". А сейчас и сам потолок лишился смысла: баррель Brent — чуть за 70, основной российский сорт Urals — порядка 60.
По данным S&P Global, морской экспорт российской сырой нефти в апреле прибавил 50% и достиг 13-месячного максимума. Это связывают с тем, что в дело вновь включились танкеры стран G7 — вполне легально.
К июню — максимум за 19 месяцев, на рынок вернулись греческие операторы. Москве это на руку: официальный фрахт в два-три раза дешевле теневого.
© РИА Новости / Костис Нтантамис | Перейти в медиабанкТанкер Lana, зарегистрированный под российским флагом и перевозивший нефть из Ирана, в акватории острова Каристос в Греции
Танкер Lana, зарегистрированный под российским флагом и перевозивший нефть из Ирана, в акватории острова Каристос в Греции - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
© РИА Новости / Костис Нтантамис
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Танкер Lana, зарегистрированный под российским флагом и перевозивший нефть из Ирана, в акватории острова Каристос в Греции
"Уже полтора года показатель стабилен: порядка 3,2 миллиона баррелей в сутки. Несмотря ни на какие санкции", — подчеркивает Павел Севостьянов, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Г. В. Плеханова.
В Брюсселе этим крайне недовольны и решили отсечь вернувшихся перевозчиков от российского экспорта, восстановив контроль за схемами обхода ограничений, объясняет Руслан Пичугин, независимый эксперт в сфере частных инвестиций.
© AP Photo / Vita JurevicieneНорвежский нефтяной танкер Breiviken проходит через морской порт Клайпеды
Норвежский нефтяной танкер Breiviken проходит через морской порт Клайпеды - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
© AP Photo / Vita Jureviciene
Норвежский нефтяной танкер Breiviken проходит через морской порт Клайпеды

Не смогут контролировать

Но не так все просто. Возражает Мальта, зарабатывающая на транспортировке российской нефти. Сопротивление способна оказать и Греция.
А реализовать этот санкционный механизм еще сложнее, указывают эксперты.
"Цены на нефть волатильны, обновлений потолка раз в три месяца явно недостаточно. Для контроля нужно участие ключевых транспортных и страховых центров, а их позиция может измениться. Чем сложнее механизм, тем больше в нем уязвимостей для обхода, манипуляций и правовой неопределенности", — говорит Пичугин.
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Павел Севостьянов добавляет: потребуются новые процедуры мониторинга, усиленное взаимодействие между странами "Семерки", рост административных издержек.
У Москвы же большой опыт по минимизации последствий от таких шагов — так идею плавающего потолка прокомментировали в Кремле.
На давно выстроенную цепочку подсанкционных поставок новые ограничения вряд ли повлияют. Эти суда изначально не полагались на западную инфраструктуру и действуют вне юрисдикции G7. По оценкам аналитиков, рынку понадобится от силы месяц-два чтобы "перемолоть" очередные причуды Брюсселя. И все вернется на круги своя.
© AP Photo / Virginia MayoМужчина проходит мимо флагов Европейского союза в Брюсселе
Мужчина проходит мимо флагов Европейского союза в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
© AP Photo / Virginia Mayo
Мужчина проходит мимо флагов Европейского союза в Брюсселе
 
ЭкономикаЦены на нефтьРоссияБрюссельМоскваЕвросоюзG7BrentUralsЕврокомиссия
 
 
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