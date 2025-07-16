https://ria.ru/20250716/neft-2029213412.html

"Хорошо плывут". Европа готовит нестандартный вариант для России

"Хорошо плывут". Европа готовит нестандартный вариант для России - РИА Новости, 16.07.2025

"Хорошо плывут". Европа готовит нестандартный вариант для России

У Брюсселя новая идея: плавающий ценовой потолок на российскую нефть, на 15 долларов меньше рыночной стоимости. Это, как там предполагают, существенно сократит... РИА Новости, 16.07.2025

2025-07-16T08:00:00+03:00

2025-07-16T08:00:00+03:00

2025-07-16T08:03:00+03:00

экономика

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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости, Наталья Дембинская. У Брюсселя новая идея: плавающий ценовой потолок на российскую нефть, на 15 долларов меньше рыночной стоимости. Это, как там предполагают, существенно сократит возможности теневого флота Москвы и наконец отсечет от трафика танкеры G7, которые активно подключаются к перевозке, как только цены снижаются. Наблюдатели уверены: эта затея, как и предыдущие, обречена на провал."Гибкий" подходВ ЕС близки к согласованию 18-го пакета санкций против России, предусматривающего, в числе прочего, ограничения на морской экспорт нефти.Как сообщило Reuters со ссылкой на четверых дипломатов, Еврокомиссия намерена ввести "гибкую" предельную цену: рыночная минус 15 долларов.До этого собирались просто опустить планку с 60 до 45, но Словакия и Венгрия выступили против. В США инициативу тоже не поддержали.Ничего не сработалоПотолок действует с 2022-го, однако не очень эффективно. Теневой флот, игнорирующий запреты, постоянно расширялся.Из юрисдикции ЕС вывели множество судов. Танкеры поменяли флаги и прописку, от услуг западных компаний отказались, отмечает Тамара Сафонова, генеральный директор Независимого аналитического агентства нефтегазового сектора.По данным Financial Times, только в 2023-м теневой флот увеличился на 70% — до 600 танкеров вне юрисдикции "Семерки". А сейчас и сам потолок лишился смысла: баррель Brent — чуть за 70, основной российский сорт Urals — порядка 60.По данным S&P Global, морской экспорт российской сырой нефти в апреле прибавил 50% и достиг 13-месячного максимума. Это связывают с тем, что в дело вновь включились танкеры стран G7 — вполне легально.К июню — максимум за 19 месяцев, на рынок вернулись греческие операторы. Москве это на руку: официальный фрахт в два-три раза дешевле теневого."Уже полтора года показатель стабилен: порядка 3,2 миллиона баррелей в сутки. Несмотря ни на какие санкции", — подчеркивает Павел Севостьянов, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Г. В. Плеханова.В Брюсселе этим крайне недовольны и решили отсечь вернувшихся перевозчиков от российского экспорта, восстановив контроль за схемами обхода ограничений, объясняет Руслан Пичугин, независимый эксперт в сфере частных инвестиций.Не смогут контролироватьНо не так все просто. Возражает Мальта, зарабатывающая на транспортировке российской нефти. Сопротивление способна оказать и Греция.А реализовать этот санкционный механизм еще сложнее, указывают эксперты."Цены на нефть волатильны, обновлений потолка раз в три месяца явно недостаточно. Для контроля нужно участие ключевых транспортных и страховых центров, а их позиция может измениться. Чем сложнее механизм, тем больше в нем уязвимостей для обхода, манипуляций и правовой неопределенности", — говорит Пичугин.Павел Севостьянов добавляет: потребуются новые процедуры мониторинга, усиленное взаимодействие между странами "Семерки", рост административных издержек.У Москвы же большой опыт по минимизации последствий от таких шагов — так идею плавающего потолка прокомментировали в Кремле.На давно выстроенную цепочку подсанкционных поставок новые ограничения вряд ли повлияют. Эти суда изначально не полагались на западную инфраструктуру и действуют вне юрисдикции G7. По оценкам аналитиков, рынку понадобится от силы месяц-два чтобы "перемолоть" очередные причуды Брюсселя. И все вернется на круги своя.

https://ria.ru/20250704/briks-2026997796.html

https://ria.ru/20250702/neft-2026483597.html

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экономика, цены на нефть, россия, брюссель, москва, евросоюз, g7, brent, urals, еврокомиссия