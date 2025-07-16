В Ростове-на-Дону создали личного робота-тренера для бегунов

МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Личного робота-тренера для спортсменов-любителей и профессиональных легкоатлетов создали инженеры ДГТУ. Новое компактное устройство также может восполнить недостаток кадров в учебных заведениях, рассказали РИА Новости в пресс-службе вуза.По данным ВЦИОМ, почти каждый третий человек в России занимается спортом. Однако низкая доступность услуг персонального тренера и нехватка мотивации делают для многих физическую активность нерегулярной, рассказали ученые Донского государственного технического университета (ДГТУ). Кадровая проблема есть и в образовательных учреждениях, подчеркнули в вузе.Для отслеживания собственной активности как любители, так и спортсмены-профессионалы используют различные устройства: умные часы, фитнес-браслеты и специальные приложения для смартфонов. Однако эти средства обладают низкой эффективностью из-за отсутствия визуального контроля, добавили в ДГТУ. Кроме того, присмотр тренера или запись занятий спортом могут помочь в постановке техники выполнения упражнений, некоторые из которых могут быть травмоопасными.Инженеры университета разработали робота-тренера, который с помощью видеокамер отслеживает движения легкоатлета, предупреждает его о рисках некоторых упражнений и позволяет составить индивидуальный план тренировок.Вес около пяти килограммов позволяет брать робота-тренера на улицу, а скорость до 25 км/ч подходит для занятий как спринтеров до II разряда, так и марафонцев, рассказал заведующий кафедрой "Робототехника и мехатроника" ДГТУ Андрей Изюмов."Согласно нашим оценкам, не менее 250 миллионов людей в мире могут быть заинтересованы в нашей разработке. Нашего робота-тренера выгодно отличает от зарубежных разработок возможностью персонализации занятий и формированием рекомендаций по плану дальнейших тренировок, а также повышенной безопасностью для спортсмена", — добавил он.По предварительным оценкам ученых вуза, около 60 процентов легкоатлетов недовольны результатами своих тренировок, в том числе из-за сбивания с темпа на пробежках или излишней нагрузки на связки и сухожилия. Как уточнил Изюмов, с новым роботом-тренером ДГТУ, управляемым с помощью мобильного приложения, можно более эффективно тренироваться и вместе с тем грамотно рассчитывать нагрузку.Разработка реализована при поддержке Фонда содействия инновациям, программы "Студенческий стартап".
МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Личного робота-тренера для спортсменов-любителей и профессиональных легкоатлетов создали инженеры ДГТУ. Новое компактное устройство также может восполнить недостаток кадров в учебных заведениях, рассказали РИА Новости в пресс-службе вуза.
По данным ВЦИОМ, почти каждый третий человек в России занимается спортом. Однако низкая доступность услуг персонального тренера и нехватка мотивации делают для многих физическую активность нерегулярной, рассказали ученые Донского государственного технического университета (ДГТУ). Кадровая проблема есть и в образовательных учреждениях, подчеркнули в вузе.
Для отслеживания собственной активности как любители, так и спортсмены-профессионалы используют различные устройства: умные часы, фитнес-браслеты и специальные приложения для смартфонов. Однако эти средства обладают низкой эффективностью из-за отсутствия визуального контроля, добавили в ДГТУ. Кроме того, присмотр тренера или запись занятий спортом могут помочь в постановке техники выполнения упражнений, некоторые из которых могут быть травмоопасными.
Инженеры университета разработали робота-тренера, который с помощью видеокамер отслеживает движения легкоатлета, предупреждает его о рисках некоторых упражнений и позволяет составить индивидуальный план тренировок.
Вес около пяти килограммов позволяет брать робота-тренера на улицу, а скорость до 25 км/ч подходит для занятий как спринтеров до II разряда, так и марафонцев, рассказал заведующий кафедрой "Робототехника и мехатроника" ДГТУ Андрей Изюмов.
«
"Согласно нашим оценкам, не менее 250 миллионов людей в мире могут быть заинтересованы в нашей разработке. Нашего робота-тренера выгодно отличает от зарубежных разработок возможностью персонализации занятий и формированием рекомендаций по плану дальнейших тренировок, а также повышенной безопасностью для спортсмена", — добавил он.
По предварительным оценкам ученых вуза, около 60 процентов легкоатлетов недовольны результатами своих тренировок, в том числе из-за сбивания с темпа на пробежках или излишней нагрузки на связки и сухожилия. Как уточнил Изюмов, с новым роботом-тренером ДГТУ, управляемым с помощью мобильного приложения, можно более эффективно тренироваться и вместе с тем грамотно рассчитывать нагрузку.
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