https://ria.ru/20250716/nauka-2029290506.html

В Ростове-на-Дону создали личного робота-тренера для бегунов

В Ростове-на-Дону создали личного робота-тренера для бегунов - РИА Новости, 16.07.2025

В Ростове-на-Дону создали личного робота-тренера для бегунов

Личного робота-тренера для спортсменов-любителей и профессиональных легкоатлетов создали инженеры ДГТУ. Новое компактное устройство также может восполнить... РИА Новости, 16.07.2025

2025-07-16T09:00:00+03:00

2025-07-16T09:00:00+03:00

2025-07-16T09:00:00+03:00

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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Личного робота-тренера для спортсменов-любителей и профессиональных легкоатлетов создали инженеры ДГТУ. Новое компактное устройство также может восполнить недостаток кадров в учебных заведениях, рассказали РИА Новости в пресс-службе вуза.По данным ВЦИОМ, почти каждый третий человек в России занимается спортом. Однако низкая доступность услуг персонального тренера и нехватка мотивации делают для многих физическую активность нерегулярной, рассказали ученые Донского государственного технического университета (ДГТУ). Кадровая проблема есть и в образовательных учреждениях, подчеркнули в вузе.Для отслеживания собственной активности как любители, так и спортсмены-профессионалы используют различные устройства: умные часы, фитнес-браслеты и специальные приложения для смартфонов. Однако эти средства обладают низкой эффективностью из-за отсутствия визуального контроля, добавили в ДГТУ. Кроме того, присмотр тренера или запись занятий спортом могут помочь в постановке техники выполнения упражнений, некоторые из которых могут быть травмоопасными.Инженеры университета разработали робота-тренера, который с помощью видеокамер отслеживает движения легкоатлета, предупреждает его о рисках некоторых упражнений и позволяет составить индивидуальный план тренировок.Вес около пяти килограммов позволяет брать робота-тренера на улицу, а скорость до 25 км/ч подходит для занятий как спринтеров до II разряда, так и марафонцев, рассказал заведующий кафедрой "Робототехника и мехатроника" ДГТУ Андрей Изюмов."Согласно нашим оценкам, не менее 250 миллионов людей в мире могут быть заинтересованы в нашей разработке. Нашего робота-тренера выгодно отличает от зарубежных разработок возможностью персонализации занятий и формированием рекомендаций по плану дальнейших тренировок, а также повышенной безопасностью для спортсмена", — добавил он.По предварительным оценкам ученых вуза, около 60 процентов легкоатлетов недовольны результатами своих тренировок, в том числе из-за сбивания с темпа на пробежках или излишней нагрузки на связки и сухожилия. Как уточнил Изюмов, с новым роботом-тренером ДГТУ, управляемым с помощью мобильного приложения, можно более эффективно тренироваться и вместе с тем грамотно рассчитывать нагрузку.Разработка реализована при поддержке Фонда содействия инновациям, программы "Студенческий стартап".

https://ria.ru/20250403/nauka-2008903024.html

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технологии, ростов-на-дону, россия, университетская наука, наука, донской государственный технический университет, спорт