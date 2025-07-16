https://ria.ru/20250716/nasekomye-2029355795.html

Ученый рассказал, что делать с насекомыми, залетевшими в квартиру

Ученый рассказал, что делать с насекомыми, залетевшими в квартиру - РИА Новости, 16.07.2025

Ученый рассказал, что делать с насекомыми, залетевшими в квартиру

Бороться с насекомыми, которые залетели в квартиру, эффективно помогают фумигаторы, а москитные сетки помогают исключить их появление дома вовсе, рассказал РИА... РИА Новости, 16.07.2025

2025-07-16T02:44:00+03:00

2025-07-16T02:44:00+03:00

2025-07-16T02:44:00+03:00

общество

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здоровье

вадим марьинский

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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Бороться с насекомыми, которые залетели в квартиру, эффективно помогают фумигаторы, а москитные сетки помогают исключить их появление дома вовсе, рассказал РИА Новости научный сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии биологического факультета МГУ Вадим Марьинский. "Если просто единичные появляются, а будем честны, даже один комар жаркой июльской ночью в квартире может, в общем, всем жителям в этой квартире не дать нормально выспаться, то есть замечательные фумигаторы, которые прекрасно работают, справляются. В общем, сейчас ассортимент таких средств очень широкий. Главное, пользоваться ими согласно инструкции, и в общем, все будет в порядке", - рассказал Марьинский. Он добавил, что независимо от того, какое насекомое попало в квартиру, оно способно доставить массу неудобств. "Если какая-то крупная ночная бабочка залетит - это действительно может фрустрировать - наличие такого соседа в квартире. Но здесь изобретать велосипед не нужно: прекрасно против насекомых работают противомоскитные сетки. Если вы живете в регионе, например, где периодически происходят массовые вылеты кровососущих насекомых или иных насекомых, и они могут залетать в квартиры, то лучше воспользоваться противомоскитными сетками", - уточнил эксперт. Марьинский пояснил, что крупных насекомых можно удалить из жилища, поймав их в стакан и выпустив в окно. "Потому что насекомым в норме, кроме очень небольшого числа видов, таких как тараканы, например, в квартире делать нечего. Или там для них условий нормальных нет, поэтому они, в общем, сами не рады и сами в панике от того, что туда попали", - подчеркнул эксперт.

https://ria.ru/20250524/nasekomye-2018797957.html

https://ria.ru/20250703/komary-2026850742.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

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