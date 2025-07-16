https://ria.ru/20250716/narusheniya-2029448747.html

В Совфеде рассказали, как будут фиксировать нарушения статей КоАП

В Совфеде рассказали, как будут фиксировать нарушения статей КоАП - РИА Новости, 16.07.2025

В Совфеде рассказали, как будут фиксировать нарушения статей КоАП

Нарушения предлагаемых статей КоАП будут фиксироваться по обычной процедуре - через материалы, обращения, сообщения в СМИ, массовой слежки не допускается,... РИА Новости, 16.07.2025

2025-07-16T13:18:00+03:00

2025-07-16T13:18:00+03:00

2025-07-16T13:18:00+03:00

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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Нарушения предлагаемых статей КоАП будут фиксироваться по обычной процедуре - через материалы, обращения, сообщения в СМИ, массовой слежки не допускается, сообщил РИА Новости соавтор поправок, сенатор Артем Шейкин. Ранее комитет Госдумы по госстроительству одобрил поправки к законопроекту об ответственности за нарушение порядка деятельности экспедиторов, которыми предлагается ввести штрафы до 5 тысяч рублей за поиск в интернете экстремистских материалов и получение доступа к ним, следует из таблицы поправок ко второму чтению, рекомендуемых к принятию. "Фиксация нарушений осуществляется по обычной ведомственной процедуре (материалы, обращения, сообщения от граждан, публикации в СМИ), автоматической массовой слежки не допускается. Решения принимает суд, а ошибочные штрафы можно обжаловать", - сказал РИА Новости Шейкин.

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, госдума рф, россия