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В Совфеде рассказали, как будут фиксировать нарушения статей КоАП - РИА Новости, 16.07.2025
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13:18 16.07.2025
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В Совфеде рассказали, как будут фиксировать нарушения статей КоАП
В Совфеде рассказали, как будут фиксировать нарушения статей КоАП - РИА Новости, 16.07.2025
В Совфеде рассказали, как будут фиксировать нарушения статей КоАП
Нарушения предлагаемых статей КоАП будут фиксироваться по обычной процедуре - через материалы, обращения, сообщения в СМИ, массовой слежки не допускается,... РИА Новости, 16.07.2025
2025-07-16T13:18:00+03:00
2025-07-16T13:18:00+03:00
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Нарушения предлагаемых статей КоАП будут фиксироваться по обычной процедуре - через материалы, обращения, сообщения в СМИ, массовой слежки не допускается, сообщил РИА Новости соавтор поправок, сенатор Артем Шейкин. Ранее комитет Госдумы по госстроительству одобрил поправки к законопроекту об ответственности за нарушение порядка деятельности экспедиторов, которыми предлагается ввести штрафы до 5 тысяч рублей за поиск в интернете экстремистских материалов и получение доступа к ним, следует из таблицы поправок ко второму чтению, рекомендуемых к принятию. "Фиксация нарушений осуществляется по обычной ведомственной процедуре (материалы, обращения, сообщения от граждан, публикации в СМИ), автоматической массовой слежки не допускается. Решения принимает суд, а ошибочные штрафы можно обжаловать", - сказал РИА Новости Шейкин.
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общество, госдума рф, россия
Общество, Госдума РФ, Россия
В Совфеде рассказали, как будут фиксировать нарушения статей КоАП

Шейкин: нарушения статей КоАП будут фиксировать по обычной процедуре, без слежки

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Совета Федерации России
Здание Совета Федерации России - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
© РИА Новости / Мария Девахина
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Нарушения предлагаемых статей КоАП будут фиксироваться по обычной процедуре - через материалы, обращения, сообщения в СМИ, массовой слежки не допускается, сообщил РИА Новости соавтор поправок, сенатор Артем Шейкин.
Ранее комитет Госдумы по госстроительству одобрил поправки к законопроекту об ответственности за нарушение порядка деятельности экспедиторов, которыми предлагается ввести штрафы до 5 тысяч рублей за поиск в интернете экстремистских материалов и получение доступа к ним, следует из таблицы поправок ко второму чтению, рекомендуемых к принятию.
"Фиксация нарушений осуществляется по обычной ведомственной процедуре (материалы, обращения, сообщения от граждан, публикации в СМИ), автоматической массовой слежки не допускается. Решения принимает суд, а ошибочные штрафы можно обжаловать", - сказал РИА Новости Шейкин.
Здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
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