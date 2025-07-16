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В Кабардино-Балкарии рассказали о последствиях циклона - РИА Новости, 16.07.2025
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16:50 16.07.2025
https://ria.ru/20250716/nalchik-2029514894.html
В Кабардино-Балкарии рассказали о последствиях циклона
В Кабардино-Балкарии рассказали о последствиях циклона - РИА Новости, 16.07.2025
В Кабардино-Балкарии рассказали о последствиях циклона
Сильный дождь с ветром привел к локальным отключениям электроэнергии в некоторых населенных пунктах Кабардино-Балкарии, сообщило региональное ГУМЧС, в Нальчике... РИА Новости, 16.07.2025
2025-07-16T16:50:00+03:00
2025-07-16T16:50:00+03:00
происшествия
нальчик
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
кабардино-балкарская республика (кбр)
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НАЛЬЧИК, 16 июл – РИА Новости. Сильный дождь с ветром привел к локальным отключениям электроэнергии в некоторых населенных пунктах Кабардино-Балкарии, сообщило региональное ГУМЧС, в Нальчике несколько автомобилей утонули на ремонтируемых улицах, ветер повалил деревья. "В результате прохождения комплекса неблагоприятных метеорологических явлений на территории республики прошли сильные ливневые дожди в сочетании с грозой, градом и шквалистым ветром. В результате порывов ветра имеются локальные отключения света, повалены деревья", - говорится в сообщении. Отмечается, что организовано взаимодействие со всеми муниципальными службами жизнеобеспечения, социально значимые объекты функционируют в штатном режиме, спасатели проводят адресную работу по распилу поваленных деревьев, также работают бригады энергетиков "Россети-Северный Кавказ". "По пройденному циклону погибших нет", - уточнили в МЧС. В столице республики Нальчике, как передает корреспондент РИА Новости, ливень сопровождался очень сильным ветром, в течение часа все закончилось и на небе даже появилась радуга. Между тем, жители города в соцсетях публикуют видеоролики, на которых несколько автомобилей утонули, как утверждается, на улице Кешокова в Нальчике, где сейчас идет капитальный ремонт и вырыты глубокие траншеи. В среду ГУ МЧС по региону предупредило о сильных дождях с грозами, градом и шквалистым ветром до 25 метров в секунду, которые ожидаются на территории Кабардино-Балкарии в ближайшие сутки.
https://ria.ru/20250705/omsk-2027350973.html
нальчик
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7 495 645-6601
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Трактор спасает затопленные ливнем машины на севере Москвы
Видео из расположенного на севере Москвы ЖК "Дмитровский парк" о том, как трактор коммунальных служб спасает затопленные ливнем машины.
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происшествия, нальчик, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), кабардино-балкарская республика (кбр)
Происшествия, Нальчик, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Кабардино-Балкарская Республика (КБР)
В Кабардино-Балкарии рассказали о последствиях циклона

В Нальчике несколько автомобилей утонули на улице после сильного ливня

© Фото : соцсетиПоследствия сильного дождя в Нальчике
Последствия сильного дождя в Нальчике - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
© Фото : соцсети
Последствия сильного дождя в Нальчике
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НАЛЬЧИК, 16 июл – РИА Новости. Сильный дождь с ветром привел к локальным отключениям электроэнергии в некоторых населенных пунктах Кабардино-Балкарии, сообщило региональное ГУМЧС, в Нальчике несколько автомобилей утонули на ремонтируемых улицах, ветер повалил деревья.
"В результате прохождения комплекса неблагоприятных метеорологических явлений на территории республики прошли сильные ливневые дожди в сочетании с грозой, градом и шквалистым ветром. В результате порывов ветра имеются локальные отключения света, повалены деревья", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что организовано взаимодействие со всеми муниципальными службами жизнеобеспечения, социально значимые объекты функционируют в штатном режиме, спасатели проводят адресную работу по распилу поваленных деревьев, также работают бригады энергетиков "Россети-Северный Кавказ".
"По пройденному циклону погибших нет", - уточнили в МЧС.
В столице республики Нальчике, как передает корреспондент РИА Новости, ливень сопровождался очень сильным ветром, в течение часа все закончилось и на небе даже появилась радуга.
Между тем, жители города в соцсетях публикуют видеоролики, на которых несколько автомобилей утонули, как утверждается, на улице Кешокова в Нальчике, где сейчас идет капитальный ремонт и вырыты глубокие траншеи.
В среду ГУ МЧС по региону предупредило о сильных дождях с грозами, градом и шквалистым ветром до 25 метров в секунду, которые ожидаются на территории Кабардино-Балкарии в ближайшие сутки.
 
ПроисшествияНальчикМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Кабардино-Балкарская Республика (КБР)
 
 
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