https://ria.ru/20250716/nalchik-2029514894.html

В Кабардино-Балкарии рассказали о последствиях циклона

В Кабардино-Балкарии рассказали о последствиях циклона - РИА Новости, 16.07.2025

В Кабардино-Балкарии рассказали о последствиях циклона

Сильный дождь с ветром привел к локальным отключениям электроэнергии в некоторых населенных пунктах Кабардино-Балкарии, сообщило региональное ГУМЧС, в Нальчике... РИА Новости, 16.07.2025

2025-07-16T16:50:00+03:00

2025-07-16T16:50:00+03:00

2025-07-16T16:50:00+03:00

происшествия

нальчик

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

кабардино-балкарская республика (кбр)

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НАЛЬЧИК, 16 июл – РИА Новости. Сильный дождь с ветром привел к локальным отключениям электроэнергии в некоторых населенных пунктах Кабардино-Балкарии, сообщило региональное ГУМЧС, в Нальчике несколько автомобилей утонули на ремонтируемых улицах, ветер повалил деревья. "В результате прохождения комплекса неблагоприятных метеорологических явлений на территории республики прошли сильные ливневые дожди в сочетании с грозой, градом и шквалистым ветром. В результате порывов ветра имеются локальные отключения света, повалены деревья", - говорится в сообщении. Отмечается, что организовано взаимодействие со всеми муниципальными службами жизнеобеспечения, социально значимые объекты функционируют в штатном режиме, спасатели проводят адресную работу по распилу поваленных деревьев, также работают бригады энергетиков "Россети-Северный Кавказ". "По пройденному циклону погибших нет", - уточнили в МЧС. В столице республики Нальчике, как передает корреспондент РИА Новости, ливень сопровождался очень сильным ветром, в течение часа все закончилось и на небе даже появилась радуга. Между тем, жители города в соцсетях публикуют видеоролики, на которых несколько автомобилей утонули, как утверждается, на улице Кешокова в Нальчике, где сейчас идет капитальный ремонт и вырыты глубокие траншеи. В среду ГУ МЧС по региону предупредило о сильных дождях с грозами, градом и шквалистым ветром до 25 метров в секунду, которые ожидаются на территории Кабардино-Балкарии в ближайшие сутки.

https://ria.ru/20250705/omsk-2027350973.html

нальчик

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Трактор спасает затопленные ливнем машины на севере Москвы Видео из расположенного на севере Москвы ЖК "Дмитровский парк" о том, как трактор коммунальных служб спасает затопленные ливнем машины. 2025-07-16T16:50 true PT1M17S

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Ольга Фомченкова

происшествия, нальчик, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), кабардино-балкарская республика (кбр)