https://ria.ru/20250716/naemnik-2029442355.html

Парагвайского наемника, вторгшегося в Курскую область, заочно осудили

Парагвайского наемника, вторгшегося в Курскую область, заочно осудили - РИА Новости, 16.07.2025

Парагвайского наемника, вторгшегося в Курскую область, заочно осудили

Парагвайский наемник Хорхе Хименес, вторгшийся в рядах ВСУ в Курскую область, заочно осужден на 24 года, передает корреспондент РИА Новости из зала 2-го... РИА Новости, 16.07.2025

2025-07-16T12:50:00+03:00

2025-07-16T12:50:00+03:00

2025-07-16T12:54:00+03:00

россия

курская область

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Парагвайский наемник Хорхе Хименес, вторгшийся в рядах ВСУ в Курскую область, заочно осужден на 24 года, передает корреспондент РИА Новости из зала 2-го Западного окружного военного суда. "Приговорить Луго Хименеса Хорхе Адриана путем частичного сложения наказаний… окончательно назначить 24 года лишения свободы", - огласил решение судья. Первые 5 лет Хименес должен будет провести в тюрьме, а оставшиеся 19 лет - в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, суд конфисковал 730 тысяч 701 рубль 30 копеек, которые парагваец получил в качестве зарплаты наемника. Как было установлено в суде, Хименес в декабре 2024 года, вооруженный автоматическим стрелковым и крупнокалиберным огнестрельным оружием, с использованием взрывных устройств, а также военной техники незаконно пересек госграницу России и вторгся на территорию Курской области. Его заочно признали виновным в совершении террористического акта (пп. "а", "в" ч. 2 ст. 205 УК РФ) и наемничестве (ч. 3 ст. 359 УК РФ).

https://ria.ru/20250715/britanija-2029198051.html

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россия, курская область, вооруженные силы украины