https://ria.ru/20250716/naemnik-2029442355.html
Парагвайского наемника, вторгшегося в Курскую область, заочно осудили
Парагвайского наемника, вторгшегося в Курскую область, заочно осудили - РИА Новости, 16.07.2025
Парагвайского наемника, вторгшегося в Курскую область, заочно осудили
Парагвайский наемник Хорхе Хименес, вторгшийся в рядах ВСУ в Курскую область, заочно осужден на 24 года, передает корреспондент РИА Новости из зала 2-го... РИА Новости, 16.07.2025
2025-07-16T12:50:00+03:00
2025-07-16T12:50:00+03:00
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курская область
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Парагвайский наемник Хорхе Хименес, вторгшийся в рядах ВСУ в Курскую область, заочно осужден на 24 года, передает корреспондент РИА Новости из зала 2-го Западного окружного военного суда. "Приговорить Луго Хименеса Хорхе Адриана путем частичного сложения наказаний… окончательно назначить 24 года лишения свободы", - огласил решение судья. Первые 5 лет Хименес должен будет провести в тюрьме, а оставшиеся 19 лет - в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, суд конфисковал 730 тысяч 701 рубль 30 копеек, которые парагваец получил в качестве зарплаты наемника. Как было установлено в суде, Хименес в декабре 2024 года, вооруженный автоматическим стрелковым и крупнокалиберным огнестрельным оружием, с использованием взрывных устройств, а также военной техники незаконно пересек госграницу России и вторгся на территорию Курской области. Его заочно признали виновным в совершении террористического акта (пп. "а", "в" ч. 2 ст. 205 УК РФ) и наемничестве (ч. 3 ст. 359 УК РФ).
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россия, курская область, вооруженные силы украины
Россия, Курская область, Вооруженные силы Украины
Парагвайского наемника, вторгшегося в Курскую область, заочно осудили
Парагвайский наемник, вторгшийся в Курскую область, заочно осужден на 24 года
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Парагвайский наемник Хорхе Хименес, вторгшийся в рядах ВСУ в Курскую область, заочно осужден на 24 года, передает корреспондент РИА Новости из зала 2-го Западного окружного военного суда.
"Приговорить Луго Хименеса Хорхе Адриана путем частичного сложения наказаний… окончательно назначить 24 года лишения свободы", - огласил решение судья.
Первые 5 лет Хименес должен будет провести в тюрьме, а оставшиеся 19 лет - в исправительной колонии строгого режима.
Кроме того, суд конфисковал 730 тысяч 701 рубль 30 копеек, которые парагваец получил в качестве зарплаты наемника.
Как было установлено в суде, Хименес в декабре 2024 года, вооруженный автоматическим стрелковым и крупнокалиберным огнестрельным оружием, с использованием взрывных устройств, а также военной техники незаконно пересек госграницу России
и вторгся на территорию Курской области
.
Его заочно признали виновным в совершении террористического акта (пп. "а", "в" ч. 2 ст. 205 УК РФ) и наемничестве (ч. 3 ст. 359 УК РФ).