Рейтинг@Mail.ru
Суд выберет меру пресечения сыну главы азербайджанской диаспоры в среду - РИА Новости, 16.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:57 16.07.2025 (обновлено: 09:59 16.07.2025)
https://ria.ru/20250716/mutvala-2029390025.html
Суд выберет меру пресечения сыну главы азербайджанской диаспоры в среду
Суд выберет меру пресечения сыну главы азербайджанской диаспоры в среду - РИА Новости, 16.07.2025
Суд выберет меру пресечения сыну главы азербайджанской диаспоры в среду
Ленинский районный суд Екатеринбурга в среду рассмотрит ходатайство следствия о мере пресечения для сына главы азербайджанской диаспоры на Урале Мутвалы... РИА Новости, 16.07.2025
2025-07-16T09:57:00+03:00
2025-07-16T09:59:00+03:00
екатеринбург
свердловская область
урал
следственный комитет россии (ск рф)
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145566_0:253:3072:1981_1920x0_80_0_0_f5d4d517337baba5f3bb6f21285ad447.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 июл – РИА Новости. Ленинский районный суд Екатеринбурга в среду рассмотрит ходатайство следствия о мере пресечения для сына главы азербайджанской диаспоры на Урале Мутвалы Шыхлински, сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе судов региона. "Сегодня в Ленинском районном суде Екатеринбурга в 14.00 мск мера пресечения для Шыхлинский Мутвалы Шахин оглы", – сказала собеседница агентства, не уточнив статью, которую ему вменяют. Ранее президент Адвокатской палаты Свердловской области Игорь Путинцев сообщил РИА Новости, что против сына главы азербайджанской диаспоры в Екатеринбурге и адвоката Мутвалы Шыхлински возбуждено уголовное дело. Источник в силовых структурах 1 июля сообщил РИА Новости, что председателя Свердловской областной общественной национально-культурной организации "Азербайджан-Урал" Шахина Шыхлински задержали. Во время задержания, как отчетливо видно на распространившихся в интернете видеокадрах, его сын Мутвалы Шыхлински за рулем Mercedes-Benz, сдавая назад, чуть не задавил оперативника. Позже Шахина Шыхлински отпустили. Следственное управление СК РФ по Свердловской области в конце июня сообщило о задержании в Екатеринбурге участников преступной группы по делу об убийствах прошлых лет. По версии следствия, фигуранты, "входившие в состав этнической преступной группы", причастны к ряду эпизодов убийств и покушений на убийство в 2001, 2010, 2011 годах. Суд арестовал восьмерых фигурантов дела.
https://ria.ru/20250703/ekaterinburg-2026882469.html
https://ria.ru/20250630/istochnik-2026317299.html
екатеринбург
свердловская область
урал
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145566_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7b0a0cfcafbb6ea167bce7798e5619d7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
екатеринбург, свердловская область, урал, следственный комитет россии (ск рф), общество
Екатеринбург, Свердловская область, Урал, Следственный комитет России (СК РФ), Общество
Суд выберет меру пресечения сыну главы азербайджанской диаспоры в среду

Суд в среду выберет меру пресечения сыну главы азербайджанской диаспоры Мутвале

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
Дзен
ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 июл – РИА Новости. Ленинский районный суд Екатеринбурга в среду рассмотрит ходатайство следствия о мере пресечения для сына главы азербайджанской диаспоры на Урале Мутвалы Шыхлински, сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе судов региона.
"Сегодня в Ленинском районном суде Екатеринбурга в 14.00 мск мера пресечения для Шыхлинский Мутвалы Шахин оглы", – сказала собеседница агентства, не уточнив статью, которую ему вменяют.
Екатеринбург - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
Появились новые подробности дела об ОПГ в Екатеринбурге
3 июля, 10:25
Ранее президент Адвокатской палаты Свердловской области Игорь Путинцев сообщил РИА Новости, что против сына главы азербайджанской диаспоры в Екатеринбурге и адвоката Мутвалы Шыхлински возбуждено уголовное дело.
Источник в силовых структурах 1 июля сообщил РИА Новости, что председателя Свердловской областной общественной национально-культурной организации "Азербайджан-Урал" Шахина Шыхлински задержали. Во время задержания, как отчетливо видно на распространившихся в интернете видеокадрах, его сын Мутвалы Шыхлински за рулем Mercedes-Benz, сдавая назад, чуть не задавил оперативника. Позже Шахина Шыхлински отпустили.
Следственное управление СК РФ по Свердловской области в конце июня сообщило о задержании в Екатеринбурге участников преступной группы по делу об убийствах прошлых лет. По версии следствия, фигуранты, "входившие в состав этнической преступной группы", причастны к ряду эпизодов убийств и покушений на убийство в 2001, 2010, 2011 годах. Суд арестовал восьмерых фигурантов дела.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 30.06.2025
Источник раскрыл детали дела об ОПГ в Екатеринбурге
30 июня, 15:11
 
ЕкатеринбургСвердловская областьУралСледственный комитет России (СК РФ)Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала