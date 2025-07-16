https://ria.ru/20250716/mutvala-2029390025.html

Суд выберет меру пресечения сыну главы азербайджанской диаспоры в среду

Суд выберет меру пресечения сыну главы азербайджанской диаспоры в среду - РИА Новости, 16.07.2025

Суд выберет меру пресечения сыну главы азербайджанской диаспоры в среду

Ленинский районный суд Екатеринбурга в среду рассмотрит ходатайство следствия о мере пресечения для сына главы азербайджанской диаспоры на Урале Мутвалы... РИА Новости, 16.07.2025

2025-07-16T09:57:00+03:00

2025-07-16T09:57:00+03:00

2025-07-16T09:59:00+03:00

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свердловская область

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 июл – РИА Новости. Ленинский районный суд Екатеринбурга в среду рассмотрит ходатайство следствия о мере пресечения для сына главы азербайджанской диаспоры на Урале Мутвалы Шыхлински, сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе судов региона. "Сегодня в Ленинском районном суде Екатеринбурга в 14.00 мск мера пресечения для Шыхлинский Мутвалы Шахин оглы", – сказала собеседница агентства, не уточнив статью, которую ему вменяют. Ранее президент Адвокатской палаты Свердловской области Игорь Путинцев сообщил РИА Новости, что против сына главы азербайджанской диаспоры в Екатеринбурге и адвоката Мутвалы Шыхлински возбуждено уголовное дело. Источник в силовых структурах 1 июля сообщил РИА Новости, что председателя Свердловской областной общественной национально-культурной организации "Азербайджан-Урал" Шахина Шыхлински задержали. Во время задержания, как отчетливо видно на распространившихся в интернете видеокадрах, его сын Мутвалы Шыхлински за рулем Mercedes-Benz, сдавая назад, чуть не задавил оперативника. Позже Шахина Шыхлински отпустили. Следственное управление СК РФ по Свердловской области в конце июня сообщило о задержании в Екатеринбурге участников преступной группы по делу об убийствах прошлых лет. По версии следствия, фигуранты, "входившие в состав этнической преступной группы", причастны к ряду эпизодов убийств и покушений на убийство в 2001, 2010, 2011 годах. Суд арестовал восьмерых фигурантов дела.

https://ria.ru/20250703/ekaterinburg-2026882469.html

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екатеринбург, свердловская область, урал, следственный комитет россии (ск рф), общество