https://ria.ru/20250716/murashko-2029449624.html
В России средний возраст материнства вырос на три года
В России средний возраст материнства вырос на три года - РИА Новости, 16.07.2025
В России средний возраст материнства вырос на три года
Увеличение среднего возраста материнства фиксируется в России, с 1995 года он вырос на 3 года, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. РИА Новости, 16.07.2025
2025-07-16T13:23:00+03:00
2025-07-16T13:23:00+03:00
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Увеличение среднего возраста материнства фиксируется в России, с 1995 года он вырос на 3 года, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. "Сегодняшняя медико-демографическая ситуация характеризуется сокращением численности женщин фертильного возраста и изменением репродуктивных установок. Увеличение среднего возраста матери при рождении, в 2023 году он составлял 26,2 года, в 1995 году он был на 3 года меньше. Это создает риски нарушения репродуктивного здоровья, а также развития ребенка", - сказал министр в ходе правительственного часа "О приоритетах в реализации демографической политики" в Госдуме. Он добавил, что младенческая и детская смертность за последние 10 лет сократилась более чем в два раза во всех возрастных категориях. "Младенческая смертность по итогам 2024 года составила 4 промилле и продолжает снижаться в первом полугодии. А 27 регионов уже имеют показатель 3 и менее на 1000 живорожденных", - отметил Мурашко.
https://ria.ru/20250130/rozhdaemost-1996486208.html
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общество, здоровье - общество, россия, михаил мурашко, госдума рф
Общество, Здоровье - Общество, Россия, Михаил Мурашко, Госдума РФ
В России средний возраст материнства вырос на три года
Мурашко: средний возраст материнства с 1995 года вырос на 3 года