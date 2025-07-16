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В России средний возраст материнства вырос на три года - РИА Новости, 16.07.2025
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13:23 16.07.2025
https://ria.ru/20250716/murashko-2029449624.html
В России средний возраст материнства вырос на три года
В России средний возраст материнства вырос на три года - РИА Новости, 16.07.2025
В России средний возраст материнства вырос на три года
Увеличение среднего возраста материнства фиксируется в России, с 1995 года он вырос на 3 года, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. РИА Новости, 16.07.2025
2025-07-16T13:23:00+03:00
2025-07-16T13:23:00+03:00
общество
здоровье - общество
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михаил мурашко
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Увеличение среднего возраста материнства фиксируется в России, с 1995 года он вырос на 3 года, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. "Сегодняшняя медико-демографическая ситуация характеризуется сокращением численности женщин фертильного возраста и изменением репродуктивных установок. Увеличение среднего возраста матери при рождении, в 2023 году он составлял 26,2 года, в 1995 году он был на 3 года меньше. Это создает риски нарушения репродуктивного здоровья, а также развития ребенка", - сказал министр в ходе правительственного часа "О приоритетах в реализации демографической политики" в Госдуме. Он добавил, что младенческая и детская смертность за последние 10 лет сократилась более чем в два раза во всех возрастных категориях. "Младенческая смертность по итогам 2024 года составила 4 промилле и продолжает снижаться в первом полугодии. А 27 регионов уже имеют показатель 3 и менее на 1000 живорожденных", - отметил Мурашко.
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общество, здоровье - общество, россия, михаил мурашко, госдума рф
Общество, Здоровье - Общество, Россия, Михаил Мурашко, Госдума РФ
В России средний возраст материнства вырос на три года

Мурашко: средний возраст материнства с 1995 года вырос на 3 года

© Pixabay / Cindy ParksБеременная женщина
Беременная женщина - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
© Pixabay / Cindy Parks
Беременная женщина. Архивное фото
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Увеличение среднего возраста материнства фиксируется в России, с 1995 года он вырос на 3 года, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
"Сегодняшняя медико-демографическая ситуация характеризуется сокращением численности женщин фертильного возраста и изменением репродуктивных установок. Увеличение среднего возраста матери при рождении, в 2023 году он составлял 26,2 года, в 1995 году он был на 3 года меньше. Это создает риски нарушения репродуктивного здоровья, а также развития ребенка", - сказал министр в ходе правительственного часа "О приоритетах в реализации демографической политики" в Госдуме.
Он добавил, что младенческая и детская смертность за последние 10 лет сократилась более чем в два раза во всех возрастных категориях.
"Младенческая смертность по итогам 2024 года составила 4 промилле и продолжает снижаться в первом полугодии. А 27 регионов уже имеют показатель 3 и менее на 1000 живорожденных", - отметил Мурашко.
Руки ребенка и матери - РИА Новости, 1920, 30.01.2025
Минздрав сообщил о падении рождаемости до одного из самых низких уровней
30 января, 20:15
 
ОбществоЗдоровье - ОбществоРоссияМихаил МурашкоГосдума РФ
 
 
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