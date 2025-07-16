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Статус социального предприятия получили 211 субъектов МСП в Кузбассе - РИА Новости, 16.07.2025
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18:04 16.07.2025
https://ria.ru/20250716/msp-2029537733.html
Статус социального предприятия получили 211 субъектов МСП в Кузбассе
Статус социального предприятия получили 211 субъектов МСП в Кузбассе - РИА Новости, 16.07.2025
Статус социального предприятия получили 211 субъектов МСП в Кузбассе
Статус социального предприятия получили 211 субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) в Кузбассе с начала года, сообщает пресс-служба правительства... РИА Новости, 16.07.2025
2025-07-16T18:04:00+03:00
2025-07-16T18:04:00+03:00
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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Статус социального предприятия получили 211 субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) в Кузбассе с начала года, сообщает пресс-служба правительства региона. Признание деятельности компании социально значимой для региона и страны дает предпринимателю ряд налоговых льгот и доступ к государственным грантам. "В этом году в рамках реализации нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика" для социальных предприятий в регионе действуют налоговые льготы при применении упрощенной системы налогообложения. Кроме этого, Государственный фонд поддержки предпринимательства Кузбасса предоставляет для социальных предприятий, входящих в перечень приоритетных проектов, льготные займы в сумме до 5 миллионов рублей на срок до 36 месяцев", — отметила заместитель председателя правительства Кузбасса — министр экономического развития региона Елена Галеева, ее слова приводит пресс-служба. Она отметила, что в прошлом году грант до 500 тысяч рублей на общую сумму свыше 1,85 миллиона рублей получили пять социальных компаний. В этом году в числе 211 заявок на получение статуса "Социальное предприятие" пять — от индивидуальных предпринимателей, являющихся инвалидами и осуществляющих деятельность без привлечения работников.
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Статус социального предприятия получили 211 субъектов МСП в Кузбассе

Статус социальной компании получили 211 субъектов МСП в Кузбассе с начала года

© Depositphotos.com / IgorVetushko Предприниматель ставит печать на документах
Предприниматель ставит печать на документах - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
© Depositphotos.com / IgorVetushko
Предприниматель ставит печать на документах. Архивное фото
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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Статус социального предприятия получили 211 субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) в Кузбассе с начала года, сообщает пресс-служба правительства региона.
Признание деятельности компании социально значимой для региона и страны дает предпринимателю ряд налоговых льгот и доступ к государственным грантам.
"В этом году в рамках реализации нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика" для социальных предприятий в регионе действуют налоговые льготы при применении упрощенной системы налогообложения. Кроме этого, Государственный фонд поддержки предпринимательства Кузбасса предоставляет для социальных предприятий, входящих в перечень приоритетных проектов, льготные займы в сумме до 5 миллионов рублей на срок до 36 месяцев", — отметила заместитель председателя правительства Кузбасса — министр экономического развития региона Елена Галеева, ее слова приводит пресс-служба.
Она отметила, что в прошлом году грант до 500 тысяч рублей на общую сумму свыше 1,85 миллиона рублей получили пять социальных компаний.
В этом году в числе 211 заявок на получение статуса "Социальное предприятие" пять — от индивидуальных предпринимателей, являющихся инвалидами и осуществляющих деятельность без привлечения работников.
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