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В Москве в среду ожидаются дождь и гроза
В Москве в среду ожидаются дождь и гроза - РИА Новости, 17.07.2025
В Москве в среду ожидаются дождь и гроза
Комплекс городского хозяйства Москвы предупредил жителей и гостей столицы о дожде и грозе с усилением ветра до 17 метров в секунду в среду. РИА Новости, 17.07.2025
2025-07-16T09:30:00+03:00
2025-07-16T09:30:00+03:00
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Комплекс городского хозяйства Москвы предупредил жителей и гостей столицы о дожде и грозе с усилением ветра до 17 метров в секунду в среду. "По прогнозам синоптиков, в ближайшие часы и до конца дня в столице ожидаются кратковременный дождь, местами сильный, гроза, в отдельных районах град, усиление ветра при грозе с порывами до 17 метров в секунду", - говорится в сообщении в Telegram-канале организации. Отмечается, что горожанам следует быть внимательными на улице в непогоду: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.
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москва, непогода, гроза
Москва, непогода, Гроза, Москва Сегодня: мегаполис для жизни
В Москве в среду ожидаются дождь и гроза
Комплекс городского хозяйства Москвы предупредил о дожде и грозе в среду
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Комплекс городского хозяйства Москвы предупредил жителей и гостей столицы о дожде и грозе с усилением ветра до 17 метров в секунду в среду.
"По прогнозам синоптиков, в ближайшие часы и до конца дня в столице ожидаются кратковременный дождь, местами сильный, гроза, в отдельных районах град, усиление ветра при грозе с порывами до 17 метров в секунду", - говорится в сообщении в Telegram-канале организации.
Отмечается, что горожанам следует быть внимательными на улице в непогоду: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.