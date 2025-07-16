https://ria.ru/20250716/moskva-2029747590.html

В Москве в среду ожидаются дождь и гроза

В Москве в среду ожидаются дождь и гроза - РИА Новости, 17.07.2025

В Москве в среду ожидаются дождь и гроза

Комплекс городского хозяйства Москвы предупредил жителей и гостей столицы о дожде и грозе с усилением ветра до 17 метров в секунду в среду. РИА Новости, 17.07.2025

2025-07-16T09:30:00+03:00

2025-07-16T09:30:00+03:00

2025-07-17T17:20:00+03:00

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москва сегодня: мегаполис для жизни

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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Комплекс городского хозяйства Москвы предупредил жителей и гостей столицы о дожде и грозе с усилением ветра до 17 метров в секунду в среду. "По прогнозам синоптиков, в ближайшие часы и до конца дня в столице ожидаются кратковременный дождь, местами сильный, гроза, в отдельных районах град, усиление ветра при грозе с порывами до 17 метров в секунду", - говорится в сообщении в Telegram-канале организации. Отмечается, что горожанам следует быть внимательными на улице в непогоду: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.

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москва, непогода, гроза