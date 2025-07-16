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В Москве в среду ожидаются дождь и гроза - РИА Новости, 17.07.2025
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09:30 16.07.2025 (обновлено: 17:20 17.07.2025)
https://ria.ru/20250716/moskva-2029747590.html
В Москве в среду ожидаются дождь и гроза
В Москве в среду ожидаются дождь и гроза - РИА Новости, 17.07.2025
В Москве в среду ожидаются дождь и гроза
Комплекс городского хозяйства Москвы предупредил жителей и гостей столицы о дожде и грозе с усилением ветра до 17 метров в секунду в среду. РИА Новости, 17.07.2025
2025-07-16T09:30:00+03:00
2025-07-17T17:20:00+03:00
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непогода
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москва сегодня: мегаполис для жизни
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Комплекс городского хозяйства Москвы предупредил жителей и гостей столицы о дожде и грозе с усилением ветра до 17 метров в секунду в среду. "По прогнозам синоптиков, в ближайшие часы и до конца дня в столице ожидаются кратковременный дождь, местами сильный, гроза, в отдельных районах град, усиление ветра при грозе с порывами до 17 метров в секунду", - говорится в сообщении в Telegram-канале организации. Отмечается, что горожанам следует быть внимательными на улице в непогоду: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.
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москва, непогода, гроза
Москва, непогода, Гроза, Москва Сегодня: мегаполис для жизни
В Москве в среду ожидаются дождь и гроза

Комплекс городского хозяйства Москвы предупредил о дожде и грозе в среду

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкЖенщина под зонтом во время дождя
Женщина под зонтом во время дождя - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Женщина под зонтом во время дождя. Архивное фото
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Комплекс городского хозяйства Москвы предупредил жителей и гостей столицы о дожде и грозе с усилением ветра до 17 метров в секунду в среду.
"По прогнозам синоптиков, в ближайшие часы и до конца дня в столице ожидаются кратковременный дождь, местами сильный, гроза, в отдельных районах град, усиление ветра при грозе с порывами до 17 метров в секунду", - говорится в сообщении в Telegram-канале организации.
Отмечается, что горожанам следует быть внимательными на улице в непогоду: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.
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