https://ria.ru/20250716/moskva-2029575432.html

Лебедя с Патриарших прудов в Москве вернули домой

Лебедя с Патриарших прудов в Москве вернули домой - РИА Новости, 16.07.2025

Лебедя с Патриарших прудов в Москве вернули домой

Ветеринары обследовали лебедя с Патриарших прудов в Москве и вернули домой, угроз его жизни не обнаружено, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного... РИА Новости, 16.07.2025

2025-07-16T22:27:00+03:00

2025-07-16T22:27:00+03:00

2025-07-16T22:27:00+03:00

общество

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московский зоопарк

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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Ветеринары обследовали лебедя с Патриарших прудов в Москве и вернули домой, угроз его жизни не обнаружено, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды. Во вторник москвичи обратили внимание на необычное поведение лебедя на Патриарших прудах и вызвали специалистов. "Департамент природопользования и охраны окружающей среды оперативно отреагировал на сообщение и направил на место инспекторов… Для более тщательной проверки здоровья лебедя департамент природопользования пригласил на локацию специалистов Московского зоопарка… Ветеринарный отдел Московского зоопарка не обнаружил угроз жизни и здоровью птицы. Специалисты приняли решение вернуть лебедя на пруд", - рассказали в пресс-службе. Там отметили, что согласно визуальному осмотру, проведенному инспекторами департамента природопользования, все лебеди-шипуны находились в хорошем состоянии. Помощь специалистов не потребовалась ни взрослым особям, ни подросшим птенцам. "Также инспекторы осмотрели сам пруд. По визуальным признакам вода в водоеме естественного цвета, без посторонних примесей и запахов. Нарушений природоохранного законодательства не выявлено", - добавили в пресс-службе.

https://ria.ru/20250713/ptentsy-2028843569.html

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общество, москва, московский зоопарк