https://ria.ru/20250716/moskva-2029574968.html

В Москве выявили рост заболеваемости менингококковой инфекцией

В Москве выявили рост заболеваемости менингококковой инфекцией - РИА Новости, 16.07.2025

В Москве выявили рост заболеваемости менингококковой инфекцией

Рост заболеваемости менингококковой инфекцией отмечен в Москве, он вызван "завозными" случаями, для борьбы с этим только за последний месяц было привито 23... РИА Новости, 16.07.2025

2025-07-16T22:22:00+03:00

2025-07-16T22:22:00+03:00

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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Рост заболеваемости менингококковой инфекцией отмечен в Москве, он вызван "завозными" случаями, для борьбы с этим только за последний месяц было привито 23 тысячи иностранцев, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента здравоохранения. В департаменте напомнили, что Москва является единственным регионом в стране, где так широко применяется вакцинация населения против менингококковой инфекции. Вакцина уже несколько лет входит в московский региональный календарь прививок и проводится бесплатно. Именно вакцинация обеспечивает стабильную эпидемиологическую обстановку в городе и помогает предотвратить развитие возможных осложнений этого заболевания, сократить его длительность и снизить число сложных случаев. "Столичные врачи проводят обязательную вакцинацию взрослых и детей в так называемых очагах – местах, где был зафиксирован случай заболевания. Данный вид профилактической работы занимает важное место в предупреждении распространения инфекции, помогает успешно предупредить развитие групповых очагов инфекции. Повышение заболеваемости в городе действительно есть, оно связано с "завозными" случаями у въезжающих, прежде всего, иностранных граждан. Поэтому в профилактических целях только за последний месяц в столице против менингококковой инфекции привили порядка 23 тысяч иностранцев, осуществляющих профессиональную деятельность у крупных городских работодателей", - рассказали в пресс-службе. Там отметили, что в столице плановой вакцинации против менингококковой инфекции подлежат дети с одного года и дети 3-6 лет перед поступлением в детские сады. С начала года вакцинировано уже более 47 тысяч детей, в 2024 году – более 96 тысяч детей. "Москва – крупнейший мегаполис с высоким потоком населения и в случае выявления инфекционного заболевания следует четкому алгоритму проведения всех необходимых противоэпидемических действий, в том числе полный комплекс санитарно-противоэпидемических мероприятий, включая изоляцию заболевшего, разобщение и обязательную вакцинацию контактных лиц", - подчеркнули в ведомстве.

https://ria.ru/20250604/rossijane-2020846867.html

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