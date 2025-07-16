https://ria.ru/20250716/moskva-2029571791.html

В районе Москвы ввели карантин по бешенству из-за домашней кошки

В районе Москвы ввели карантин по бешенству из-за домашней кошки - РИА Новости, 16.07.2025

В районе Москвы ввели карантин по бешенству из-за домашней кошки

В московском районе Бирюлево Восточное ввели карантин из-за симптомов бешенства у домашнего животного, сообщила пресс-служба мэра Москвы. РИА Новости, 16.07.2025

2025-07-16T21:36:00+03:00

2025-07-16T21:36:00+03:00

2025-07-16T21:38:00+03:00

москва

бирюлево восточное

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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. В московском районе Бирюлево Восточное ввели карантин из-за симптомов бешенства у домашнего животного, сообщила пресс-служба мэра Москвы."Эпизоотический очаг – жилое помещение, расположенное по адресу: город Москва, улица Михневская <…>. Неблагополучный пункт - территория, прилегающая к эпизоотическому очагу и ограниченная осями улиц: Михневская, Лебедянская, Липецкая, Загорьевский проезд", — говорится в документе.Карантин был введен 9 июля. Сообщается, что ограничения будут действовать до 6 сентября. Запрещены все массовые мероприятия с участием животных, а также их отлов для зоопарков и других организаций.В московской ветклинике сообщили, что бешенство диагностировали у домашней кошки, которая не была привита от бешенства и содержалась в свободном выгуле на даче.Ранее в январе карантин по бешенству вводился в подмосковных Клину и Волоколамске.

https://ria.ru/20250523/podmoskovya-2018765293.html

https://ria.ru/20250709/yazva-2028154929.html

москва

бирюлево восточное

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москва, бирюлево восточное