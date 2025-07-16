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В районе Москвы ввели карантин по бешенству из-за домашней кошки - РИА Новости, 16.07.2025
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21:36 16.07.2025 (обновлено: 21:38 16.07.2025)
https://ria.ru/20250716/moskva-2029571791.html
В районе Москвы ввели карантин по бешенству из-за домашней кошки
В районе Москвы ввели карантин по бешенству из-за домашней кошки - РИА Новости, 16.07.2025
В районе Москвы ввели карантин по бешенству из-за домашней кошки
В московском районе Бирюлево Восточное ввели карантин из-за симптомов бешенства у домашнего животного, сообщила пресс-служба мэра Москвы. РИА Новости, 16.07.2025
2025-07-16T21:36:00+03:00
2025-07-16T21:38:00+03:00
москва
бирюлево восточное
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. В московском районе Бирюлево Восточное ввели карантин из-за симптомов бешенства у домашнего животного, сообщила пресс-служба мэра Москвы."Эпизоотический очаг – жилое помещение, расположенное по адресу: город Москва, улица Михневская &lt;…&gt;. Неблагополучный пункт - территория, прилегающая к эпизоотическому очагу и ограниченная осями улиц: Михневская, Лебедянская, Липецкая, Загорьевский проезд", — говорится в документе.Карантин был введен 9 июля. Сообщается, что ограничения будут действовать до 6 сентября. Запрещены все массовые мероприятия с участием животных, а также их отлов для зоопарков и других организаций.В московской ветклинике сообщили, что бешенство диагностировали у домашней кошки, которая не была привита от бешенства и содержалась в свободном выгуле на даче.Ранее в январе карантин по бешенству вводился в подмосковных Клину и Волоколамске.
https://ria.ru/20250523/podmoskovya-2018765293.html
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москва
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москва, бирюлево восточное
Москва, Бирюлево Восточное
В районе Москвы ввели карантин по бешенству из-за домашней кошки

В московском районе Бирюлево Восточное объявили карантин по бешенству

© МБУК "ГОРОДСКОЙ КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР" г. Псков/ВКонтактеКошка
Кошка - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
© МБУК "ГОРОДСКОЙ КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР" г. Псков/ВКонтакте
Кошка . Архивное фото
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. В московском районе Бирюлево Восточное ввели карантин из-за симптомов бешенства у домашнего животного, сообщила пресс-служба мэра Москвы.
"Эпизоотический очаг – жилое помещение, расположенное по адресу: город Москва, улица Михневская <…>. Неблагополучный пункт - территория, прилегающая к эпизоотическому очагу и ограниченная осями улиц: Михневская, Лебедянская, Липецкая, Загорьевский проезд", — говорится в документе.
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Карантин был введен 9 июля. Сообщается, что ограничения будут действовать до 6 сентября. Запрещены все массовые мероприятия с участием животных, а также их отлов для зоопарков и других организаций.
В московской ветклинике сообщили, что бешенство диагностировали у домашней кошки, которая не была привита от бешенства и содержалась в свободном выгуле на даче.
Ранее в январе карантин по бешенству вводился в подмосковных Клину и Волоколамске.
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