https://ria.ru/20250716/moroz-2029346365.html

Прощание с режиссером Юрием Морозом пройдет в среду в Москве

Прощание с режиссером Юрием Морозом пройдет в среду в Москве - РИА Новости, 16.07.2025

Прощание с режиссером Юрием Морозом пройдет в среду в Москве

Церемония прощания с режиссером и актером Юрием Морозом пройдет в среду в Большом траурном зале Центральной клинической больницы (ЦКБ) №1, затем артиста... РИА Новости, 16.07.2025

2025-07-16T00:13:00+03:00

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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Церемония прощания с режиссером и актером Юрием Морозом пройдет в среду в Большом траурном зале Центральной клинической больницы (ЦКБ) №1, затем артиста похоронят на Ваганьковском кладбище. Мороз ушел из жизни в возрасте 68 лет в ночь на понедельник. Отпевание пройдет в храме Воскресения Словущего на Ваганьковском кладбище в 12.30 только для родных и близких. Жена режиссера, актриса Виктория Исакова, вспоминая мужа, отметила, что сердца его близких полны любовью и благодарностью за каждую минуту, проведенную вместе с ним. Соболезнования в связи со смертью режиссера выразил Союз кинематографистов России, коллектив школы-студии МХАТ, которую он окончил, а также его коллеги и друзья. Юрий Мороз родился в 1956 году в городе Краснодоне. В 1979 году он окончил Школу-студию МХАТ, а в 1988 году - режиссерский факультет ВГИКа. Мороз дебютировал в кино в дилогии Сергея Герасимова "Юность Петра" и "В начале славных дел", а также стал известным благодаря роли Тони в фильме Светланы Дружининой "Принцесса Цирка". Он сыграл также в таких фильмах, как "Тайна "Черных дроздов"", "Визит к Минотавру" и "Лермонтов". В 90-е Мороз занялся режиссурой, он снял такие сериалы как "Братья Карамазовы", "Пелагия и белый бульдог", "Угрюм-река" и другие.

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Дарья Буймова

россия, краснодон, юрий мороз, виктория исакова, сергей герасимов, вгик, культура, москва