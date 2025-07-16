Прощание с режиссером Юрием Морозом пройдет в среду в Москве
Церемония прощания с режиссером Юрием Морозом пройдет в среду в ЦКБ №1
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкРежиссер Юрий Мороз на торжественной церемонии закрытия VIII фестиваля нового российского кино "Горький fest" в Нижнем Новгороде
Режиссер Юрий Мороз на торжественной церемонии закрытия VIII фестиваля нового российского кино "Горький fest" в Нижнем Новгороде. Архивное фото
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Церемония прощания с режиссером и актером Юрием Морозом пройдет в среду в Большом траурном зале Центральной клинической больницы (ЦКБ) №1, затем артиста похоронят на Ваганьковском кладбище.
Мороз ушел из жизни в возрасте 68 лет в ночь на понедельник.
Отпевание пройдет в храме Воскресения Словущего на Ваганьковском кладбище в 12.30 только для родных и близких.
Жена режиссера, актриса Виктория Исакова, вспоминая мужа, отметила, что сердца его близких полны любовью и благодарностью за каждую минуту, проведенную вместе с ним.
Соболезнования в связи со смертью режиссера выразил Союз кинематографистов России, коллектив школы-студии МХАТ, которую он окончил, а также его коллеги и друзья.
Юрий Мороз родился в 1956 году в городе Краснодоне. В 1979 году он окончил Школу-студию МХАТ, а в 1988 году - режиссерский факультет ВГИКа. Мороз дебютировал в кино в дилогии Сергея Герасимова "Юность Петра" и "В начале славных дел", а также стал известным благодаря роли Тони в фильме Светланы Дружининой "Принцесса Цирка". Он сыграл также в таких фильмах, как "Тайна "Черных дроздов"", "Визит к Минотавру" и "Лермонтов". В 90-е Мороз занялся режиссурой, он снял такие сериалы как "Братья Карамазовы", "Пелагия и белый бульдог", "Угрюм-река" и другие.
Биография режиссера Юрия Мороза
14 июля, 14:18