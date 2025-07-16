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Прощание с режиссером Юрием Морозом пройдет в среду в Москве - РИА Новости, 16.07.2025
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
00:13 16.07.2025
https://ria.ru/20250716/moroz-2029346365.html
Прощание с режиссером Юрием Морозом пройдет в среду в Москве
Прощание с режиссером Юрием Морозом пройдет в среду в Москве - РИА Новости, 16.07.2025
Прощание с режиссером Юрием Морозом пройдет в среду в Москве
Церемония прощания с режиссером и актером Юрием Морозом пройдет в среду в Большом траурном зале Центральной клинической больницы (ЦКБ) №1, затем артиста... РИА Новости, 16.07.2025
2025-07-16T00:13:00+03:00
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Церемония прощания с режиссером и актером Юрием Морозом пройдет в среду в Большом траурном зале Центральной клинической больницы (ЦКБ) №1, затем артиста похоронят на Ваганьковском кладбище. Мороз ушел из жизни в возрасте 68 лет в ночь на понедельник. Отпевание пройдет в храме Воскресения Словущего на Ваганьковском кладбище в 12.30 только для родных и близких. Жена режиссера, актриса Виктория Исакова, вспоминая мужа, отметила, что сердца его близких полны любовью и благодарностью за каждую минуту, проведенную вместе с ним. Соболезнования в связи со смертью режиссера выразил Союз кинематографистов России, коллектив школы-студии МХАТ, которую он окончил, а также его коллеги и друзья. Юрий Мороз родился в 1956 году в городе Краснодоне. В 1979 году он окончил Школу-студию МХАТ, а в 1988 году - режиссерский факультет ВГИКа. Мороз дебютировал в кино в дилогии Сергея Герасимова "Юность Петра" и "В начале славных дел", а также стал известным благодаря роли Тони в фильме Светланы Дружининой "Принцесса Цирка". Он сыграл также в таких фильмах, как "Тайна "Черных дроздов"", "Визит к Минотавру" и "Лермонтов". В 90-е Мороз занялся режиссурой, он снял такие сериалы как "Братья Карамазовы", "Пелагия и белый бульдог", "Угрюм-река" и другие.
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россия, краснодон, юрий мороз, виктория исакова, сергей герасимов, вгик, культура, москва
Культура, Россия, Краснодон, Юрий Мороз, Виктория Исакова, Сергей Герасимов, ВГИК, Культура, Москва
Прощание с режиссером Юрием Морозом пройдет в среду в Москве

Церемония прощания с режиссером Юрием Морозом пройдет в среду в ЦКБ №1

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкРежиссер Юрий Мороз на торжественной церемонии закрытия VIII фестиваля нового российского кино "Горький fest" в Нижнем Новгороде
Режиссер Юрий Мороз на торжественной церемонии закрытия VIII фестиваля нового российского кино Горький fest в Нижнем Новгороде - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Режиссер Юрий Мороз на торжественной церемонии закрытия VIII фестиваля нового российского кино "Горький fest" в Нижнем Новгороде. Архивное фото
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Церемония прощания с режиссером и актером Юрием Морозом пройдет в среду в Большом траурном зале Центральной клинической больницы (ЦКБ) №1, затем артиста похоронят на Ваганьковском кладбище.
Мороз ушел из жизни в возрасте 68 лет в ночь на понедельник.
Отпевание пройдет в храме Воскресения Словущего на Ваганьковском кладбище в 12.30 только для родных и близких.
Жена режиссера, актриса Виктория Исакова, вспоминая мужа, отметила, что сердца его близких полны любовью и благодарностью за каждую минуту, проведенную вместе с ним.
Соболезнования в связи со смертью режиссера выразил Союз кинематографистов России, коллектив школы-студии МХАТ, которую он окончил, а также его коллеги и друзья.
Юрий Мороз родился в 1956 году в городе Краснодоне. В 1979 году он окончил Школу-студию МХАТ, а в 1988 году - режиссерский факультет ВГИКа. Мороз дебютировал в кино в дилогии Сергея Герасимова "Юность Петра" и "В начале славных дел", а также стал известным благодаря роли Тони в фильме Светланы Дружининой "Принцесса Цирка". Он сыграл также в таких фильмах, как "Тайна "Черных дроздов"", "Визит к Минотавру" и "Лермонтов". В 90-е Мороз занялся режиссурой, он снял такие сериалы как "Братья Карамазовы", "Пелагия и белый бульдог", "Угрюм-река" и другие.
Актер, режиссер Юрий Мороз - РИА Новости, 1920, 14.07.2025
Биография режиссера Юрия Мороза
14 июля, 14:18
 
КультураРоссияКраснодонЮрий МорозВиктория ИсаковаСергей ГерасимовВГИККультураМосква
 
 
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