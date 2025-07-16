https://ria.ru/20250716/moneta-2029569878.html

В кассе на заправке нашли сокровище ценой более трех миллионов долларов

В кассе на заправке нашли сокровище ценой более трех миллионов долларов - РИА Новости, 17.07.2025

В кассе на заправке нашли сокровище ценой более трех миллионов долларов

Владелец заправочной станции в американском штате Нью-Гемпшир во время утренней проверке кассы обнаружил среди сдачи редчайшую монету с изображением президента... РИА Новости, 17.07.2025

2025-07-16T21:07:00+03:00

2025-07-16T21:07:00+03:00

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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Владелец заправочной станции в американском штате Нью-Гемпшир во время утренней проверке кассы обнаружил среди сдачи редчайшую монету с изображением президента Джона Кеннеди, стоимостью более трех миллионов долларов, сообщает издание Elcabildo.Как отмечается в материале, Стив Уитмор, занимаясь подсчетом утренней выручки, заметил необычную монету номиналом 50 центов, которая отличалась от тех, что он видел раньше. Уитмора заинтересовала находка, и он решил обратится к эксперту нумизматики. Эксперт подтвердил, что монета – редчайший прототип 50-центовика с профилем Джона Кеннеди 1964 года.Ее отличительная черта заключается в том, что она изготовлена из 90-процентного серебра, однако по-настоящему уникальной ее делает отсутствие клейма монетного двора — редкая особенность, которая повышает ее историческую ценность, говорится в статье.Издание отмечает, что монета вызвала большой интерес среди коллекционеров и аукционных домов по всему миру, и в результате торгов она была продана за 3,2 миллиона долларов, что стало рекордом для монет такого типа.Стив Уитмор признался, что никогда в жизни не мог себе представить, что монета может стоить больше, чем весь его бизнес.

https://ria.ru/20250301/klad-2002188004.html

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