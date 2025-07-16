Молдавская оппозиция осудила власти за гибель военных на Украине
Партия "Будущее Молдовы" обвинила власти республики в безответственной политике
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Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 16 июл - РИА Новости. Оппозиционная партия "Будущее Молдовы" выступила с заявлением, в котором осуждает власти республики за безответственную политику в связи с гибелью молдавских военных на Украине, сообщает лидер политформирования Василий Тарлев.
Молдавский Telegram-канал Молдовsky ранее сообщил, что военные из Молдавии, направленные на Украину по договоренности между президентом республики Майей Санду и Владимиром Зеленским, погибли в конце июня в результате удара ВС РФ по полигону ВСУ в районе населенного пункта Давыдов Брод Херсонской области. Министерство обороны Молдавии отказывается признать гибель молдавских военных в подконтрольной ВСУ части региона, выступив в этой связи с заявлением. В среду партия "Будущее Молдовы" выпустила заявление, в котором выразила тревогу в связи с тем, что нынешняя власть "втягивает Молдавию в чужую войну, на участие в которой молдавский народ никогда не давал и не даст согласия".
"Их гибель - это не просто трагедия, а результат авантюрной и безответственной политики руководства страны… Молдавию втягивают в чужую войну, где мы станем не субъектом, а разменной монетой, расходным материалом для удовлетворяющих свои милитаристские амбиции политиков из партии войны. Мы настаиваем, что подобная политика - это прямая угроза национальной безопасности и нейтралитету Молдовы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Тарлева.
Партия требует провести независимое и открытое расследование фактов участия военнослужащих Молдавии в военном конфликте на Украине и их гибели, обнародовать все обстоятельства вербовки, заключения контрактов, перемещения и участия молдаван в боевых действиях, прекратить замалчивание трагедий, связанных с гибелью сограждан, остановить практику сокрытия информации и ввести публичный контроль над деятельностью особенно минобороны и силовых структур республики. В партии также призывают немедленно прекратить милитаризацию Молдавии под предлогом европейской помощи и инициировать общественный диалог по вопросам военной безопасности и внешнеполитического курса страны.
"Мы предупреждаем: если власть не остановится, она поставит под угрозу само существование Молдовы как независимого государства", - поясняется в сообщении.
Заявление молдавского минобороны появилось после заявления Службы внешней разведки России о том, что НАТО активно готовится задействовать Молдавию в возможном вооруженном конфликте с Россией, пытается сделать молдавскую территорию пригодной к переброски войск к рубежам РФ, а граждан республики сделать "пушечным мясом" в ходе боевых действий против России. При этом, по данным СВР, президент Майя Санду обещает в случае победы ее партии "Действие и солидарность" на предстоящих парламентских выборах отменить нейтральный статус Молдавии.
Молдавия по конституции является нейтральной страной, однако с 1994 года сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана, а после прихода к власти Санду в стране стали часто проводиться военные учения с участием военных из США, Великобритании, Германии и Румынии.
Западные страны и нынешняя молдавская власть во главе с президентом Санду проводят последовательную политику милитаризации Молдавии и стимулированию антироссийских настроений. Стратегии обороны Молдавии, принятая парламентом в конце прошлого года до 2034 года, называет угрозой российский контингент в Приднестровье, документ также предполагает тесное сотрудничество с НАТО и увеличение доли военных расходов Молдавии до 1% ВВП к 2030 году. При этом депутаты оппозиционного блока "Победа" бойкотировали заседание парламента, а представители оппозиционного блока коммунистов и социалистов заявили, что данная стратегия противоречит нейтральному статусу страны.