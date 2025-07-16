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Молдавская оппозиция осудила власти за гибель военных на Украине - РИА Новости, 16.07.2025
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14:26 16.07.2025 (обновлено: 14:28 16.07.2025)
https://ria.ru/20250716/moldaviya-2029468942.html
Молдавская оппозиция осудила власти за гибель военных на Украине
Молдавская оппозиция осудила власти за гибель военных на Украине - РИА Новости, 16.07.2025
Молдавская оппозиция осудила власти за гибель военных на Украине
Оппозиционная партия "Будущее Молдовы" выступила с заявлением, в котором осуждает власти республики за безответственную политику в связи с гибелью молдавских... РИА Новости, 16.07.2025
2025-07-16T14:26:00+03:00
2025-07-16T14:28:00+03:00
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КИШИНЕВ, 16 июл - РИА Новости. Оппозиционная партия "Будущее Молдовы" выступила с заявлением, в котором осуждает власти республики за безответственную политику в связи с гибелью молдавских военных на Украине, сообщает лидер политформирования Василий Тарлев. Молдавский Telegram-канал Молдовsky ранее сообщил, что военные из Молдавии, направленные на Украину по договоренности между президентом республики Майей Санду и Владимиром Зеленским, погибли в конце июня в результате удара ВС РФ по полигону ВСУ в районе населенного пункта Давыдов Брод Херсонской области. Министерство обороны Молдавии отказывается признать гибель молдавских военных в подконтрольной ВСУ части региона, выступив в этой связи с заявлением. В среду партия "Будущее Молдовы" выпустила заявление, в котором выразила тревогу в связи с тем, что нынешняя власть "втягивает Молдавию в чужую войну, на участие в которой молдавский народ никогда не давал и не даст согласия". "Их гибель - это не просто трагедия, а результат авантюрной и безответственной политики руководства страны… Молдавию втягивают в чужую войну, где мы станем не субъектом, а разменной монетой, расходным материалом для удовлетворяющих свои милитаристские амбиции политиков из партии войны. Мы настаиваем, что подобная политика - это прямая угроза национальной безопасности и нейтралитету Молдовы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Тарлева. Партия требует провести независимое и открытое расследование фактов участия военнослужащих Молдавии в военном конфликте на Украине и их гибели, обнародовать все обстоятельства вербовки, заключения контрактов, перемещения и участия молдаван в боевых действиях, прекратить замалчивание трагедий, связанных с гибелью сограждан, остановить практику сокрытия информации и ввести публичный контроль над деятельностью особенно минобороны и силовых структур республики. В партии также призывают немедленно прекратить милитаризацию Молдавии под предлогом европейской помощи и инициировать общественный диалог по вопросам военной безопасности и внешнеполитического курса страны. "Мы предупреждаем: если власть не остановится, она поставит под угрозу само существование Молдовы как независимого государства", - поясняется в сообщении. Заявление молдавского минобороны появилось после заявления Службы внешней разведки России о том, что НАТО активно готовится задействовать Молдавию в возможном вооруженном конфликте с Россией, пытается сделать молдавскую территорию пригодной к переброски войск к рубежам РФ, а граждан республики сделать "пушечным мясом" в ходе боевых действий против России. При этом, по данным СВР, президент Майя Санду обещает в случае победы ее партии "Действие и солидарность" на предстоящих парламентских выборах отменить нейтральный статус Молдавии. Молдавия по конституции является нейтральной страной, однако с 1994 года сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана, а после прихода к власти Санду в стране стали часто проводиться военные учения с участием военных из США, Великобритании, Германии и Румынии. Западные страны и нынешняя молдавская власть во главе с президентом Санду проводят последовательную политику милитаризации Молдавии и стимулированию антироссийских настроений. Стратегии обороны Молдавии, принятая парламентом в конце прошлого года до 2034 года, называет угрозой российский контингент в Приднестровье, документ также предполагает тесное сотрудничество с НАТО и увеличение доли военных расходов Молдавии до 1% ВВП к 2030 году. При этом депутаты оппозиционного блока "Победа" бойкотировали заседание парламента, а представители оппозиционного блока коммунистов и социалистов заявили, что данная стратегия противоречит нейтральному статусу страны.
https://ria.ru/20250715/zapad-2029241339.html
https://ria.ru/20250520/moldavija-2018056104.html
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в мире, молдавия, россия, украина, майя санду, василий тарлев, владимир зеленский, нато, вооруженные силы украины, служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
В мире, Молдавия, Россия, Украина, Майя Санду, Василий Тарлев, Владимир Зеленский, НАТО, Вооруженные силы Украины, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
Молдавская оппозиция осудила власти за гибель военных на Украине

Партия "Будущее Молдовы" обвинила власти республики в безответственной политике

© Sputnik / Михай Карауш | Перейти в медиабанкФлаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
© Sputnik / Михай Карауш
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Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 16 июл - РИА Новости. Оппозиционная партия "Будущее Молдовы" выступила с заявлением, в котором осуждает власти республики за безответственную политику в связи с гибелью молдавских военных на Украине, сообщает лидер политформирования Василий Тарлев.
Молдавский Telegram-канал Молдовsky ранее сообщил, что военные из Молдавии, направленные на Украину по договоренности между президентом республики Майей Санду и Владимиром Зеленским, погибли в конце июня в результате удара ВС РФ по полигону ВСУ в районе населенного пункта Давыдов Брод Херсонской области. Министерство обороны Молдавии отказывается признать гибель молдавских военных в подконтрольной ВСУ части региона, выступив в этой связи с заявлением. В среду партия "Будущее Молдовы" выпустила заявление, в котором выразила тревогу в связи с тем, что нынешняя власть "втягивает Молдавию в чужую войну, на участие в которой молдавский народ никогда не давал и не даст согласия".
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"Их гибель - это не просто трагедия, а результат авантюрной и безответственной политики руководства страны… Молдавию втягивают в чужую войну, где мы станем не субъектом, а разменной монетой, расходным материалом для удовлетворяющих свои милитаристские амбиции политиков из партии войны. Мы настаиваем, что подобная политика - это прямая угроза национальной безопасности и нейтралитету Молдовы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Тарлева.
Партия требует провести независимое и открытое расследование фактов участия военнослужащих Молдавии в военном конфликте на Украине и их гибели, обнародовать все обстоятельства вербовки, заключения контрактов, перемещения и участия молдаван в боевых действиях, прекратить замалчивание трагедий, связанных с гибелью сограждан, остановить практику сокрытия информации и ввести публичный контроль над деятельностью особенно минобороны и силовых структур республики. В партии также призывают немедленно прекратить милитаризацию Молдавии под предлогом европейской помощи и инициировать общественный диалог по вопросам военной безопасности и внешнеполитического курса страны.
"Мы предупреждаем: если власть не остановится, она поставит под угрозу само существование Молдовы как независимого государства", - поясняется в сообщении.
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Заявление молдавского минобороны появилось после заявления Службы внешней разведки России о том, что НАТО активно готовится задействовать Молдавию в возможном вооруженном конфликте с Россией, пытается сделать молдавскую территорию пригодной к переброски войск к рубежам РФ, а граждан республики сделать "пушечным мясом" в ходе боевых действий против России. При этом, по данным СВР, президент Майя Санду обещает в случае победы ее партии "Действие и солидарность" на предстоящих парламентских выборах отменить нейтральный статус Молдавии.
Молдавия по конституции является нейтральной страной, однако с 1994 года сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана, а после прихода к власти Санду в стране стали часто проводиться военные учения с участием военных из США, Великобритании, Германии и Румынии.
Западные страны и нынешняя молдавская власть во главе с президентом Санду проводят последовательную политику милитаризации Молдавии и стимулированию антироссийских настроений. Стратегии обороны Молдавии, принятая парламентом в конце прошлого года до 2034 года, называет угрозой российский контингент в Приднестровье, документ также предполагает тесное сотрудничество с НАТО и увеличение доли военных расходов Молдавии до 1% ВВП к 2030 году. При этом депутаты оппозиционного блока "Победа" бойкотировали заседание парламента, а представители оппозиционного блока коммунистов и социалистов заявили, что данная стратегия противоречит нейтральному статусу страны.
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В миреМолдавияРоссияУкраинаМайя СандуВасилий ТарлевВладимир ЗеленскийНАТОВооруженные силы УкраиныСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
 
 
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