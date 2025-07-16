https://ria.ru/20250716/moldaviya-2029468942.html

Молдавская оппозиция осудила власти за гибель военных на Украине

Молдавская оппозиция осудила власти за гибель военных на Украине - РИА Новости, 16.07.2025

Молдавская оппозиция осудила власти за гибель военных на Украине

Оппозиционная партия "Будущее Молдовы" выступила с заявлением, в котором осуждает власти республики за безответственную политику в связи с гибелью молдавских... РИА Новости, 16.07.2025

2025-07-16T14:26:00+03:00

2025-07-16T14:26:00+03:00

2025-07-16T14:28:00+03:00

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КИШИНЕВ, 16 июл - РИА Новости. Оппозиционная партия "Будущее Молдовы" выступила с заявлением, в котором осуждает власти республики за безответственную политику в связи с гибелью молдавских военных на Украине, сообщает лидер политформирования Василий Тарлев. Молдавский Telegram-канал Молдовsky ранее сообщил, что военные из Молдавии, направленные на Украину по договоренности между президентом республики Майей Санду и Владимиром Зеленским, погибли в конце июня в результате удара ВС РФ по полигону ВСУ в районе населенного пункта Давыдов Брод Херсонской области. Министерство обороны Молдавии отказывается признать гибель молдавских военных в подконтрольной ВСУ части региона, выступив в этой связи с заявлением. В среду партия "Будущее Молдовы" выпустила заявление, в котором выразила тревогу в связи с тем, что нынешняя власть "втягивает Молдавию в чужую войну, на участие в которой молдавский народ никогда не давал и не даст согласия". "Их гибель - это не просто трагедия, а результат авантюрной и безответственной политики руководства страны… Молдавию втягивают в чужую войну, где мы станем не субъектом, а разменной монетой, расходным материалом для удовлетворяющих свои милитаристские амбиции политиков из партии войны. Мы настаиваем, что подобная политика - это прямая угроза национальной безопасности и нейтралитету Молдовы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Тарлева. Партия требует провести независимое и открытое расследование фактов участия военнослужащих Молдавии в военном конфликте на Украине и их гибели, обнародовать все обстоятельства вербовки, заключения контрактов, перемещения и участия молдаван в боевых действиях, прекратить замалчивание трагедий, связанных с гибелью сограждан, остановить практику сокрытия информации и ввести публичный контроль над деятельностью особенно минобороны и силовых структур республики. В партии также призывают немедленно прекратить милитаризацию Молдавии под предлогом европейской помощи и инициировать общественный диалог по вопросам военной безопасности и внешнеполитического курса страны. "Мы предупреждаем: если власть не остановится, она поставит под угрозу само существование Молдовы как независимого государства", - поясняется в сообщении. Заявление молдавского минобороны появилось после заявления Службы внешней разведки России о том, что НАТО активно готовится задействовать Молдавию в возможном вооруженном конфликте с Россией, пытается сделать молдавскую территорию пригодной к переброски войск к рубежам РФ, а граждан республики сделать "пушечным мясом" в ходе боевых действий против России. При этом, по данным СВР, президент Майя Санду обещает в случае победы ее партии "Действие и солидарность" на предстоящих парламентских выборах отменить нейтральный статус Молдавии. Молдавия по конституции является нейтральной страной, однако с 1994 года сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана, а после прихода к власти Санду в стране стали часто проводиться военные учения с участием военных из США, Великобритании, Германии и Румынии. Западные страны и нынешняя молдавская власть во главе с президентом Санду проводят последовательную политику милитаризации Молдавии и стимулированию антироссийских настроений. Стратегии обороны Молдавии, принятая парламентом в конце прошлого года до 2034 года, называет угрозой российский контингент в Приднестровье, документ также предполагает тесное сотрудничество с НАТО и увеличение доли военных расходов Молдавии до 1% ВВП к 2030 году. При этом депутаты оппозиционного блока "Победа" бойкотировали заседание парламента, а представители оппозиционного блока коммунистов и социалистов заявили, что данная стратегия противоречит нейтральному статусу страны.

https://ria.ru/20250715/zapad-2029241339.html

https://ria.ru/20250520/moldavija-2018056104.html

https://ria.ru/20250626/moldavija-2025566131.html

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в мире, молдавия, россия, украина, майя санду, василий тарлев, владимир зеленский, нато, вооруженные силы украины, служба внешней разведки российской федерации (свр россии)