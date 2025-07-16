Молдавия делает все для срыва переговоров, заявил МИД ПМР
МИД ПМР: Молдавия делает все, чтобы переговоров с Тирасполем не было
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Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе. Архивное фото
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ТИРАСПОЛЬ, 16 июл - РИА Новости. Молдавия делает все, чтобы переговорного процесса с Приднестровьем не было, заявил глава министерства иностранных дел Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Виталий Игнатьев.
"Молдавская сторона делает все на официальном, неофициальном уровнях, чтобы переговорного процесса не было. Она нивелирует содержательную часть диалога, отказывается от формата "5+2", ссылаясь на мнение третьей стороны. Все это в комплексе должно демотивировать международных участников. Не хочет Кишинев вести диалог, мы не можем заставить", - сказал Игнатьев в эфире телеканала "Первый Приднестровский".
Глава МИД ПМР добавил, что все международные участники переговорного процесса приходят к осознанию, что без переговоров Молдавия и Приднестровье не решат ни одну проблему.
"Отсутствие переговоров, искусственная пауза - это всегда тактический инструмент, потому что она либо ведет к конфронтации и конфликту, либо сторона всегда возвращается за стол переговоров. Я уверен, что международные участники приходят к пониманию, что настало время возвращаться за стол переговоров, в первую очередь тем, кто не желает этих переговоров", - отметил Игнатьев.
В переговорах по приднестровскому урегулированию в формате "5+2" участвуют Кишинев и Тирасполь - как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ - в качестве посредников, Евросоюз и США - как наблюдатели. Последнее заседание на уровне министров иностранных дел стран-посредников и наблюдателей прошло осенью 2019 года в Братиславе.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.
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