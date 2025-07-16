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ВСУ потеряли до 425 военных в зоне действий "Центра" за сутки

ВСУ потеряли до 425 военных в зоне действий "Центра" за сутки - РИА Новости, 16.07.2025

ВСУ потеряли до 425 военных в зоне действий "Центра" за сутки

Подразделения группировки "Центр" продолжили наступление в глубину обороны ВСУ, украинские войска потеряли за сутки до 425 военнослужащих, две бронемашины,... РИА Новости, 16.07.2025

2025-07-16T12:10:00+03:00

2025-07-16T12:10:00+03:00

2025-07-16T12:11:00+03:00

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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Подразделения группировки "Центр" продолжили наступление в глубину обороны ВСУ, украинские войска потеряли за сутки до 425 военнослужащих, две бронемашины, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Центр" продолжили наступление в глубину обороны противника. Нанесли поражение формированиям четырех механизированных, десантно-штурмовой, егерской бригад ВСУ, двух бригад морской пехоты и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Новоэкономическое, Яблоновка, Муравка, Петровского, Степановка, Никаноровка и Новопавловка Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, потери украинских войск на данном направлении составили до 425 военнослужащих за сутки, две боевые бронированные машины, три автомобиля и три артиллерийских орудия.

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вооруженные силы украины, россия, безопасность