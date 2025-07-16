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ВСУ потеряли до 160 военных в зоне действий "Юга" за сутки
ВСУ потеряли до 160 военных в зоне действий "Юга" за сутки - РИА Новости, 16.07.2025
ВСУ потеряли до 160 военных в зоне действий "Юга" за сутки
Подразделения "Южной" группировки войск продолжили наступательные действия, уничтожили до 160 военнослужащих ВСУ и три артиллерийских орудия, сообщили в... РИА Новости, 16.07.2025
2025-07-16T12:09:00+03:00
2025-07-16T12:09:00+03:00
2025-07-16T12:13:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск продолжили наступательные действия, уничтожили до 160 военнослужащих ВСУ и три артиллерийских орудия, сообщили в Минобороны России."Противник потерял до 160 военнослужащих, два автомобиля и три артиллерийских орудия. Уничтожены три склада боеприпасов и склад горючего", - говорится в сводке российского военного ведомства.По данным министерства, подразделения "Южной" группировки войск продолжили наступательные действия, нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, аэромобильной, мотопехотной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Плещеевка, Северск, Иванополье, Новоселовка и Дроновка Донецкой Народной Республики.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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безопасность, вооруженные силы украины, северск, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Северск, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВСУ потеряли до 160 военных в зоне действий "Юга" за сутки
МО: ВСУ потеряли до 160 военных в зоне действий "Юга" за сутки