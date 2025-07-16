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ВСУ потеряли до 200 военных в зоне действий "Востока" за сутки

ВСУ потеряли до 200 военных в зоне действий "Востока" за сутки - РИА Новости, 16.07.2025

ВСУ потеряли до 200 военных в зоне действий "Востока" за сутки

Подразделения "Востока" освободили населенный пункт Новохатское в ДНР, ВСУ за сутки потеряли в зоне действия группировки до 200 военнослужащих, сообщило... РИА Новости, 16.07.2025

2025-07-16T12:08:00+03:00

2025-07-16T12:08:00+03:00

2025-07-16T12:12:00+03:00

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донецкая народная республика

запорожская область

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

безопасность

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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Подразделения "Востока" освободили населенный пункт Новохатское в ДНР, ВСУ за сутки потеряли в зоне действия группировки до 200 военнослужащих, сообщило Минобороны РФ."ВСУ потеряли до 200 военнослужащих, боевую бронированную машину, девять автомобилей, орудие полевой артиллерии и станцию радиоэлектронной борьбы", - добавляется в сводке.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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2025

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донецкая народная республика, запорожская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность