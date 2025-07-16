https://ria.ru/20250716/mo-2029426511.html
ВСУ потеряли до 200 военных в зоне действий "Востока" за сутки
ВСУ потеряли до 200 военных в зоне действий "Востока" за сутки - РИА Новости, 16.07.2025
ВСУ потеряли до 200 военных в зоне действий "Востока" за сутки
Подразделения "Востока" освободили населенный пункт Новохатское в ДНР, ВСУ за сутки потеряли в зоне действия группировки до 200 военнослужащих, сообщило... РИА Новости, 16.07.2025
2025-07-16T12:08:00+03:00
2025-07-16T12:08:00+03:00
2025-07-16T12:12:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
запорожская область
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/02/2026739148_0:141:3072:1869_1920x0_80_0_0_1a3f4ae2952de6534b34f15c15cd7504.jpg
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Подразделения "Востока" освободили населенный пункт Новохатское в ДНР, ВСУ за сутки потеряли в зоне действия группировки до 200 военнослужащих, сообщило Минобороны РФ."ВСУ потеряли до 200 военнослужащих, боевую бронированную машину, девять автомобилей, орудие полевой артиллерии и станцию радиоэлектронной борьбы", - добавляется в сводке.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
запорожская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/02/2026739148_160:0:2891:2048_1920x0_80_0_0_abd34ad51baabc3a9427a156ea81e430.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, запорожская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
ВСУ потеряли до 200 военных в зоне действий "Востока" за сутки
МО: ВСУ потеряли до 200 военных в зоне действий "Востока" за сутки