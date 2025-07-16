https://ria.ru/20250716/mks-2029541006.html

Орбиту МКС скорректировали почти на два километра

Орбиту МКС скорректировали почти на два километра - РИА Новости, 16.07.2025

Орбиту МКС скорректировали почти на два километра

Орбиту Международной космической станции (МКС) скорректировали на 1,93 километра, теперь она составляет 416,8 километра, сообщили в "Роскосмосе". РИА Новости, 16.07.2025

2025-07-16T18:20:00+03:00

2025-07-16T18:20:00+03:00

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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Орбиту Международной космической станции (МКС) скорректировали на 1,93 километра, теперь она составляет 416,8 километра, сообщили в "Роскосмосе"."Шестнадцатого июля в 17.45 мск Международную космическую станцию подняли на 1,93 километра", - говорится в сообщении.Как уточнили в госкорпорации, теперь высота орбиты станции составила 416,8 километра. По данным "Роскосмоса", коррекцию провели для поддержания высоты орбиты.Практически каждый месяц МКС теряет от сотен метров до нескольких километров высоты в зависимости от активности Солнца, которое, в свою очередь, влияет на состояние атмосферы Земли. Маневры коррекции производятся с помощью двигательной установки корабля "Прогресс".

https://ria.ru/20250714/mks-2029039768.html

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