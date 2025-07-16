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Орбиту МКС скорректировали почти на два километра - РИА Новости, 16.07.2025
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18:20 16.07.2025 (обновлено: 18:43 16.07.2025)
https://ria.ru/20250716/mks-2029541006.html
Орбиту МКС скорректировали почти на два километра
Орбиту МКС скорректировали почти на два километра - РИА Новости, 16.07.2025
Орбиту МКС скорректировали почти на два километра
Орбиту Международной космической станции (МКС) скорректировали на 1,93 километра, теперь она составляет 416,8 километра, сообщили в "Роскосмосе". РИА Новости, 16.07.2025
2025-07-16T18:20:00+03:00
2025-07-16T18:43:00+03:00
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Орбиту Международной космической станции (МКС) скорректировали на 1,93 километра, теперь она составляет 416,8 километра, сообщили в "Роскосмосе"."Шестнадцатого июля в 17.45 мск Международную космическую станцию подняли на 1,93 километра", - говорится в сообщении.Как уточнили в госкорпорации, теперь высота орбиты станции составила 416,8 километра. По данным "Роскосмоса", коррекцию провели для поддержания высоты орбиты.Практически каждый месяц МКС теряет от сотен метров до нескольких километров высоты в зависимости от активности Солнца, которое, в свою очередь, влияет на состояние атмосферы Земли. Маневры коррекции производятся с помощью двигательной установки корабля "Прогресс".
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Роскосмос, Земля, Космос - РИА Наука
Орбиту МКС скорректировали почти на два километра

Роскосмос: МКС подняли на 1,93 км для поддержания высоты орбиты станции

© Фото : Роскосмос/Сергей КорсаковВид на Землю с борта МКС
Вид на Землю с борта МКС - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
© Фото : Роскосмос/Сергей Корсаков
Вид на Землю с борта МКС. Архивное фото
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Орбиту Международной космической станции (МКС) скорректировали на 1,93 километра, теперь она составляет 416,8 километра, сообщили в "Роскосмосе".
"Шестнадцатого июля в 17.45 мск Международную космическую станцию подняли на 1,93 километра", - говорится в сообщении.
Как уточнили в госкорпорации, теперь высота орбиты станции составила 416,8 километра. По данным "Роскосмоса", коррекцию провели для поддержания высоты орбиты.
Практически каждый месяц МКС теряет от сотен метров до нескольких километров высоты в зависимости от активности Солнца, которое, в свою очередь, влияет на состояние атмосферы Земли. Маневры коррекции производятся с помощью двигательной установки корабля "Прогресс".
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