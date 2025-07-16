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В Минске задержали мужчину с фальшивым российским паспортом - РИА Новости, 16.07.2025
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14:31 16.07.2025
https://ria.ru/20250716/minsk-2029470602.html
В Минске задержали мужчину с фальшивым российским паспортом
В Минске задержали мужчину с фальшивым российским паспортом - РИА Новости, 16.07.2025
В Минске задержали мужчину с фальшивым российским паспортом
Белорусские пограничники задержали в аэропорту Минска при попытке вылететь в Стамбул мужчину с фальшивым российским паспортом, напечатанным на обычном принтере, РИА Новости, 16.07.2025
2025-07-16T14:31:00+03:00
2025-07-16T14:31:00+03:00
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МИНСК, 16 июл – РИА Новости. Белорусские пограничники задержали в аэропорту Минска при попытке вылететь в Стамбул мужчину с фальшивым российским паспортом, напечатанным на обычном принтере, сообщает государственный пограничный комитет Белоруссии. "Утром 15 июля в Национальном аэропорту Минск при оформлении рейса сообщением Минск – Стамбул за попытку нарушения государственной границы был задержан мужчина. Он предъявил для прохождения пограничного контроля паспорт гражданина Российской Федерации 1993 года рождения с признаками полной подделки", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале погранкомитета. Специальная проверка показала, что все страницы в документе напечатаны на обычном принтере. "В ходе разбирательства установлено, что иностранец неслучайно пытался вылететь в Турцию по поддельному паспорту: он находится в межгосударственном розыске за кражу и дачу взятки. Злоумышленник задержан и помещен в изолятор временного содержания ГУВД Мингорисполкома", - сообщили пограничники. Гражданство задержанного не уточняется. За попытку незаконного пересечения границы нарушителю грозит штраф до 100 базовых величин - 4,2 тысячи белорусских рублей, или примерно 111 тысяч российских рублей. Кроме того, за использование поддельных документов предусмотрена уголовная ответственность - ограничение свободы на срок до двух лет, напомнили в погранведомстве.
https://ria.ru/20250527/rossiyanin-2019257081.html
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в мире, минск, стамбул, белоруссия
В мире, Минск, Стамбул, Белоруссия
В Минске задержали мужчину с фальшивым российским паспортом

В аэропорту Минска пограничники задержали мужчину с фальшивым паспортом РФ

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкРоссийский паспорт
Российский паспорт - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МИНСК, 16 июл – РИА Новости. Белорусские пограничники задержали в аэропорту Минска при попытке вылететь в Стамбул мужчину с фальшивым российским паспортом, напечатанным на обычном принтере, сообщает государственный пограничный комитет Белоруссии.
"Утром 15 июля в Национальном аэропорту Минск при оформлении рейса сообщением Минск – Стамбул за попытку нарушения государственной границы был задержан мужчина. Он предъявил для прохождения пограничного контроля паспорт гражданина Российской Федерации 1993 года рождения с признаками полной подделки", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале погранкомитета.
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Специальная проверка показала, что все страницы в документе напечатаны на обычном принтере.
"В ходе разбирательства установлено, что иностранец неслучайно пытался вылететь в Турцию по поддельному паспорту: он находится в межгосударственном розыске за кражу и дачу взятки. Злоумышленник задержан и помещен в изолятор временного содержания ГУВД Мингорисполкома", - сообщили пограничники.
Гражданство задержанного не уточняется.
За попытку незаконного пересечения границы нарушителю грозит штраф до 100 базовых величин - 4,2 тысячи белорусских рублей, или примерно 111 тысяч российских рублей. Кроме того, за использование поддельных документов предусмотрена уголовная ответственность - ограничение свободы на срок до двух лет, напомнили в погранведомстве.
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