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Минобороны показало кадры удара "Искандера" по украинским С-300ПС - РИА Новости, 16.07.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:19 16.07.2025
https://ria.ru/20250716/minoborony-2029465367.html
Минобороны показало кадры удара "Искандера" по украинским С-300ПС
Минобороны показало кадры удара "Искандера" по украинским С-300ПС - РИА Новости, 16.07.2025
Минобороны показало кадры удара "Искандера" по украинским С-300ПС
Минобороны РФ предоставило кадры нанесения удара ракетным комплексом "Искандер" по украинской ЗРК С-300ПС в Одесской области. РИА Новости, 16.07.2025
2025-07-16T14:19:00+03:00
2025-07-16T14:19:00+03:00
специальная военная операция на украине
одесская область
украина
министерство обороны рф (минобороны рф)
с-300пс
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Минобороны РФ предоставило кадры нанесения удара ракетным комплексом "Искандер" по украинской ЗРК С-300ПС в Одесской области. Ранее министерство в сводке сообщило, что российские войска уничтожили на Украине две пусковые установки и кабину управления зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) С-300ПС. В Минобороны уточнили, что удар наносился оперативно-тактическим ракетным комплексом "Искандер", а ЗРК располагался в районе населенного пункта Гвардейское Одесской области. На кадрах показан момент попадания ракеты и взрыв.
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одесская область
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Ракетный удар "Искандером" по ЗРК С-300ПС в Одесской области
Минобороны показало кадры нанесения ракетного удара "Искандером" по ЗРК С-300ПС в Одесской области.
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одесская область, украина, министерство обороны рф (минобороны рф), с-300пс
Специальная военная операция на Украине, Одесская область, Украина, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), С-300ПС
Минобороны показало кадры удара "Искандера" по украинским С-300ПС

Минобороны показало кадры удара "Искандера" по ЗРК С-300ПС в Одесской области

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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Минобороны РФ предоставило кадры нанесения удара ракетным комплексом "Искандер" по украинской ЗРК С-300ПС в Одесской области.
Ранее министерство в сводке сообщило, что российские войска уничтожили на Украине две пусковые установки и кабину управления зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) С-300ПС.
В Минобороны уточнили, что удар наносился оперативно-тактическим ракетным комплексом "Искандер", а ЗРК располагался в районе населенного пункта Гвардейское Одесской области.
На кадрах показан момент попадания ракеты и взрыв.
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Специальная военная операция на УкраинеОдесская областьУкраинаМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)С-300ПС
 
 
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