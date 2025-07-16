https://ria.ru/20250716/minoborony-2029465367.html
Минобороны показало кадры удара "Искандера" по украинским С-300ПС
Минобороны показало кадры удара "Искандера" по украинским С-300ПС - РИА Новости, 16.07.2025
Минобороны показало кадры удара "Искандера" по украинским С-300ПС
Минобороны РФ предоставило кадры нанесения удара ракетным комплексом "Искандер" по украинской ЗРК С-300ПС в Одесской области. РИА Новости, 16.07.2025
2025-07-16T14:19:00+03:00
2025-07-16T14:19:00+03:00
2025-07-16T14:19:00+03:00
специальная военная операция на украине
одесская область
украина
министерство обороны рф (минобороны рф)
с-300пс
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Минобороны РФ предоставило кадры нанесения удара ракетным комплексом "Искандер" по украинской ЗРК С-300ПС в Одесской области. Ранее министерство в сводке сообщило, что российские войска уничтожили на Украине две пусковые установки и кабину управления зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) С-300ПС. В Минобороны уточнили, что удар наносился оперативно-тактическим ракетным комплексом "Искандер", а ЗРК располагался в районе населенного пункта Гвардейское Одесской области. На кадрах показан момент попадания ракеты и взрыв.
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одесская область
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Ракетный удар "Искандером" по ЗРК С-300ПС в Одесской области
Минобороны показало кадры нанесения ракетного удара "Искандером" по ЗРК С-300ПС в Одесской области.
2025-07-16T14:19
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одесская область, украина, министерство обороны рф (минобороны рф), с-300пс
Специальная военная операция на Украине, Одесская область, Украина, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), С-300ПС
Минобороны показало кадры удара "Искандера" по украинским С-300ПС
Минобороны показало кадры удара "Искандера" по ЗРК С-300ПС в Одесской области