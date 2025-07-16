https://ria.ru/20250716/minoborony-2029465367.html

Минобороны показало кадры удара "Искандера" по украинским С-300ПС

Минобороны показало кадры удара "Искандера" по украинским С-300ПС - РИА Новости, 16.07.2025

Минобороны показало кадры удара "Искандера" по украинским С-300ПС

Минобороны РФ предоставило кадры нанесения удара ракетным комплексом "Искандер" по украинской ЗРК С-300ПС в Одесской области. РИА Новости, 16.07.2025

2025-07-16T14:19:00+03:00

2025-07-16T14:19:00+03:00

2025-07-16T14:19:00+03:00

специальная военная операция на украине

одесская область

украина

министерство обороны рф (минобороны рф)

с-300пс

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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Минобороны РФ предоставило кадры нанесения удара ракетным комплексом "Искандер" по украинской ЗРК С-300ПС в Одесской области. Ранее министерство в сводке сообщило, что российские войска уничтожили на Украине две пусковые установки и кабину управления зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) С-300ПС. В Минобороны уточнили, что удар наносился оперативно-тактическим ракетным комплексом "Искандер", а ЗРК располагался в районе населенного пункта Гвардейское Одесской области. На кадрах показан момент попадания ракеты и взрыв.

https://ria.ru/20250630/bpl-2026289065.html

одесская область

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Ракетный удар "Искандером" по ЗРК С-300ПС в Одесской области Минобороны показало кадры нанесения ракетного удара "Искандером" по ЗРК С-300ПС в Одесской области. 2025-07-16T14:19 true PT0M38S

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одесская область, украина, министерство обороны рф (минобороны рф), с-300пс