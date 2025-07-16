Итальянский министр извинился за поведение жены-украинки в аэропорту
В Италии министр Урсо извинился за обошедшую очередь в аэропорту жену-украинку
© Getty Images / Claudio LaveniaМинистр по делам предприятий и продукции "Сделано в Италии" Адольфо Урсо с женой Ольгой Сохненко
© Getty Images / Claudio Lavenia
Министр по делам предприятий и продукции "Сделано в Италии" Адольфо Урсо с женой Ольгой Сохненко. Архивное фото
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РИМ, 16 июл — РИА Новости. Министр по делам предприятий и продукции "Сделано в Италии" Адольфо Урсо извинился за эпизод с его женой, которая прошла без очереди при сдаче багажа в римском аэропорту Фьюмичино, пишет газета Repubblica.
Накануне популярный актер Лука Дзингаретти опубликовал видео из терминала вылета. По его словам, жена одного из политиков прошла в обход всех пассажиров, а ее охрана при этом просила всех расступиться. Ролик вызвал бурю негодования в соцсетях. Вскоре выяснилось, что речь идет о супруге министра Адольфо Урсо — уроженке Украины Ольге Сохненко.
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"По многим причинам я никогда не выставлял жену напоказ. Я сопровождал своего семилетнего сына и жену в аэропорт, прежде чем отправиться в министерство. Оценка условий безопасности — это задача охраны. Я сожалею, если это доставило неудобства другим. Это не в моем стиле, как знают те, кто со мной знаком", — заявил министр газете.
Урсо выразил сожаление, объяснив, что ничего не заметил. По его словам, в тот момент он нес чемодан жены и разговаривал по телефону.