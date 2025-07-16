https://ria.ru/20250716/ministr-2029493828.html

Итальянский министр извинился за поведение жены-украинки в аэропорту

Итальянский министр извинился за поведение жены-украинки в аэропорту - РИА Новости, 16.07.2025

Итальянский министр извинился за поведение жены-украинки в аэропорту

Министр по делам предприятий и продукции "Сделано в Италии" Адольфо Урсо извинился за эпизод с его женой, которая прошла без очереди при сдаче багажа в римском... РИА Новости, 16.07.2025

2025-07-16T15:28:00+03:00

2025-07-16T15:28:00+03:00

2025-07-16T17:30:00+03:00

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РИМ, 16 июл — РИА Новости. Министр по делам предприятий и продукции "Сделано в Италии" Адольфо Урсо извинился за эпизод с его женой, которая прошла без очереди при сдаче багажа в римском аэропорту Фьюмичино, пишет газета Repubblica. Накануне популярный актер Лука Дзингаретти опубликовал видео из терминала вылета. По его словам, жена одного из политиков прошла в обход всех пассажиров, а ее охрана при этом просила всех расступиться. Ролик вызвал бурю негодования в соцсетях. Вскоре выяснилось, что речь идет о супруге министра Адольфо Урсо — уроженке Украины Ольге Сохненко. "По многим причинам я никогда не выставлял жену напоказ. Я сопровождал своего семилетнего сына и жену в аэропорт, прежде чем отправиться в министерство. Оценка условий безопасности — это задача охраны. Я сожалею, если это доставило неудобства другим. Это не в моем стиле, как знают те, кто со мной знаком", — заявил министр газете.Урсо выразил сожаление, объяснив, что ничего не заметил. По его словам, в тот момент он нес чемодан жены и разговаривал по телефону.

https://ria.ru/20250716/tramp-2029432555.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

украина, в мире, италия