Рейтинг@Mail.ru
Итальянский министр извинился за поведение жены-украинки в аэропорту - РИА Новости, 16.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:28 16.07.2025 (обновлено: 17:30 16.07.2025)
https://ria.ru/20250716/ministr-2029493828.html
Итальянский министр извинился за поведение жены-украинки в аэропорту
Итальянский министр извинился за поведение жены-украинки в аэропорту - РИА Новости, 16.07.2025
Итальянский министр извинился за поведение жены-украинки в аэропорту
Министр по делам предприятий и продукции "Сделано в Италии" Адольфо Урсо извинился за эпизод с его женой, которая прошла без очереди при сдаче багажа в римском... РИА Новости, 16.07.2025
2025-07-16T15:28:00+03:00
2025-07-16T17:30:00+03:00
украина
в мире
италия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/10/2029492720_0:340:2048:1492_1920x0_80_0_0_a9fe38440af09bcb4d102e5f8958f830.jpg
РИМ, 16 июл — РИА Новости. Министр по делам предприятий и продукции "Сделано в Италии" Адольфо Урсо извинился за эпизод с его женой, которая прошла без очереди при сдаче багажа в римском аэропорту Фьюмичино, пишет газета Repubblica. Накануне популярный актер Лука Дзингаретти опубликовал видео из терминала вылета. По его словам, жена одного из политиков прошла в обход всех пассажиров, а ее охрана при этом просила всех расступиться. Ролик вызвал бурю негодования в соцсетях. Вскоре выяснилось, что речь идет о супруге министра Адольфо Урсо — уроженке Украины Ольге Сохненко. &quot;По многим причинам я никогда не выставлял жену напоказ. Я сопровождал своего семилетнего сына и жену в аэропорт, прежде чем отправиться в министерство. Оценка условий безопасности — это задача охраны. Я сожалею, если это доставило неудобства другим. Это не в моем стиле, как знают те, кто со мной знаком&quot;, — заявил министр газете.Урсо выразил сожаление, объяснив, что ничего не заметил. По его словам, в тот момент он нес чемодан жены и разговаривал по телефону.
https://ria.ru/20250716/tramp-2029432555.html
украина
италия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/10/2029492720_0:371:2048:1907_1920x0_80_0_0_d8906a11d66138ffd326cd6bf7a40608.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, в мире, италия
Украина, В мире, Италия
Итальянский министр извинился за поведение жены-украинки в аэропорту

В Италии министр Урсо извинился за обошедшую очередь в аэропорту жену-украинку

© Getty Images / Claudio LaveniaМинистр по делам предприятий и продукции "Сделано в Италии" Адольфо Урсо с женой Ольгой Сохненко
Министр по делам предприятий и продукции Сделано в Италии Адольфо Урсо с женой Ольгой Сохненко - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
© Getty Images / Claudio Lavenia
Министр по делам предприятий и продукции "Сделано в Италии" Адольфо Урсо с женой Ольгой Сохненко. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
РИМ, 16 июл — РИА Новости. Министр по делам предприятий и продукции "Сделано в Италии" Адольфо Урсо извинился за эпизод с его женой, которая прошла без очереди при сдаче багажа в римском аэропорту Фьюмичино, пишет газета Repubblica.
Накануне популярный актер Лука Дзингаретти опубликовал видео из терминала вылета. По его словам, жена одного из политиков прошла в обход всех пассажиров, а ее охрана при этом просила всех расступиться. Ролик вызвал бурю негодования в соцсетях. Вскоре выяснилось, что речь идет о супруге министра Адольфо Урсо — уроженке Украины Ольге Сохненко.
«

"По многим причинам я никогда не выставлял жену напоказ. Я сопровождал своего семилетнего сына и жену в аэропорт, прежде чем отправиться в министерство. Оценка условий безопасности — это задача охраны. Я сожалею, если это доставило неудобства другим. Это не в моем стиле, как знают те, кто со мной знаком", — заявил министр газете.

Урсо выразил сожаление, объяснив, что ничего не заметил. По его словам, в тот момент он нес чемодан жены и разговаривал по телефону.
Мелания и Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
Трамп ответил на вопрос о роли жены в формировании позиции по Украине
Вчера, 12:21
 
УкраинаВ миреИталия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала