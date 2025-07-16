https://ria.ru/20250716/mid-2029575593.html

Глава МИД ПМР раскритиковал попытки ограничения прав Гагаузии

Глава МИД ПМР раскритиковал попытки ограничения прав Гагаузии - РИА Новости, 16.07.2025

Глава МИД ПМР раскритиковал попытки ограничения прав Гагаузии

Любые ограничения прав Гагаузии для Приднестровья являются вызовом, заявил глава министерства иностранных дел Приднестровской Молдавской Республики (ПМР)... РИА Новости, 16.07.2025

2025-07-16T22:31:00+03:00

2025-07-16T22:31:00+03:00

2025-07-16T22:31:00+03:00

в мире

гагаузия

кишинев

молдавия

виталий игнатьев

евгения гуцул

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/14/1904148862_0:131:3072:1859_1920x0_80_0_0_e190df67b217bc1564d695a015f6a8cc.jpg

ТИРАСПОЛЬ, 16 июл - РИА Новости. Любые ограничения прав Гагаузии для Приднестровья являются вызовом, заявил глава министерства иностранных дел Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Виталий Игнатьев. "Международные участники наблюдают за тем, как реализует Кишинёв свои обязательства, в том числе и конституционные обязательства, конституционный закон об автономии Гагаузии. Всё это тоже играет важную роль для того, чтобы ситуация пришла к нормальному знаменателю. Для нас – любые попытки ограничить права и свободы людей, не замечать их законных требований – это всегда вызов и это всегда плохо", - сказал Игнатьев в эфире телеканала "Первый Приднестровский". Глава МИД ПМР обратил особое внимание на то, что Гагаузия не является частью переговорного процесса по приднестровскому урегулированию. По его словам, сегодня тематика Гагаузии в рамках диалога с Молдавией важный показатель. "Фактор Гагаузской автономии и инклюзивности Гагаузии в жизни Молдовы, в том числе ответственных лиц, депутатов, соблюдение прав идентичности гагаузского народа – это очень важная тема, это тема, которая касается и, в том числе, Европейского союза", - отметил Игнатьев. Отношения между Кишиневом и Гагаузией обострились после победы Евгении Гуцул на выборах главы автономии весной 2023 года. Гуцул представляла партию "Шор", которую власти Молдавии впоследствии объявили антиконституционной, обвинив в незаконном финансировании и возбудив уголовные дела против ее лидеров. Глава Гагаузии была задержана 25 марта в аэропорту Кишинева, после чего арестована на 20 суток. Согласно решению суда, она должна была находиться под стражей до 14 апреля, однако суд Кишинева изменил меру пресечения на домашний арест сроком на 30 суток. Десятого июля районный суд Кишинева продлил его еще на 30 суток. Сторона обвинения просит лишить Гуцул свободы на девять лет. Гагаузия - автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как официальный Кишинев провозгласил курс на евроинтеграцию. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.

https://ria.ru/20250707/gagauziya-2027609548.html

https://ria.ru/20250418/pridnestrove-2011955004.html

гагаузия

кишинев

молдавия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, гагаузия, кишинев, молдавия, виталий игнатьев, евгения гуцул