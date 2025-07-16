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Глава МИД ПМР раскритиковал попытки ограничения прав Гагаузии - РИА Новости, 16.07.2025
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22:31 16.07.2025
https://ria.ru/20250716/mid-2029575593.html
Глава МИД ПМР раскритиковал попытки ограничения прав Гагаузии
Глава МИД ПМР раскритиковал попытки ограничения прав Гагаузии - РИА Новости, 16.07.2025
Глава МИД ПМР раскритиковал попытки ограничения прав Гагаузии
Любые ограничения прав Гагаузии для Приднестровья являются вызовом, заявил глава министерства иностранных дел Приднестровской Молдавской Республики (ПМР)... РИА Новости, 16.07.2025
2025-07-16T22:31:00+03:00
2025-07-16T22:31:00+03:00
в мире
гагаузия
кишинев
молдавия
виталий игнатьев
евгения гуцул
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ТИРАСПОЛЬ, 16 июл - РИА Новости. Любые ограничения прав Гагаузии для Приднестровья являются вызовом, заявил глава министерства иностранных дел Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Виталий Игнатьев. "Международные участники наблюдают за тем, как реализует Кишинёв свои обязательства, в том числе и конституционные обязательства, конституционный закон об автономии Гагаузии. Всё это тоже играет важную роль для того, чтобы ситуация пришла к нормальному знаменателю. Для нас – любые попытки ограничить права и свободы людей, не замечать их законных требований – это всегда вызов и это всегда плохо", - сказал Игнатьев в эфире телеканала "Первый Приднестровский". Глава МИД ПМР обратил особое внимание на то, что Гагаузия не является частью переговорного процесса по приднестровскому урегулированию. По его словам, сегодня тематика Гагаузии в рамках диалога с Молдавией важный показатель. "Фактор Гагаузской автономии и инклюзивности Гагаузии в жизни Молдовы, в том числе ответственных лиц, депутатов, соблюдение прав идентичности гагаузского народа – это очень важная тема, это тема, которая касается и, в том числе, Европейского союза", - отметил Игнатьев. Отношения между Кишиневом и Гагаузией обострились после победы Евгении Гуцул на выборах главы автономии весной 2023 года. Гуцул представляла партию "Шор", которую власти Молдавии впоследствии объявили антиконституционной, обвинив в незаконном финансировании и возбудив уголовные дела против ее лидеров. Глава Гагаузии была задержана 25 марта в аэропорту Кишинева, после чего арестована на 20 суток. Согласно решению суда, она должна была находиться под стражей до 14 апреля, однако суд Кишинева изменил меру пресечения на домашний арест сроком на 30 суток. Десятого июля районный суд Кишинева продлил его еще на 30 суток. Сторона обвинения просит лишить Гуцул свободы на девять лет. Гагаузия - автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как официальный Кишинев провозгласил курс на евроинтеграцию. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.
https://ria.ru/20250707/gagauziya-2027609548.html
https://ria.ru/20250418/pridnestrove-2011955004.html
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в мире, гагаузия, кишинев, молдавия, виталий игнатьев, евгения гуцул
В мире, Гагаузия, Кишинев, Молдавия, Виталий Игнатьев, Евгения Гуцул
Глава МИД ПМР раскритиковал попытки ограничения прав Гагаузии

МИД ПМР: любые ограничения прав Гагаузии для Приднестровья являются вызовом

© РИА НовостиВиталий Игнатьев
Виталий Игнатьев - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
© РИА Новости
Виталий Игнатьев. Архивное фото
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ТИРАСПОЛЬ, 16 июл - РИА Новости. Любые ограничения прав Гагаузии для Приднестровья являются вызовом, заявил глава министерства иностранных дел Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Виталий Игнатьев.
"Международные участники наблюдают за тем, как реализует Кишинёв свои обязательства, в том числе и конституционные обязательства, конституционный закон об автономии Гагаузии. Всё это тоже играет важную роль для того, чтобы ситуация пришла к нормальному знаменателю. Для нас – любые попытки ограничить права и свободы людей, не замечать их законных требований – это всегда вызов и это всегда плохо", - сказал Игнатьев в эфире телеканала "Первый Приднестровский".
Флаги Молдавии и Евросоюза - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
Гагаузии не объяснили, на каких условиях регион хотят вовлечь в ЕС
7 июля, 10:40
Глава МИД ПМР обратил особое внимание на то, что Гагаузия не является частью переговорного процесса по приднестровскому урегулированию. По его словам, сегодня тематика Гагаузии в рамках диалога с Молдавией важный показатель.
"Фактор Гагаузской автономии и инклюзивности Гагаузии в жизни Молдовы, в том числе ответственных лиц, депутатов, соблюдение прав идентичности гагаузского народа – это очень важная тема, это тема, которая касается и, в том числе, Европейского союза", - отметил Игнатьев.
Отношения между Кишиневом и Гагаузией обострились после победы Евгении Гуцул на выборах главы автономии весной 2023 года. Гуцул представляла партию "Шор", которую власти Молдавии впоследствии объявили антиконституционной, обвинив в незаконном финансировании и возбудив уголовные дела против ее лидеров. Глава Гагаузии была задержана 25 марта в аэропорту Кишинева, после чего арестована на 20 суток. Согласно решению суда, она должна была находиться под стражей до 14 апреля, однако суд Кишинева изменил меру пресечения на домашний арест сроком на 30 суток. Десятого июля районный суд Кишинева продлил его еще на 30 суток. Сторона обвинения просит лишить Гуцул свободы на девять лет.
Гагаузия - автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как официальный Кишинев провозгласил курс на евроинтеграцию.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.
Глава Гагаузии Евгения Гуцул перед заседанием суда в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
В МИД Приднестровья прокомментировали ситуацию с арестом главы Гагаузии
18 апреля, 06:40
 
В миреГагаузияКишиневМолдавияВиталий ИгнатьевЕвгения Гуцул
 
 
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