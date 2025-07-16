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Глава латвийского города Огре получил ранение на Украине, заявили в мэрии
Глава латвийского города Огре получил ранение на Украине, заявили в мэрии - РИА Новости, 16.07.2025
Глава латвийского города Огре получил ранение на Украине, заявили в мэрии
Мэр латвийского города Огре Эгилс Хелманис, ранее организовавший скандальную экспозицию с формой убитых российских военных, был ранен на Украине во время... РИА Новости, 16.07.2025
2025-07-16T12:31:00+03:00
2025-07-16T12:31:00+03:00
2025-07-16T12:43:00+03:00
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Мэр латвийского города Огре Эгилс Хелманис, ранее организовавший скандальную экспозицию с формой убитых российских военных, был ранен на Украине во время командировки, заявил представитель самоуправления Патрикс Грива."Председатель Огрской краевой думы Эгилс Хелманис получил ранение на Украине", - написал Грива в аккаунте самоуправления в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская).По его словам, Хелманис находился на Украине в командировке, передавал украинским вооруженным силам автомобили и другие средства от Латвии.Грива также сообщил, что самоуправлению неизвестны обстоятельства ранения, а состояние мэра, "по данным украинских источников, стабильное".Ранее в Огре по инициативе Хелманиса открылась скандальная выставка, где на манекенах была представлена форма убитых российских военных, а ступени здания музея были заменены на плиты демонтированных памятников советским солдатам.* запрещена в РФ как экстремистская
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в мире, украина, россия, латвия
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Глава латвийского города Огре получил ранение на Украине, заявили в мэрии
Грива: мэр города Огре Хелманис получил ранение на Украине