https://ria.ru/20250716/mer-2029435276.html

Глава латвийского города Огре получил ранение на Украине, заявили в мэрии

Глава латвийского города Огре получил ранение на Украине, заявили в мэрии - РИА Новости, 16.07.2025

Глава латвийского города Огре получил ранение на Украине, заявили в мэрии

Мэр латвийского города Огре Эгилс Хелманис, ранее организовавший скандальную экспозицию с формой убитых российских военных, был ранен на Украине во время... РИА Новости, 16.07.2025

2025-07-16T12:31:00+03:00

2025-07-16T12:31:00+03:00

2025-07-16T12:43:00+03:00

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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Мэр латвийского города Огре Эгилс Хелманис, ранее организовавший скандальную экспозицию с формой убитых российских военных, был ранен на Украине во время командировки, заявил представитель самоуправления Патрикс Грива."Председатель Огрской краевой думы Эгилс Хелманис получил ранение на Украине", - написал Грива в аккаунте самоуправления в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская).По его словам, Хелманис находился на Украине в командировке, передавал украинским вооруженным силам автомобили и другие средства от Латвии.Грива также сообщил, что самоуправлению неизвестны обстоятельства ранения, а состояние мэра, "по данным украинских источников, стабильное".Ранее в Огре по инициативе Хелманиса открылась скандальная выставка, где на манекенах была представлена форма убитых российских военных, а ступени здания музея были заменены на плиты демонтированных памятников советским солдатам.* запрещена в РФ как экстремистская

https://ria.ru/20250716/zaderzhki-2029407134.html

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