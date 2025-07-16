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Медведев высказался после удара Израиля по Сирии - РИА Новости, 16.07.2025
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22:18 16.07.2025
https://ria.ru/20250716/medvedev-2029574671.html
Медведев высказался после удара Израиля по Сирии
Медведев высказался после удара Израиля по Сирии - РИА Новости, 16.07.2025
Медведев высказался после удара Израиля по Сирии
Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя удар Тель-Авива по Дамаску с признанным Западом "хорошим" режимом, предложил подумать, кто является... РИА Новости, 16.07.2025
2025-07-16T22:18:00+03:00
2025-07-16T22:18:00+03:00
в мире
израиль
сирия
дамаск (город)
дмитрий медведев
россия
совет безопасности рф
армия обороны израиля (цахал)
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя удар Тель-Авива по Дамаску с признанным Западом "хорошим" режимом, предложил подумать, кто является настоящим террористом. Отвечая на вопрос РИА Новости, разочарован ли Запад в своем детище, судя по действиям Израиля в Сирии, Медведев задал встречный вопрос. "Начну ответ со встречного вопроса. Нынешний сирийский режим "хороший" или они террористы? Запад, в том числе Вашингтон, счёл их "хорошими" и отменил санкции. Сегодня Израиль разбомбил Генштаб и Президентский дворец в Дамаске, объявив новые власти террористами из-за расправ над друзами. Кто же тогда настоящий террорист?" - сказал он. "Страшно подумать, а вдруг они все? И Вашингтон, который бомбит иранские ядерные объекты, и Тель-Авив, который пытается убить президента Ирана, бомбит Газу и Сирию, и нынешний Дамаск, который убивает своих же граждан", - добавил Медведев.
https://ria.ru/20250716/izrail-2029550276.html
израиль
сирия
дамаск (город)
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Авиаудар израильских ВВС, предположительно, по окрестностям президентского дворца в Дамаске
Авиаудар израильских ВВС, предположительно, по окрестностям президентского дворца в Дамаске.
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в мире, израиль, сирия, дамаск (город), дмитрий медведев, россия, совет безопасности рф, армия обороны израиля (цахал)
В мире, Израиль, Сирия, Дамаск (город), Дмитрий Медведев, Россия, Совет Безопасности РФ, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ)
Медведев высказался после удара Израиля по Сирии

Медведев после атаки ЦАХАЛ на Дамаск предложил подумать, кто настоящий террорист

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя удар Тель-Авива по Дамаску с признанным Западом "хорошим" режимом, предложил подумать, кто является настоящим террористом.
Отвечая на вопрос РИА Новости, разочарован ли Запад в своем детище, судя по действиям Израиля в Сирии, Медведев задал встречный вопрос.
"Начну ответ со встречного вопроса. Нынешний сирийский режим "хороший" или они террористы? Запад, в том числе Вашингтон, счёл их "хорошими" и отменил санкции. Сегодня Израиль разбомбил Генштаб и Президентский дворец в Дамаске, объявив новые власти террористами из-за расправ над друзами. Кто же тогда настоящий террорист?" - сказал он.
"Страшно подумать, а вдруг они все? И Вашингтон, который бомбит иранские ядерные объекты, и Тель-Авив, который пытается убить президента Ирана, бомбит Газу и Сирию, и нынешний Дамаск, который убивает своих же граждан", - добавил Медведев.
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В миреИзраильСирияДамаск (город)Дмитрий МедведевРоссияСовет Безопасности РФАрмия обороны Израиля (ЦАХАЛ)
 
 
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