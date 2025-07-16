https://ria.ru/20250716/medvedev-2029574671.html

Медведев высказался после удара Израиля по Сирии

Медведев высказался после удара Израиля по Сирии - РИА Новости, 16.07.2025

Медведев высказался после удара Израиля по Сирии

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя удар Тель-Авива по Дамаску с признанным Западом "хорошим" режимом, предложил подумать, кто является... РИА Новости, 16.07.2025

2025-07-16T22:18:00+03:00

2025-07-16T22:18:00+03:00

2025-07-16T22:18:00+03:00

в мире

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дамаск (город)

дмитрий медведев

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совет безопасности рф

армия обороны израиля (цахал)

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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя удар Тель-Авива по Дамаску с признанным Западом "хорошим" режимом, предложил подумать, кто является настоящим террористом. Отвечая на вопрос РИА Новости, разочарован ли Запад в своем детище, судя по действиям Израиля в Сирии, Медведев задал встречный вопрос. "Начну ответ со встречного вопроса. Нынешний сирийский режим "хороший" или они террористы? Запад, в том числе Вашингтон, счёл их "хорошими" и отменил санкции. Сегодня Израиль разбомбил Генштаб и Президентский дворец в Дамаске, объявив новые власти террористами из-за расправ над друзами. Кто же тогда настоящий террорист?" - сказал он. "Страшно подумать, а вдруг они все? И Вашингтон, который бомбит иранские ядерные объекты, и Тель-Авив, который пытается убить президента Ирана, бомбит Газу и Сирию, и нынешний Дамаск, который убивает своих же граждан", - добавил Медведев.

https://ria.ru/20250716/izrail-2029550276.html

израиль

сирия

дамаск (город)

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Авиаудар израильских ВВС, предположительно, по окрестностям президентского дворца в Дамаске Авиаудар израильских ВВС, предположительно, по окрестностям президентского дворца в Дамаске. 2025-07-16T22:18 true PT0M07S

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в мире, израиль, сирия, дамаск (город), дмитрий медведев, россия, совет безопасности рф, армия обороны израиля (цахал)