https://ria.ru/20250716/mchs-2029384568.html

Под завалами дома в Новосибирской области могут находится два человека

Под завалами дома в Новосибирской области могут находится два человека - РИА Новости, 16.07.2025

Под завалами дома в Новосибирской области могут находится два человека

Под конструкциями дома в новосибирском поселке, где произошел взрыв газа, могут находиться два человека, одну пострадавшую женщину осматривают медики, сообщили... РИА Новости, 16.07.2025

2025-07-16T09:28:00+03:00

2025-07-16T09:28:00+03:00

2025-07-16T09:33:00+03:00

новосибирская область

происшествия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

новосибирский район

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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Под конструкциями дома в новосибирском поселке, где произошел взрыв газа, могут находиться два человека, одну пострадавшую женщину осматривают медики, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.Отмечается, что в поселке Красный Яр Новосибирского района, предварительно, произошел взрыв газовоздушной смеси в квартире двухэтажного двухподъездного многоквартирного кирпичного дома без последующего горения."Сотрудники МЧС России разбирают обрушенные конструкции. По оперативным данным, одну пострадавшую женщину осматривают медики. под завалами могут находиться два человека", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250707/saratov-2027751871.html

новосибирская область

россия

новосибирский район

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новосибирская область, происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, новосибирский район