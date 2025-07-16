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Под завалами дома в Новосибирской области могут находится два человека
Под завалами дома в Новосибирской области могут находится два человека - РИА Новости, 16.07.2025
Под завалами дома в Новосибирской области могут находится два человека
Под конструкциями дома в новосибирском поселке, где произошел взрыв газа, могут находиться два человека, одну пострадавшую женщину осматривают медики, сообщили... РИА Новости, 16.07.2025
2025-07-16T09:28:00+03:00
2025-07-16T09:28:00+03:00
2025-07-16T09:33:00+03:00
новосибирская область
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
новосибирский район
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Под конструкциями дома в новосибирском поселке, где произошел взрыв газа, могут находиться два человека, одну пострадавшую женщину осматривают медики, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.Отмечается, что в поселке Красный Яр Новосибирского района, предварительно, произошел взрыв газовоздушной смеси в квартире двухэтажного двухподъездного многоквартирного кирпичного дома без последующего горения."Сотрудники МЧС России разбирают обрушенные конструкции. По оперативным данным, одну пострадавшую женщину осматривают медики. под завалами могут находиться два человека", - говорится в сообщении.
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новосибирская область, происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, новосибирский район
Новосибирская область, Происшествия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия, Новосибирский район
Под завалами дома в Новосибирской области могут находится два человека
МЧС: под завалами дома в Новосибирской области могут находится два человека