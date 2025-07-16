Рейтинг@Mail.ru
Под завалами дома в Новосибирской области могут находится два человека - РИА Новости, 16.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:28 16.07.2025 (обновлено: 09:33 16.07.2025)
https://ria.ru/20250716/mchs-2029384568.html
Под завалами дома в Новосибирской области могут находится два человека
Под завалами дома в Новосибирской области могут находится два человека - РИА Новости, 16.07.2025
Под завалами дома в Новосибирской области могут находится два человека
Под конструкциями дома в новосибирском поселке, где произошел взрыв газа, могут находиться два человека, одну пострадавшую женщину осматривают медики, сообщили... РИА Новости, 16.07.2025
2025-07-16T09:28:00+03:00
2025-07-16T09:33:00+03:00
новосибирская область
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
новосибирский район
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959850829_0:345:3028:2048_1920x0_80_0_0_94ad90f5ec9abc5e8435f5be43417edc.jpg
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Под конструкциями дома в новосибирском поселке, где произошел взрыв газа, могут находиться два человека, одну пострадавшую женщину осматривают медики, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.Отмечается, что в поселке Красный Яр Новосибирского района, предварительно, произошел взрыв газовоздушной смеси в квартире двухэтажного двухподъездного многоквартирного кирпичного дома без последующего горения."Сотрудники МЧС России разбирают обрушенные конструкции. По оперативным данным, одну пострадавшую женщину осматривают медики. под завалами могут находиться два человека", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250707/saratov-2027751871.html
новосибирская область
россия
новосибирский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959850829_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_ea95746a013f8a31a20483637571b3aa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новосибирская область, происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, новосибирский район
Новосибирская область, Происшествия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия, Новосибирский район
Под завалами дома в Новосибирской области могут находится два человека

МЧС: под завалами дома в Новосибирской области могут находится два человека

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Под конструкциями дома в новосибирском поселке, где произошел взрыв газа, могут находиться два человека, одну пострадавшую женщину осматривают медики, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Отмечается, что в поселке Красный Яр Новосибирского района, предварительно, произошел взрыв газовоздушной смеси в квартире двухэтажного двухподъездного многоквартирного кирпичного дома без последующего горения.
"Сотрудники МЧС России разбирают обрушенные конструкции. По оперативным данным, одну пострадавшую женщину осматривают медики. под завалами могут находиться два человека", - говорится в сообщении.
Взрыв в доме в городе Ершов Саратовской области - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
В саратовском Ершове в результате взрыва газа повреждены стены и перекрытия
7 июля, 18:41
 
Новосибирская областьПроисшествияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)РоссияНовосибирский район
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала