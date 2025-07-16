Рейтинг@Mail.ru
Маск сменил номер после ссоры с Трампом, заявили в палате представителей - РИА Новости, 16.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:55 16.07.2025
https://ria.ru/20250716/mask-2029487061.html
Маск сменил номер после ссоры с Трампом, заявили в палате представителей
Маск сменил номер после ссоры с Трампом, заявили в палате представителей - РИА Новости, 16.07.2025
Маск сменил номер после ссоры с Трампом, заявили в палате представителей
Американский предприниматель Илон Маск не отвечал на сообщения спикера палаты представителей США Майка Джонсона после его ссоры с президентом США Дональдом... РИА Новости, 16.07.2025
2025-07-16T14:55:00+03:00
2025-07-16T14:55:00+03:00
в мире
сша
дональд трамп
илон маск
майк джонсон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/05/1900642904_0:46:3072:1774_1920x0_80_0_0_668dcb7b9db37a6fa97c9533a3e1a96b.jpg
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск не отвечал на сообщения спикера палаты представителей США Майка Джонсона после его ссоры с президентом США Дональдом Трампом, его номер телефона сменился, заявил Джонсон в интервью журналисту газеты New York Post Миранде Дивайн. Джонсон подчеркнул, что пытался помирить Трампа и Маска и много раз пытался связаться с предпринимателем после ссоры. По его словам, президент США "также был не против" этого. "Это не его (Маска - ред.) вина. Я отправил ему длинное сообщение, и затем его номер телефона сменился, потому что после разрыва (с Трампом - ред.) что-то случилось с его номером. Я понял, что отправлял это (сообщение - ред.) куда-то, и он так и не прочитал его", - сказал Джонсон. Политик добавил, что все же связывался с предпринимателем через третье лицо. В интервью спикер палаты представителей рассказал о том, что администрация Трампа поддерживала связь с Маском во время работы над масштабным законопроектом о сокращении федеральных расходов. Джонсон отметил, что постоянно отправлял сообщения предпринимателю и организовывал с ним встречи для обсуждения каждого аспекта закона. По его словам, финальный вариант проекта по бюджету "возможно, не соответствовал всем ожиданиям" Маска. В июне между Маском и Трампом произошла публичная перепалка из-за предложенного президентом США масштабного законопроекта о сокращении федеральных расходов, который Маск назвал "отвратительной мерзостью". В конце июня Маск на фоне разногласий с Трампом вновь предложил создать в США новую политическую партию, заявив, что сейчас страна - "однопартийная". Трамп в ответ на критику предпринимателем законопроекта предупредил, что тому без субсидий придется "прикрыть лавочку и вернуться домой в ЮАР".
https://ria.ru/20250709/tramp-2028162868.html
https://ria.ru/20250709/mask-2027915995.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/05/1900642904_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_e92964b90a2c6047ec5744a047cca8b8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, дональд трамп, илон маск, майк джонсон
В мире, США, Дональд Трамп, Илон Маск, Майк Джонсон
Маск сменил номер после ссоры с Трампом, заявили в палате представителей

Дивайн: Маск сменил номер телефона после ссоры с Трампом

© AP Photo / Ludovic MarinИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
© AP Photo / Ludovic Marin
Илон Маск. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск не отвечал на сообщения спикера палаты представителей США Майка Джонсона после его ссоры с президентом США Дональдом Трампом, его номер телефона сменился, заявил Джонсон в интервью журналисту газеты New York Post Миранде Дивайн.
Джонсон подчеркнул, что пытался помирить Трампа и Маска и много раз пытался связаться с предпринимателем после ссоры. По его словам, президент США "также был не против" этого.
Дональд Трамп и Илон Маск - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
Глава аппарата Белого дома высказалась о разрыве отношений Трампа и Маска
9 июля, 15:53
"Это не его (Маска - ред.) вина. Я отправил ему длинное сообщение, и затем его номер телефона сменился, потому что после разрыва (с Трампом - ред.) что-то случилось с его номером. Я понял, что отправлял это (сообщение - ред.) куда-то, и он так и не прочитал его", - сказал Джонсон.
Политик добавил, что все же связывался с предпринимателем через третье лицо.
В интервью спикер палаты представителей рассказал о том, что администрация Трампа поддерживала связь с Маском во время работы над масштабным законопроектом о сокращении федеральных расходов. Джонсон отметил, что постоянно отправлял сообщения предпринимателю и организовывал с ним встречи для обсуждения каждого аспекта закона. По его словам, финальный вариант проекта по бюджету "возможно, не соответствовал всем ожиданиям" Маска.
В июне между Маском и Трампом произошла публичная перепалка из-за предложенного президентом США масштабного законопроекта о сокращении федеральных расходов, который Маск назвал "отвратительной мерзостью". В конце июня Маск на фоне разногласий с Трампом вновь предложил создать в США новую политическую партию, заявив, что сейчас страна - "однопартийная". Трамп в ответ на критику предпринимателем законопроекта предупредил, что тому без субсидий придется "прикрыть лавочку и вернуться домой в ЮАР".
Илон Маск и Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
Ловушка для Трампа: Илон Маск задумал вернуться в Белый дом
9 июля, 08:00
 
В миреСШАДональд ТрампИлон МаскМайк Джонсон
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала