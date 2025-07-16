Маск сменил номер после ссоры с Трампом, заявили в палате представителей
Дивайн: Маск сменил номер телефона после ссоры с Трампом
© AP Photo / Ludovic MarinИлон Маск
© AP Photo / Ludovic Marin
Илон Маск. Архивное фото
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск не отвечал на сообщения спикера палаты представителей США Майка Джонсона после его ссоры с президентом США Дональдом Трампом, его номер телефона сменился, заявил Джонсон в интервью журналисту газеты New York Post Миранде Дивайн.
"Это не его (Маска - ред.) вина. Я отправил ему длинное сообщение, и затем его номер телефона сменился, потому что после разрыва (с Трампом - ред.) что-то случилось с его номером. Я понял, что отправлял это (сообщение - ред.) куда-то, и он так и не прочитал его", - сказал Джонсон.
Политик добавил, что все же связывался с предпринимателем через третье лицо.
В интервью спикер палаты представителей рассказал о том, что администрация Трампа поддерживала связь с Маском во время работы над масштабным законопроектом о сокращении федеральных расходов. Джонсон отметил, что постоянно отправлял сообщения предпринимателю и организовывал с ним встречи для обсуждения каждого аспекта закона. По его словам, финальный вариант проекта по бюджету "возможно, не соответствовал всем ожиданиям" Маска.
В июне между Маском и Трампом произошла публичная перепалка из-за предложенного президентом США масштабного законопроекта о сокращении федеральных расходов, который Маск назвал "отвратительной мерзостью". В конце июня Маск на фоне разногласий с Трампом вновь предложил создать в США новую политическую партию, заявив, что сейчас страна - "однопартийная". Трамп в ответ на критику предпринимателем законопроекта предупредил, что тому без субсидий придется "прикрыть лавочку и вернуться домой в ЮАР".