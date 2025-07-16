https://ria.ru/20250716/mama-2029398574.html

Ракова рассказала о результатах программы "Стану мамой"

Ракова рассказала о результатах программы "Стану мамой" - РИА Новости, 16.07.2025

Ракова рассказала о результатах программы "Стану мамой"

Более 220 тысяч москвичек сдали тест на фертильность в рамках программы "Стану мамой", сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития... РИА Новости, 16.07.2025

2025-07-16T10:30:00+03:00

2025-07-16T10:30:00+03:00

2025-07-16T11:54:00+03:00

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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Более 220 тысяч москвичек сдали тест на фертильность в рамках программы "Стану мамой", сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.Она напомнила, что программу запустили десять месяцев назад, чтобы помочь москвичкам сохранить репродуктивное здоровье и с уверенностью подходить к вопросам материнства. "Участницы, например, могут увидеть, что по определенным показаниям откладывать беременность нежелательно. За это время уже более 220 тысяч женщин воспользовались возможностью пройти тест на фертильность и оценить свой репродуктивный потенциал. Мы рады отметить, что результаты анализа стали для многих из них тем сигналом и стимулом, который вдохновил на реализацию мечты стать мамой", — сказала Ракова.В результате на учет по беременности встали почти шесть тысяч пациенток, причем у каждой пятой был пониженный уровень антимюллерова гормона, отметила вице-мэр. А почти 300 участниц бесплатно воспользовались программой криоконсервации и заморозили свой генетический материал, добавила она.

https://ria.ru/20241121/vrachi-1984942565.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, москва, анастасия ракова , здоровье - общество