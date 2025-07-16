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Ракова рассказала о результатах программы "Стану мамой" - РИА Новости, 16.07.2025
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10:30 16.07.2025 (обновлено: 11:54 16.07.2025)
https://ria.ru/20250716/mama-2029398574.html
Ракова рассказала о результатах программы "Стану мамой"
Ракова рассказала о результатах программы "Стану мамой" - РИА Новости, 16.07.2025
Ракова рассказала о результатах программы "Стану мамой"
Более 220 тысяч москвичек сдали тест на фертильность в рамках программы "Стану мамой", сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития... РИА Новости, 16.07.2025
2025-07-16T10:30:00+03:00
2025-07-16T11:54:00+03:00
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общество
москва
анастасия ракова
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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Более 220 тысяч москвичек сдали тест на фертильность в рамках программы "Стану мамой", сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.Она напомнила, что программу запустили десять месяцев назад, чтобы помочь москвичкам сохранить репродуктивное здоровье и с уверенностью подходить к вопросам материнства. &quot;Участницы, например, могут увидеть, что по определенным показаниям откладывать беременность нежелательно. За это время уже более 220 тысяч женщин воспользовались возможностью пройти тест на фертильность и оценить свой репродуктивный потенциал. Мы рады отметить, что результаты анализа стали для многих из них тем сигналом и стимулом, который вдохновил на реализацию мечты стать мамой&quot;, — сказала Ракова.В результате на учет по беременности встали почти шесть тысяч пациенток, причем у каждой пятой был пониженный уровень антимюллерова гормона, отметила вице-мэр. А почти 300 участниц бесплатно воспользовались программой криоконсервации и заморозили свой генетический материал, добавила она.
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общество, москва, анастасия ракова , здоровье - общество
Хорошие новости, Общество, Москва, Анастасия Ракова , Здоровье - Общество
Ракова рассказала о результатах программы "Стану мамой"

Ракова: программа "Стану мамой" помогла забеременеть почти 6 тыс женщин в Москве

© Фото : Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы/М. МишинаБолее 220 тысяч москвичек стали участницами первой в России программы по поддержке рождаемости
Более 220 тысяч москвичек стали участницами первой в России программы по поддержке рождаемости - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
© Фото : Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы/М. Мишина
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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Более 220 тысяч москвичек сдали тест на фертильность в рамках программы "Стану мамой", сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Она напомнила, что программу запустили десять месяцев назад, чтобы помочь москвичкам сохранить репродуктивное здоровье и с уверенностью подходить к вопросам материнства.
«

"Участницы, например, могут увидеть, что по определенным показаниям откладывать беременность нежелательно. За это время уже более 220 тысяч женщин воспользовались возможностью пройти тест на фертильность и оценить свой репродуктивный потенциал. Мы рады отметить, что результаты анализа стали для многих из них тем сигналом и стимулом, который вдохновил на реализацию мечты стать мамой", — сказала Ракова.

В результате на учет по беременности встали почти шесть тысяч пациенток, причем у каждой пятой был пониженный уровень антимюллерова гормона, отметила вице-мэр.
А почти 300 участниц бесплатно воспользовались программой криоконсервации и заморозили свой генетический материал, добавила она.
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