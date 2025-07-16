Ракова рассказала о результатах программы "Стану мамой"
Ракова: программа "Стану мамой" помогла забеременеть почти 6 тыс женщин в Москве
© Фото : Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы/М. МишинаБолее 220 тысяч москвичек стали участницами первой в России программы по поддержке рождаемости
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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Более 220 тысяч москвичек сдали тест на фертильность в рамках программы "Стану мамой", сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Она напомнила, что программу запустили десять месяцев назад, чтобы помочь москвичкам сохранить репродуктивное здоровье и с уверенностью подходить к вопросам материнства.
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"Участницы, например, могут увидеть, что по определенным показаниям откладывать беременность нежелательно. За это время уже более 220 тысяч женщин воспользовались возможностью пройти тест на фертильность и оценить свой репродуктивный потенциал. Мы рады отметить, что результаты анализа стали для многих из них тем сигналом и стимулом, который вдохновил на реализацию мечты стать мамой", — сказала Ракова.
В результате на учет по беременности встали почти шесть тысяч пациенток, причем у каждой пятой был пониженный уровень антимюллерова гормона, отметила вице-мэр.
А почти 300 участниц бесплатно воспользовались программой криоконсервации и заморозили свой генетический материал, добавила она.
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