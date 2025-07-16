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Король Малайзии посетит Россию с государственным визитом - РИА Новости, 16.07.2025
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09:20 16.07.2025 (обновлено: 09:46 16.07.2025)
https://ria.ru/20250716/malayziya-2029382808.html
Король Малайзии посетит Россию с государственным визитом
Король Малайзии посетит Россию с государственным визитом - РИА Новости, 16.07.2025
Король Малайзии посетит Россию с государственным визитом
Король Малайзии Султан Ибрагим посетит Россию с государственным визитом в августе 2025 года, сообщает в среду газета Star со ссылкой на администрацию... РИА Новости, 16.07.2025
2025-07-16T09:20:00+03:00
2025-07-16T09:46:00+03:00
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БАНГКОК, 16 июл - РИА Новости. Король Малайзии Султан Ибрагим посетит Россию с государственным визитом в августе 2025 года, сообщает в среду газета Star со ссылкой на администрацию королевского двора. "Его Величество Султан Ибрагим, король Малайзии, был в среду проинформирован о программе государственного визита Его Величества в Россию, который состоится в августе", - говорится в сообщении издания. "Брифинг Его Величества провел главный секретарь МИД Малайзии Азман Мохд Зин во дворце Истана Негара. На брифинге присутствовали посол России в Малайзии Наиль Латыпов, начальник протокола МИД Юбазлан Юсоф, шеф протокола правительства Малайзии Розайнор Рамли и секретарь европейского отдела Министерства иностранных дел Абу Бакар Мамат", - уточняется в публикации. Газета добавляет, что на аудиенции, во время которой состоялся брифинг, присутствовал также главный администратор королевского двора доктор Азми Рохани. Султан Ибрагим Искандар, наследственный правитель малайзийского султаната Джохор, одного из штатов страны с наследственной формой правления, взошел на малайзийский престол в январе 2024 года. В Малайзии короля выбирают раз в 5 лет на Конференции наследственных правителей в соответствии с конституцией страны. Из 13 штатов Малайзии 9 возглавляют наследственные правители в качестве конституционных монархов, они же являются членами Конференции наследственных правителей и избирают на 5 лет королем одного правителя из своего числа.
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в мире, малайзия, россия
В мире, Малайзия, Россия
Король Малайзии посетит Россию с государственным визитом

Star: король Малайзии Султан Ибрагим посетит Россию с визитом в августе

© AP Photo / Hasnoor HussainКороль Малайзии Султан Ибрагим
Король Малайзии Султан Ибрагим - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
© AP Photo / Hasnoor Hussain
Король Малайзии Султан Ибрагим. Архивное фото
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БАНГКОК, 16 июл - РИА Новости. Король Малайзии Султан Ибрагим посетит Россию с государственным визитом в августе 2025 года, сообщает в среду газета Star со ссылкой на администрацию королевского двора.
"Его Величество Султан Ибрагим, король Малайзии, был в среду проинформирован о программе государственного визита Его Величества в Россию, который состоится в августе", - говорится в сообщении издания.
«
"Брифинг Его Величества провел главный секретарь МИД Малайзии Азман Мохд Зин во дворце Истана Негара. На брифинге присутствовали посол России в Малайзии Наиль Латыпов, начальник протокола МИД Юбазлан Юсоф, шеф протокола правительства Малайзии Розайнор Рамли и секретарь европейского отдела Министерства иностранных дел Абу Бакар Мамат", - уточняется в публикации.
Газета добавляет, что на аудиенции, во время которой состоялся брифинг, присутствовал также главный администратор королевского двора доктор Азми Рохани.
Султан Ибрагим Искандар, наследственный правитель малайзийского султаната Джохор, одного из штатов страны с наследственной формой правления, взошел на малайзийский престол в январе 2024 года. В Малайзии короля выбирают раз в 5 лет на Конференции наследственных правителей в соответствии с конституцией страны. Из 13 штатов Малайзии 9 возглавляют наследственные правители в качестве конституционных монархов, они же являются членами Конференции наследственных правителей и избирают на 5 лет королем одного правителя из своего числа.
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