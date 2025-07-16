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Лазаревой* грозит до двух лет лишения свободы по второму уголовному делу - РИА Новости, 16.07.2025
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20:32 16.07.2025
https://ria.ru/20250716/lazareva-2029564841.html
Лазаревой* грозит до двух лет лишения свободы по второму уголовному делу
Лазаревой* грозит до двух лет лишения свободы по второму уголовному делу - РИА Новости, 16.07.2025
Лазаревой* грозит до двух лет лишения свободы по второму уголовному делу
Телеведущей Татьяне Лазаревой* грозит до двух лет лишения свободы по уголовному делу об уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством... РИА Новости, 16.07.2025
2025-07-16T20:32:00+03:00
2025-07-16T20:32:00+03:00
россия
москва
татьяна лазарева
происшествия
иноагент
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Телеведущей Татьяне Лазаревой* грозит до двух лет лишения свободы по уголовному делу об уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах, следует из Уголовного кодекса РФ. В среду Пресненский суд Москвы выдал санкцию на заочный арест Лазаревой*. В картотеке сообщается, что ей вменяется часть 2 статьи 330.1 УК РФ. Согласно кодексу, по ней грозит наказание в виде штрафа до 300 тысяч рублей либо лишение свободы до двух лет. Лазарева* уже заочно осуждена на 6,5 лет колонии по делу об оправдании терроризма. Ей также запретили на четыре года заниматься администрированием интернет-ресурсов. Адвокат телеведущей в ходе прений сторон просил оправдать ее. Позже Апелляционный военный суд приговор утвердил. Согласно материалам, оглашенным в ходе заседания, Лазарева* в августе 2023 года в ходе интервью на одном из YouTube-каналов заявила о допустимости осуществления террористических атак в России. Ее обвиняют по второй части статьи 205.2 Уголовного кодекса РФ (публичное оправдание терроризма, совершенное с использованием средств массовой информации либо электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети "Интернет") Телеведущая заочно арестована и находится в международном розыске.* Физическое лицо, выполняющее в России функции иноагента.
https://ria.ru/20250716/shtraf-2029358307.html
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россия, москва, татьяна лазарева, происшествия, иноагент
Россия, Москва, Татьяна Лазарева, Происшествия, иноагент
Лазаревой* грозит до двух лет лишения свободы по второму уголовному делу

Телеведущей Лазаревой грозит до 2 лет лишения свободы по второму уголовному делу

© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанкТатьяна Лазарева*
Татьяна Лазарева* - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Татьяна Лазарева*. Архивное фото
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Телеведущей Татьяне Лазаревой* грозит до двух лет лишения свободы по уголовному делу об уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах, следует из Уголовного кодекса РФ.
В среду Пресненский суд Москвы выдал санкцию на заочный арест Лазаревой*. В картотеке сообщается, что ей вменяется часть 2 статьи 330.1 УК РФ. Согласно кодексу, по ней грозит наказание в виде штрафа до 300 тысяч рублей либо лишение свободы до двух лет.
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Лазарева* уже заочно осуждена на 6,5 лет колонии по делу об оправдании терроризма. Ей также запретили на четыре года заниматься администрированием интернет-ресурсов. Адвокат телеведущей в ходе прений сторон просил оправдать ее.
Позже Апелляционный военный суд приговор утвердил.
Согласно материалам, оглашенным в ходе заседания, Лазарева* в августе 2023 года в ходе интервью на одном из YouTube-каналов заявила о допустимости осуществления террористических атак в России.
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Ее обвиняют по второй части статьи 205.2 Уголовного кодекса РФ (публичное оправдание терроризма, совершенное с использованием средств массовой информации либо электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети "Интернет")
Телеведущая заочно арестована и находится в международном розыске.
* Физическое лицо, выполняющее в России функции иноагента.
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