https://ria.ru/20250716/lazareva-2029564841.html

Лазаревой* грозит до двух лет лишения свободы по второму уголовному делу

Лазаревой* грозит до двух лет лишения свободы по второму уголовному делу - РИА Новости, 16.07.2025

Лазаревой* грозит до двух лет лишения свободы по второму уголовному делу

Телеведущей Татьяне Лазаревой* грозит до двух лет лишения свободы по уголовному делу об уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством... РИА Новости, 16.07.2025

2025-07-16T20:32:00+03:00

2025-07-16T20:32:00+03:00

2025-07-16T20:32:00+03:00

россия

москва

татьяна лазарева

происшествия

иноагент

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/09/1901434570_0:620:2049:1772_1920x0_80_0_0_207063e1f85acb1c664a47f4b1228618.jpg

МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Телеведущей Татьяне Лазаревой* грозит до двух лет лишения свободы по уголовному делу об уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах, следует из Уголовного кодекса РФ. В среду Пресненский суд Москвы выдал санкцию на заочный арест Лазаревой*. В картотеке сообщается, что ей вменяется часть 2 статьи 330.1 УК РФ. Согласно кодексу, по ней грозит наказание в виде штрафа до 300 тысяч рублей либо лишение свободы до двух лет. Лазарева* уже заочно осуждена на 6,5 лет колонии по делу об оправдании терроризма. Ей также запретили на четыре года заниматься администрированием интернет-ресурсов. Адвокат телеведущей в ходе прений сторон просил оправдать ее. Позже Апелляционный военный суд приговор утвердил. Согласно материалам, оглашенным в ходе заседания, Лазарева* в августе 2023 года в ходе интервью на одном из YouTube-каналов заявила о допустимости осуществления террористических атак в России. Ее обвиняют по второй части статьи 205.2 Уголовного кодекса РФ (публичное оправдание терроризма, совершенное с использованием средств массовой информации либо электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети "Интернет") Телеведущая заочно арестована и находится в международном розыске.* Физическое лицо, выполняющее в России функции иноагента.

https://ria.ru/20250716/shtraf-2029358307.html

https://ria.ru/20250716/prokuror-2029481630.html

https://ria.ru/20250716/delo-2029498195.html

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, москва, татьяна лазарева, происшествия, иноагент