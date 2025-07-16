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Суд заочно арестовал телеведущую Лазареву* - РИА Новости, 16.07.2025
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19:24 16.07.2025
https://ria.ru/20250716/lazareva-2029553592.html
Суд заочно арестовал телеведущую Лазареву*
Суд заочно арестовал телеведущую Лазареву* - РИА Новости, 16.07.2025
Суд заочно арестовал телеведущую Лазареву*
Пресненский суд Москвы выдал санкцию на заочный арест телеведущей Татьяны Лазаревой* по делу об уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных... РИА Новости, 16.07.2025
2025-07-16T19:24:00+03:00
2025-07-16T19:24:00+03:00
происшествия
россия
москва
татьяна лазарева
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Пресненский суд Москвы выдал санкцию на заочный арест телеведущей Татьяны Лазаревой* по делу об уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах, сообщается в картотеке инстанции. "Удовлетворено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Лазаревой* Т.Ю. по части 2 статьи 330.1 УК РФ", - сказано в карточке уголовного дела.* Лицо, признанное иноагентом в России, внесена в реестр террористов и экстремистов.
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происшествия, россия, москва, татьяна лазарева
Происшествия, Россия, Москва, Татьяна Лазарева
Суд заочно арестовал телеведущую Лазареву*

Телеведущую Лазареву заочно арестовали за несоблюдение закона об иноагентах

© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанкТатьяна Лазарева*
Татьяна Лазарева* - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Татьяна Лазарева*. Архивное фото
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Пресненский суд Москвы выдал санкцию на заочный арест телеведущей Татьяны Лазаревой* по делу об уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах, сообщается в картотеке инстанции.
"Удовлетворено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Лазаревой* Т.Ю. по части 2 статьи 330.1 УК РФ", - сказано в карточке уголовного дела.
* Лицо, признанное иноагентом в России, внесена в реестр террористов и экстремистов.
Татьяна Лазарева* - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
Иноагент Лазарева* призналась, что хочет вернуться в Россию
6 декабря 2024, 22:04
 
ПроисшествияРоссияМоскваТатьяна Лазарева
 
 
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