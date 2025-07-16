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Суд заочно арестовал телеведущую Лазареву*
Суд заочно арестовал телеведущую Лазареву* - РИА Новости, 16.07.2025
Суд заочно арестовал телеведущую Лазареву*
Пресненский суд Москвы выдал санкцию на заочный арест телеведущей Татьяны Лазаревой* по делу об уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных... РИА Новости, 16.07.2025
2025-07-16T19:24:00+03:00
2025-07-16T19:24:00+03:00
2025-07-16T19:24:00+03:00
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Пресненский суд Москвы выдал санкцию на заочный арест телеведущей Татьяны Лазаревой* по делу об уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах, сообщается в картотеке инстанции. "Удовлетворено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Лазаревой* Т.Ю. по части 2 статьи 330.1 УК РФ", - сказано в карточке уголовного дела.* Лицо, признанное иноагентом в России, внесена в реестр террористов и экстремистов.
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происшествия, россия, москва, татьяна лазарева
Происшествия, Россия, Москва, Татьяна Лазарева
Суд заочно арестовал телеведущую Лазареву*
Телеведущую Лазареву заочно арестовали за несоблюдение закона об иноагентах