https://ria.ru/20250716/lazareva-2029553592.html

Суд заочно арестовал телеведущую Лазареву*

Суд заочно арестовал телеведущую Лазареву* - РИА Новости, 16.07.2025

Суд заочно арестовал телеведущую Лазареву*

Пресненский суд Москвы выдал санкцию на заочный арест телеведущей Татьяны Лазаревой* по делу об уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных... РИА Новости, 16.07.2025

2025-07-16T19:24:00+03:00

2025-07-16T19:24:00+03:00

2025-07-16T19:24:00+03:00

происшествия

россия

москва

татьяна лазарева

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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Пресненский суд Москвы выдал санкцию на заочный арест телеведущей Татьяны Лазаревой* по делу об уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах, сообщается в картотеке инстанции. "Удовлетворено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Лазаревой* Т.Ю. по части 2 статьи 330.1 УК РФ", - сказано в карточке уголовного дела.* Лицо, признанное иноагентом в России, внесена в реестр террористов и экстремистов.

https://ria.ru/20241206/lazareva-1987830393.html

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происшествия, россия, москва, татьяна лазарева