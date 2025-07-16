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Московские родители могут получить компенсацию за детские путевки - РИА Новости, 16.07.2025
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04:34 16.07.2025
https://ria.ru/20250716/lager-2029362115.html
Московские родители могут получить компенсацию за детские путевки
Московские родители могут получить компенсацию за детские путевки - РИА Новости, 16.07.2025
Московские родители могут получить компенсацию за детские путевки
Родители с московской пропиской или работающие в организации города могут получить частичную компенсацию расходов по приобретению путевок для отдыха и... РИА Новости, 16.07.2025
2025-07-16T04:34:00+03:00
2025-07-16T04:34:00+03:00
общество
москва
татьяна иванова
российский союз туриндустрии (рст)
московская федерация профсоюзов
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Родители с московской пропиской или работающие в организации города могут получить частичную компенсацию расходов по приобретению путевок для отдыха и оздоровления детей, сумма субсидии составит 18,7 тысячи рублей, сообщила РИА Новости глава комитета Российского союза туриндустрии (РСТ) по детскому отдыху Татьяна Иванова. "Субсидия из бюджета города Москвы является частичной компенсацией расходов по приобретению путевок для отдыха и оздоровления детей, родители (законные представители) которых имеют место жительства в городе Москве либо которые осуществляют трудовую деятельность на территории города Москвы независимо от их места жительства. Компенсацию в размере 18 705 рублей выплачивает Московская федерация профсоюзов", - сообщила Иванова. При этом она уточнила, что есть определенный список лагерей, которые получают сертификаты на покрытие путевок. "На период детской оздоровительной кампании с 25 мая по 31 августа 2025 года сформирована сеть из 20 детских оздоровительных лагерей", - сказала Иванова. Глава комитета РСТ также отметила, что москвичи имеющие детей-инвалидов, а также дети-сироты и попавшие в трудные жизненные ситуации также могут претендовать на субсидии за поездки на отдых и оздоровление от "Мосгортура". "В 2025 году предусмотрены два вида сертификатов "Мосгортура". Первый - сертификат на отдых и оздоровление номиналом 40 000 рублей на каждое лицо, указанное в сертификате. Доступен для детей из малообеспеченных семей, детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья", - сообщила эксперт. "Второй сертификат предназначается для лиц, нуждающихся в отдыхе и оздоровлении. Номинал - не более трёх прожиточных минимумов в Москве на дату предоставления сертификата. Такой сертификат выдают детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из числа детей-сирот (от 18 до 23 лет)", - добавила она.
https://ria.ru/20250605/vychet-2021032058.html
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общество, москва, татьяна иванова, российский союз туриндустрии (рст), московская федерация профсоюзов
Общество, Москва, Татьяна Иванова, Российский союз туриндустрии (РСТ), Московская федерация профсоюзов
Московские родители могут получить компенсацию за детские путевки

Родители в Москве могут вернуть до 19 тысяч рублей за путевку ребенка в лагерь

© РИА Новости / Константин Чалабов | Перейти в медиабанкДетский отдых в оздоровительном лагере
Детский отдых в оздоровительном лагере - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
© РИА Новости / Константин Чалабов
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Детский отдых в оздоровительном лагере. Архивное фото
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Родители с московской пропиской или работающие в организации города могут получить частичную компенсацию расходов по приобретению путевок для отдыха и оздоровления детей, сумма субсидии составит 18,7 тысячи рублей, сообщила РИА Новости глава комитета Российского союза туриндустрии (РСТ) по детскому отдыху Татьяна Иванова.
"Субсидия из бюджета города Москвы является частичной компенсацией расходов по приобретению путевок для отдыха и оздоровления детей, родители (законные представители) которых имеют место жительства в городе Москве либо которые осуществляют трудовую деятельность на территории города Москвы независимо от их места жительства. Компенсацию в размере 18 705 рублей выплачивает Московская федерация профсоюзов", - сообщила Иванова.
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При этом она уточнила, что есть определенный список лагерей, которые получают сертификаты на покрытие путевок. "На период детской оздоровительной кампании с 25 мая по 31 августа 2025 года сформирована сеть из 20 детских оздоровительных лагерей", - сказала Иванова.
Глава комитета РСТ также отметила, что москвичи имеющие детей-инвалидов, а также дети-сироты и попавшие в трудные жизненные ситуации также могут претендовать на субсидии за поездки на отдых и оздоровление от "Мосгортура".
"В 2025 году предусмотрены два вида сертификатов "Мосгортура". Первый - сертификат на отдых и оздоровление номиналом 40 000 рублей на каждое лицо, указанное в сертификате. Доступен для детей из малообеспеченных семей, детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья", - сообщила эксперт.
"Второй сертификат предназначается для лиц, нуждающихся в отдыхе и оздоровлении. Номинал - не более трёх прожиточных минимумов в Москве на дату предоставления сертификата. Такой сертификат выдают детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из числа детей-сирот (от 18 до 23 лет)", - добавила она.
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