https://ria.ru/20250716/lager-2029362115.html

Московские родители могут получить компенсацию за детские путевки

Московские родители могут получить компенсацию за детские путевки - РИА Новости, 16.07.2025

Московские родители могут получить компенсацию за детские путевки

Родители с московской пропиской или работающие в организации города могут получить частичную компенсацию расходов по приобретению путевок для отдыха и... РИА Новости, 16.07.2025

2025-07-16T04:34:00+03:00

2025-07-16T04:34:00+03:00

2025-07-16T04:34:00+03:00

общество

москва

татьяна иванова

российский союз туриндустрии (рст)

московская федерация профсоюзов

https://cdnn21.img.ria.ru/images/49868/18/498681835_0:173:2941:1827_1920x0_80_0_0_9d3d1cf35142328948c2a3ce70428a49.jpg

МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Родители с московской пропиской или работающие в организации города могут получить частичную компенсацию расходов по приобретению путевок для отдыха и оздоровления детей, сумма субсидии составит 18,7 тысячи рублей, сообщила РИА Новости глава комитета Российского союза туриндустрии (РСТ) по детскому отдыху Татьяна Иванова. "Субсидия из бюджета города Москвы является частичной компенсацией расходов по приобретению путевок для отдыха и оздоровления детей, родители (законные представители) которых имеют место жительства в городе Москве либо которые осуществляют трудовую деятельность на территории города Москвы независимо от их места жительства. Компенсацию в размере 18 705 рублей выплачивает Московская федерация профсоюзов", - сообщила Иванова. При этом она уточнила, что есть определенный список лагерей, которые получают сертификаты на покрытие путевок. "На период детской оздоровительной кампании с 25 мая по 31 августа 2025 года сформирована сеть из 20 детских оздоровительных лагерей", - сказала Иванова. Глава комитета РСТ также отметила, что москвичи имеющие детей-инвалидов, а также дети-сироты и попавшие в трудные жизненные ситуации также могут претендовать на субсидии за поездки на отдых и оздоровление от "Мосгортура". "В 2025 году предусмотрены два вида сертификатов "Мосгортура". Первый - сертификат на отдых и оздоровление номиналом 40 000 рублей на каждое лицо, указанное в сертификате. Доступен для детей из малообеспеченных семей, детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья", - сообщила эксперт. "Второй сертификат предназначается для лиц, нуждающихся в отдыхе и оздоровлении. Номинал - не более трёх прожиточных минимумов в Москве на дату предоставления сертификата. Такой сертификат выдают детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из числа детей-сирот (от 18 до 23 лет)", - добавила она.

https://ria.ru/20250605/vychet-2021032058.html

https://ria.ru/20250524/lager-2018803346.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, москва, татьяна иванова, российский союз туриндустрии (рст), московская федерация профсоюзов