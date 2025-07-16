https://ria.ru/20250716/lada-2029535497.html

"Автостат" назвал самую популярную в России машину с "автоматом"

"Автостат" назвал самую популярную в России машину с "автоматом" - РИА Новости, 16.07.2025

"Автостат" назвал самую популярную в России машину с "автоматом"

Новая Lada Vesta по итогам первого полугодия 2025 года стала самым популярным автомобилем с автоматической коробкой передач, за шесть месяцев в России было... РИА Новости, 16.07.2025

2025-07-16T17:56:00+03:00

2025-07-16T17:56:00+03:00

2025-07-16T17:56:00+03:00

авто

россия

автостат

lada vesta

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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Новая Lada Vesta по итогам первого полугодия 2025 года стала самым популярным автомобилем с автоматической коробкой передач, за шесть месяцев в России было продано 25,8 тысячи таких машин, сообщило аналитическое агентство "Автостат". "По итогам шести месяцев нынешнего года в России было реализовано 25,8 тысячи новых автомобилей семейства Lada Vesta, оснащенных автоматической трансмиссией (АТ). Это позволило отечественной модели возглавить рейтинг самых популярных легковых машин с "автоматом" в нашей стране", - говорится в сообщении. На втором месте оказался китайский кроссовер Haval Jolion (23,8 тысячи штук), а замкнул тройку лидеров Chery Tiggo 7 Pro Max с результатом 19,7 тысячи штук. Все остальные модели автомобилей, попавшие в топ-10 рейтинга, также являются кроссоверами китайских марок. А всего в январе– июне этого года в РФ было продано 368,9 тысячи новых легковых машин с автоматической коробкой передач, что составляет 69,5% общего объема рынка. В "Автостате" уточнили, что к автоматической трансмиссии относят как классические "автоматы", так и "роботы", вариаторы и так далее.

https://ria.ru/20250618/avtovaz-2023567837.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

авто, россия, автостат, lada vesta