https://ria.ru/20250716/lada-2029535497.html
"Автостат" назвал самую популярную в России машину с "автоматом"
"Автостат" назвал самую популярную в России машину с "автоматом" - РИА Новости, 16.07.2025
"Автостат" назвал самую популярную в России машину с "автоматом"
Новая Lada Vesta по итогам первого полугодия 2025 года стала самым популярным автомобилем с автоматической коробкой передач, за шесть месяцев в России было... РИА Новости, 16.07.2025
2025-07-16T17:56:00+03:00
2025-07-16T17:56:00+03:00
2025-07-16T17:56:00+03:00
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Новая Lada Vesta по итогам первого полугодия 2025 года стала самым популярным автомобилем с автоматической коробкой передач, за шесть месяцев в России было продано 25,8 тысячи таких машин, сообщило аналитическое агентство "Автостат". "По итогам шести месяцев нынешнего года в России было реализовано 25,8 тысячи новых автомобилей семейства Lada Vesta, оснащенных автоматической трансмиссией (АТ). Это позволило отечественной модели возглавить рейтинг самых популярных легковых машин с "автоматом" в нашей стране", - говорится в сообщении. На втором месте оказался китайский кроссовер Haval Jolion (23,8 тысячи штук), а замкнул тройку лидеров Chery Tiggo 7 Pro Max с результатом 19,7 тысячи штук. Все остальные модели автомобилей, попавшие в топ-10 рейтинга, также являются кроссоверами китайских марок. А всего в январе– июне этого года в РФ было продано 368,9 тысячи новых легковых машин с автоматической коробкой передач, что составляет 69,5% общего объема рынка. В "Автостате" уточнили, что к автоматической трансмиссии относят как классические "автоматы", так и "роботы", вариаторы и так далее.
https://ria.ru/20250618/avtovaz-2023567837.html
https://ria.ru/20250625/lada-2025458566.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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авто, россия, автостат, lada vesta
Авто, Россия, Автостат, Lada Vesta
"Автостат" назвал самую популярную в России машину с "автоматом"
"Автостат": Lada Vesta стала самой популярной машиной с АКПП в РФ в I полугодии
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Новая Lada Vesta по итогам первого полугодия 2025 года стала самым популярным автомобилем с автоматической коробкой передач, за шесть месяцев в России было продано 25,8 тысячи таких машин, сообщило аналитическое агентство "Автостат".
"По итогам шести месяцев нынешнего года в России
было реализовано 25,8 тысячи новых автомобилей семейства Lad
a Vesta, оснащенных автоматической трансмиссией (АТ). Это позволило отечественной модели возглавить рейтинг самых популярных легковых машин с "автоматом" в нашей стране", - говорится в сообщении
.
На втором месте оказался китайский кроссовер Haval Jolion (23,8 тысячи штук), а замкнул тройку лидеров Chery Tiggo 7 Pro Max с результатом 19,7 тысячи штук.
Все остальные модели автомобилей, попавшие в топ-10 рейтинга, также являются кроссоверами китайских марок. А всего в январе– июне этого года в РФ было продано 368,9 тысячи новых легковых машин с автоматической коробкой передач, что составляет 69,5% общего объема рынка.
В "Автостате
" уточнили, что к автоматической трансмиссии относят как классические "автоматы", так и "роботы", вариаторы и так далее.