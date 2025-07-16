https://ria.ru/20250716/kuzbass-2029515932.html

Суд арестовал жителя Кузбасса, натравившего подростков на девушку

Суд арестовал жителя Кузбасса, натравившего подростков на девушку - РИА Новости, 16.07.2025

Суд арестовал жителя Кузбасса, натравившего подростков на девушку

Суд в Кемеровской области арестовал 36-летнего жителя Яшкинского района, организовавшего избиение подростками 17-летней девушки, сообщают пресс-службы... РИА Новости, 16.07.2025

2025-07-16T16:53:00+03:00

2025-07-16T16:53:00+03:00

2025-07-16T16:53:00+03:00

происшествия

кемеровская область

яшкинский район

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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КЕМЕРОВО, 16 июл – РИА Новости. Суд в Кемеровской области арестовал 36-летнего жителя Яшкинского района, организовавшего избиение подростками 17-летней девушки, сообщают пресс-службы региональных СУСК и прокуратуры. В понедельник пресс-служба СУСК по Кемеровской области сообщила, что подростки в селе Колмогорово Яшкинского округа избили 17-летнюю девушку на камеру, поставили на колени и засунули ее в мусорный бак. Было возбуждено уголовное дело. "По данным следствия, 27 июня 2025 года в селе Колмогорово Яшкинского муниципального округа обвиняемый, действуя из личной неприязни вместе с тремя несовершеннолетними девушками, двум из которых не исполнилось 16 лет, применил насилие к потерпевшей. Под его руководством они нанесли удары руками и ногами по лицу, голове и телу девушки, причинив физическую боль и унизив её достоинство. Помимо этого, двое из фигуранток высказали несовершеннолетней требование передать им деньги в размере 4 тысяч рублей", – сообщает пресс-служба СУСК. Ведомство отмечает, что двое несовершеннолетних, достигших возраста уголовной ответственности, задержаны. В настоящее время решается вопрос о предъявлении им обвинения и избрании меры пресечения. "Действиям третьей несовершеннолетней участницы инцидента также будет дана правовая оценка и приняты меры реагирования, направленные на помещение в центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей", – сообщили в СУСК региона. В ведомстве уточнили, что по уголовному делу допрошены свидетели, проведены осмотры мест происшествий и назначены судебные экспертизы. "Прокуратура Яшкинского района поддержала ходатайство следователя СК об избрании 36-летнему местному жителю, обвиняемому в истязании несовершеннолетней, меры пресечения в виде заключения под стражу. Мужчине предъявлено обвинение по п. п. "г", "е" ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание). С учетом заключения прокурора, участвующего в процессе и поддержавшего заявленное следствием ходатайство об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения, суд заключил мужчину под стражу до 14 сентября 2025 года включительно", – сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

https://ria.ru/20250712/kuzbass-2028755891.html

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происшествия, кемеровская область, яшкинский район, россия, следственный комитет россии (ск рф)