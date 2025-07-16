https://ria.ru/20250716/kuzbass-2029515932.html
Суд арестовал жителя Кузбасса, натравившего подростков на девушку
Суд арестовал жителя Кузбасса, натравившего подростков на девушку - РИА Новости, 16.07.2025
Суд арестовал жителя Кузбасса, натравившего подростков на девушку
Суд в Кемеровской области арестовал 36-летнего жителя Яшкинского района, организовавшего избиение подростками 17-летней девушки, сообщают пресс-службы... РИА Новости, 16.07.2025
2025-07-16T16:53:00+03:00
2025-07-16T16:53:00+03:00
2025-07-16T16:53:00+03:00
происшествия
кемеровская область
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КЕМЕРОВО, 16 июл – РИА Новости. Суд в Кемеровской области арестовал 36-летнего жителя Яшкинского района, организовавшего избиение подростками 17-летней девушки, сообщают пресс-службы региональных СУСК и прокуратуры. В понедельник пресс-служба СУСК по Кемеровской области сообщила, что подростки в селе Колмогорово Яшкинского округа избили 17-летнюю девушку на камеру, поставили на колени и засунули ее в мусорный бак. Было возбуждено уголовное дело. "По данным следствия, 27 июня 2025 года в селе Колмогорово Яшкинского муниципального округа обвиняемый, действуя из личной неприязни вместе с тремя несовершеннолетними девушками, двум из которых не исполнилось 16 лет, применил насилие к потерпевшей. Под его руководством они нанесли удары руками и ногами по лицу, голове и телу девушки, причинив физическую боль и унизив её достоинство. Помимо этого, двое из фигуранток высказали несовершеннолетней требование передать им деньги в размере 4 тысяч рублей", – сообщает пресс-служба СУСК. Ведомство отмечает, что двое несовершеннолетних, достигших возраста уголовной ответственности, задержаны. В настоящее время решается вопрос о предъявлении им обвинения и избрании меры пресечения. "Действиям третьей несовершеннолетней участницы инцидента также будет дана правовая оценка и приняты меры реагирования, направленные на помещение в центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей", – сообщили в СУСК региона. В ведомстве уточнили, что по уголовному делу допрошены свидетели, проведены осмотры мест происшествий и назначены судебные экспертизы. "Прокуратура Яшкинского района поддержала ходатайство следователя СК об избрании 36-летнему местному жителю, обвиняемому в истязании несовершеннолетней, меры пресечения в виде заключения под стражу. Мужчине предъявлено обвинение по п. п. "г", "е" ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание). С учетом заключения прокурора, участвующего в процессе и поддержавшего заявленное следствием ходатайство об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения, суд заключил мужчину под стражу до 14 сентября 2025 года включительно", – сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
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происшествия, кемеровская область, яшкинский район, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Кемеровская область, Яшкинский район, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
Суд арестовал жителя Кузбасса, натравившего подростков на девушку
Жителя Кузбасса арестовали за организацию избиения подростками 17-летней девушки
КЕМЕРОВО, 16 июл – РИА Новости. Суд в Кемеровской области арестовал 36-летнего жителя Яшкинского района, организовавшего избиение подростками 17-летней девушки, сообщают пресс-службы региональных СУСК и прокуратуры.
В понедельник пресс-служба СУСК по Кемеровской области
сообщила, что подростки в селе Колмогорово Яшкинского округа избили 17-летнюю девушку на камеру, поставили на колени и засунули ее в мусорный бак. Было возбуждено уголовное дело.
"По данным следствия, 27 июня 2025 года в селе Колмогорово Яшкинского муниципального округа обвиняемый, действуя из личной неприязни вместе с тремя несовершеннолетними девушками, двум из которых не исполнилось 16 лет, применил насилие к потерпевшей. Под его руководством они нанесли удары руками и ногами по лицу, голове и телу девушки, причинив физическую боль и унизив её достоинство. Помимо этого, двое из фигуранток высказали несовершеннолетней требование передать им деньги в размере 4 тысяч рублей", – сообщает пресс-служба СУСК.
Ведомство отмечает, что двое несовершеннолетних, достигших возраста уголовной ответственности, задержаны. В настоящее время решается вопрос о предъявлении им обвинения и избрании меры пресечения.
"Действиям третьей несовершеннолетней участницы инцидента также будет дана правовая оценка и приняты меры реагирования, направленные на помещение в центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей", – сообщили в СУСК региона.
В ведомстве уточнили, что по уголовному делу допрошены свидетели, проведены осмотры мест происшествий и назначены судебные экспертизы.
"Прокуратура Яшкинского района
поддержала ходатайство следователя СК
об избрании 36-летнему местному жителю, обвиняемому в истязании несовершеннолетней, меры пресечения в виде заключения под стражу. Мужчине предъявлено обвинение по п. п. "г", "е" ч. 2 ст. 117 УК РФ
(истязание). С учетом заключения прокурора, участвующего в процессе и поддержавшего заявленное следствием ходатайство об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения, суд заключил мужчину под стражу до 14 сентября 2025 года включительно", – сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.