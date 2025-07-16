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В Кузбассе из колонии-поселения исчез осужденный за кражу - РИА Новости, 16.07.2025
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13:18 16.07.2025
https://ria.ru/20250716/kuzbass-2029448586.html
В Кузбассе из колонии-поселения исчез осужденный за кражу
В Кузбассе из колонии-поселения исчез осужденный за кражу - РИА Новости, 16.07.2025
В Кузбассе из колонии-поселения исчез осужденный за кражу
Осуждённый за кражу исчез из колонии-поселения в Анжеро-Судженске Кемеровской области, мужчину разыскивают, сообщила пресс-служба ГУФСИН по Кемеровской области. РИА Новости, 16.07.2025
2025-07-16T13:18:00+03:00
2025-07-16T13:18:00+03:00
происшествия
кемеровская область
анжеро-судженск
россия
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КЕМЕРОВО, 16 июл -РИА Новости. Осуждённый за кражу исчез из колонии-поселения в Анжеро-Судженске Кемеровской области, мужчину разыскивают, сообщила пресс-служба ГУФСИН по Кемеровской области. "В колонии-поселении №31 (г. Анжеро-Судженск) ГУФСИН России по Кемеровской области – Кузбассу обнаружено отсутствие осужденного Бобровского Константина Николаевича 1989 года рождения. Бобровский К.Н. осужден за совершение преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ (кража) к 3 годам лишения свободы. Особые приметы: рост 175 см, телосложение среднее. Татуировки – на левой кисти "символы, рисунки", на левой руке "мистика", на левом плече "узор", - говорится в сообщении. В ведомстве добавили, что в колониях-поселениях осужденные содержатся без охраны под надзором администрации. В часы от подъема до отбоя они пользуются правом свободного передвижения в пределах колонии-поселения. Также с разрешения администрации они могут передвигаться и за пределами колонии-поселения, если это нужно для работы или учебы. Кроме того, осуждённые могут носить гражданскую одежду и иметь при себе деньги. Граждан, обладающих какой-либо информацией о Бобровском, просят сообщить по телефонам: 8-384-2-58-53-37; 8-384-2-77-11-70; 112 или 02.
https://ria.ru/20250715/kuzbass-2029182276.html
кемеровская область
анжеро-судженск
россия
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происшествия, кемеровская область, анжеро-судженск, россия
Происшествия, Кемеровская область, Анжеро-Судженск, Россия
В Кузбассе из колонии-поселения исчез осужденный за кражу

В колонии-поселении в Анжеро-Судженске пропал осужденный за кражу

© Фото : Федеральная служба исполнения наказанийКонстантин Бобровский
Константин Бобровский - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
© Фото : Федеральная служба исполнения наказаний
Константин Бобровский
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КЕМЕРОВО, 16 июл -РИА Новости. Осуждённый за кражу исчез из колонии-поселения в Анжеро-Судженске Кемеровской области, мужчину разыскивают, сообщила пресс-служба ГУФСИН по Кемеровской области.
"В колонии-поселении №31 (г. Анжеро-Судженск) ГУФСИН России по Кемеровской области – Кузбассу обнаружено отсутствие осужденного Бобровского Константина Николаевича 1989 года рождения. Бобровский К.Н. осужден за совершение преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ (кража) к 3 годам лишения свободы. Особые приметы: рост 175 см, телосложение среднее. Татуировки – на левой кисти "символы, рисунки", на левой руке "мистика", на левом плече "узор", - говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что в колониях-поселениях осужденные содержатся без охраны под надзором администрации. В часы от подъема до отбоя они пользуются правом свободного передвижения в пределах колонии-поселения. Также с разрешения администрации они могут передвигаться и за пределами колонии-поселения, если это нужно для работы или учебы. Кроме того, осуждённые могут носить гражданскую одежду и иметь при себе деньги.
Граждан, обладающих какой-либо информацией о Бобровском, просят сообщить по телефонам: 8-384-2-58-53-37; 8-384-2-77-11-70; 112 или 02.
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ПроисшествияКемеровская областьАнжеро-СудженскРоссия
 
 
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