https://ria.ru/20250716/kuzbass-2029448586.html
В Кузбассе из колонии-поселения исчез осужденный за кражу
В Кузбассе из колонии-поселения исчез осужденный за кражу - РИА Новости, 16.07.2025
В Кузбассе из колонии-поселения исчез осужденный за кражу
Осуждённый за кражу исчез из колонии-поселения в Анжеро-Судженске Кемеровской области, мужчину разыскивают, сообщила пресс-служба ГУФСИН по Кемеровской области. РИА Новости, 16.07.2025
2025-07-16T13:18:00+03:00
2025-07-16T13:18:00+03:00
2025-07-16T13:18:00+03:00
происшествия
кемеровская область
анжеро-судженск
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/10/2029448188_0:618:2048:1770_1920x0_80_0_0_53823758fba49642336070de141ac048.jpg
КЕМЕРОВО, 16 июл -РИА Новости. Осуждённый за кражу исчез из колонии-поселения в Анжеро-Судженске Кемеровской области, мужчину разыскивают, сообщила пресс-служба ГУФСИН по Кемеровской области. "В колонии-поселении №31 (г. Анжеро-Судженск) ГУФСИН России по Кемеровской области – Кузбассу обнаружено отсутствие осужденного Бобровского Константина Николаевича 1989 года рождения. Бобровский К.Н. осужден за совершение преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ (кража) к 3 годам лишения свободы. Особые приметы: рост 175 см, телосложение среднее. Татуировки – на левой кисти "символы, рисунки", на левой руке "мистика", на левом плече "узор", - говорится в сообщении. В ведомстве добавили, что в колониях-поселениях осужденные содержатся без охраны под надзором администрации. В часы от подъема до отбоя они пользуются правом свободного передвижения в пределах колонии-поселения. Также с разрешения администрации они могут передвигаться и за пределами колонии-поселения, если это нужно для работы или учебы. Кроме того, осуждённые могут носить гражданскую одежду и иметь при себе деньги. Граждан, обладающих какой-либо информацией о Бобровском, просят сообщить по телефонам: 8-384-2-58-53-37; 8-384-2-77-11-70; 112 или 02.
https://ria.ru/20250715/kuzbass-2029182276.html
кемеровская область
анжеро-судженск
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/10/2029448188_0:540:2048:2076_1920x0_80_0_0_0a12554b1109bf50ef55887a8440a948.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, кемеровская область, анжеро-судженск, россия
Происшествия, Кемеровская область, Анжеро-Судженск, Россия
В Кузбассе из колонии-поселения исчез осужденный за кражу
В колонии-поселении в Анжеро-Судженске пропал осужденный за кражу