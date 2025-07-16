https://ria.ru/20250716/kuzbass-2029440825.html

В Кузбассе при ударе молнии по берегу озера погиб мужчина

В Кузбассе при ударе молнии по берегу озера погиб мужчина - РИА Новости, 16.07.2025

В Кузбассе при ударе молнии по берегу озера погиб мужчина

Молния ударила в людей, находящихся на берегу озера в поселке Березовая Грива Кемеровской области, один из мужчин погиб на месте, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 16.07.2025

2025-07-16T12:45:00+03:00

2025-07-16T12:45:00+03:00

2025-07-16T12:45:00+03:00

происшествия

кемеровская область

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КЕМЕРОВО, 16 июл – РИА Новости. Молния ударила в людей, находящихся на берегу озера в поселке Березовая Грива Кемеровской области, один из мужчин погиб на месте, сообщили РИА Новости в пресс-службе Кузбасского центра медицины катастроф. "В Березовой Гриве в результате удара молнии мужчина 1987 года рождения скончался на месте", – сообщил собеседник агентства. Он уточнил, что погибший рыбачил на озере.

https://ria.ru/20250714/tula-2029044134.html

кемеровская область

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2025

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происшествия, кемеровская область