https://ria.ru/20250716/kuzbass-2029440825.html
В Кузбассе при ударе молнии по берегу озера погиб мужчина
В Кузбассе при ударе молнии по берегу озера погиб мужчина - РИА Новости, 16.07.2025
В Кузбассе при ударе молнии по берегу озера погиб мужчина
Молния ударила в людей, находящихся на берегу озера в поселке Березовая Грива Кемеровской области, один из мужчин погиб на месте, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 16.07.2025
2025-07-16T12:45:00+03:00
2025-07-16T12:45:00+03:00
2025-07-16T12:45:00+03:00
происшествия
кемеровская область
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КЕМЕРОВО, 16 июл – РИА Новости. Молния ударила в людей, находящихся на берегу озера в поселке Березовая Грива Кемеровской области, один из мужчин погиб на месте, сообщили РИА Новости в пресс-службе Кузбасского центра медицины катастроф. "В Березовой Гриве в результате удара молнии мужчина 1987 года рождения скончался на месте", – сообщил собеседник агентства. Он уточнил, что погибший рыбачил на озере.
https://ria.ru/20250714/tula-2029044134.html
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происшествия, кемеровская область
Происшествия, Кемеровская область
В Кузбассе при ударе молнии по берегу озера погиб мужчина
В Кемеровской области в результате удара молнии погиб мужчина