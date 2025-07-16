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На Кубани женщина, чуть не заколовшая сына ножом, получила 8,5 года колонии - РИА Новости, 16.07.2025
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13:56 16.07.2025
https://ria.ru/20250716/kuban-2029460375.html
На Кубани женщина, чуть не заколовшая сына ножом, получила 8,5 года колонии
На Кубани женщина, чуть не заколовшая сына ножом, получила 8,5 года колонии - РИА Новости, 16.07.2025
На Кубани женщина, чуть не заколовшая сына ножом, получила 8,5 года колонии
Армавирский городской суд дал 8,5 лет исправительной колонии женщине, чуть не заколовшей своего 5-летнего сына ножом, сообщило СУСК РФ по Краснодарскому краю. РИА Новости, 16.07.2025
2025-07-16T13:56:00+03:00
2025-07-16T13:56:00+03:00
происшествия
россия
краснодарский край
армавир
следственный комитет россии (ск рф)
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КРАСНОДАР, 16 июл — РИА Новости. Армавирский городской суд дал 8,5 лет исправительной колонии женщине, чуть не заколовшей своего 5-летнего сына ножом, сообщило СУСК РФ по Краснодарскому краю. Следствие и суд установили, что утром 15 февраля этого года фигурантка со своим 5-летним сыном были дома в Армавире. Ребенок ее не слушался, из-за чего женщина сильно ударила мальчика кухонным ножом в грудь. Скорую помощь осужденная вызвала лишь спустя несколько часов, при этом не сообщила медикам о своей причастности к произошедшему, а попыталась выдать все за несчастный случай. "Она признана виновной в покушении на убийство своего сына (часть 3 статьи 30 (приготовление к преступлению и покушение на преступление - ред.), пункт "в" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство - ред.)… Приговором осужденной назначено наказание в виде лишения свободы на срок 8 лет 6 месяцев, отбывать которое ей надлежит в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении краевого управления СК. Стационарная психолого-психиатрическая судебная экспертиза признала женщину вменяемой. На период расследования фигурантка была под стражей. Как сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края, пострадавшего ребенка удалось спасти, ему своевременно оказали медицинскую помощь. Вину фигурантка признала полностью, пояснив, что резала колбасу и, услышав, как сын рвет куртку, случайно ударила его ножом. Подсудимая воспитывает еще одного ребенка и в настоящее время беременна третьим, сообщили в пресс-службе судов. Приговор в законную силу не вступил, добавили в СУСК.
https://ria.ru/20250624/dagestan-2025151920.html
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происшествия, россия, краснодарский край, армавир, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Краснодарский край, Армавир, Следственный комитет России (СК РФ)
На Кубани женщина, чуть не заколовшая сына ножом, получила 8,5 года колонии

Женщине, чуть не заколовшей сына ножом в Армавире, дали 8,5 лет колонии

© РИА Новости / Владимир ФедоренкоМолоток судьи
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Молоток судьи. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 16 июл — РИА Новости. Армавирский городской суд дал 8,5 лет исправительной колонии женщине, чуть не заколовшей своего 5-летнего сына ножом, сообщило СУСК РФ по Краснодарскому краю.
Следствие и суд установили, что утром 15 февраля этого года фигурантка со своим 5-летним сыном были дома в Армавире. Ребенок ее не слушался, из-за чего женщина сильно ударила мальчика кухонным ножом в грудь. Скорую помощь осужденная вызвала лишь спустя несколько часов, при этом не сообщила медикам о своей причастности к произошедшему, а попыталась выдать все за несчастный случай.
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"Она признана виновной в покушении на убийство своего сына (часть 3 статьи 30 (приготовление к преступлению и покушение на преступление - ред.), пункт "в" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство - ред.)… Приговором осужденной назначено наказание в виде лишения свободы на срок 8 лет 6 месяцев, отбывать которое ей надлежит в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении краевого управления СК.
Стационарная психолого-психиатрическая судебная экспертиза признала женщину вменяемой. На период расследования фигурантка была под стражей.
Как сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края, пострадавшего ребенка удалось спасти, ему своевременно оказали медицинскую помощь. Вину фигурантка признала полностью, пояснив, что резала колбасу и, услышав, как сын рвет куртку, случайно ударила его ножом. Подсудимая воспитывает еще одного ребенка и в настоящее время беременна третьим, сообщили в пресс-службе судов.
Приговор в законную силу не вступил, добавили в СУСК.
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