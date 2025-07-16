https://ria.ru/20250716/krym-2029490092.html

В Крыму заявили, что Зеленский не хочет договариваться с Россией

В Крыму заявили, что Зеленский не хочет договариваться с Россией - РИА Новости, 16.07.2025

В Крыму заявили, что Зеленский не хочет договариваться с Россией

Мирное соглашение по Украине означает "смертный приговор" для Владимира Зеленского, поэтому именно он не хочет договариваться с РФ, считает глава крымского... РИА Новости, 16.07.2025

2025-07-16T15:08:00+03:00

2025-07-16T15:08:00+03:00

2025-07-16T15:08:00+03:00

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл – РИА Новости. Мирное соглашение по Украине означает "смертный приговор" для Владимира Зеленского, поэтому именно он не хочет договариваться с РФ, считает глава крымского парламента Владимир Константинов. В понедельник президент США Дональд Трамп заявил, что США введут пошлины в размере 100% на товары из РФ, а также вторичные санкции против стран, закупающих российскую нефть, если в течение 50 дней не будет достигнуто соглашение о прекращении огня между Россией и Украиной. Вместе с тем он отметил, что надеется, что до этого не дойдет. "Более удобной фигуры европейцам сложно найти. А в отношениях с Россией он (Зеленский - ред.) — символ войны. Практически незаменимый. Так что: есть война — есть Зеленский, нет войны — нет Зеленского. И что, он станет подписывать себе смертный приговор? Трамп не может этого не понимать", - написал Константинов в своем Telegram-канале. Глава парламента также отметил, что Россия нацелена на мирное соглашение, а препятствует его достижению именно украинская сторона. "Россия и не отказывается от мира. Россия говорит о тех условиях, которые нужны для заключения мира. И главное препятствие на пути достижения мира — это сама Украина, которой мир не нужен. В мирной Украине Зеленскому нет места. Никому он в мирных условиях не интересен и никто не занимается его послевоенной судьбой", - добавил он, комментируя заявление Трампа. Россия и Украина провели два раунда прямых переговоров. Встречи прошли в Стамбуле. Их итогом стал обмен пленными. Также РФ передала киевскому режиму тела погибших военнослужащих. Кроме того, стороны обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.

https://ria.ru/20250302/zelenskiy-2002594142.html

https://ria.ru/20250716/ukraina-2029278935.html

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россия, украина, сша, владимир зеленский, дональд трамп, владимир константинов