В Крыму заявили, что Зеленский не хочет договариваться с Россией
Константинов: мирное соглашение означает смертный приговор для Зеленского
© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл – РИА Новости. Мирное соглашение по Украине означает "смертный приговор" для Владимира Зеленского, поэтому именно он не хочет договариваться с РФ, считает глава крымского парламента Владимир Константинов.
В понедельник президент США Дональд Трамп заявил, что США введут пошлины в размере 100% на товары из РФ, а также вторичные санкции против стран, закупающих российскую нефть, если в течение 50 дней не будет достигнуто соглашение о прекращении огня между Россией и Украиной. Вместе с тем он отметил, что надеется, что до этого не дойдет.
"Час расплаты": в Крыму вынесли Зеленскому приговор
2 марта, 17:11
"Более удобной фигуры европейцам сложно найти. А в отношениях с Россией он (Зеленский - ред.) — символ войны. Практически незаменимый. Так что: есть война — есть Зеленский, нет войны — нет Зеленского. И что, он станет подписывать себе смертный приговор? Трамп не может этого не понимать", - написал Константинов в своем Telegram-канале.
Глава парламента также отметил, что Россия нацелена на мирное соглашение, а препятствует его достижению именно украинская сторона.
"Россия и не отказывается от мира. Россия говорит о тех условиях, которые нужны для заключения мира. И главное препятствие на пути достижения мира — это сама Украина, которой мир не нужен. В мирной Украине Зеленскому нет места. Никому он в мирных условиях не интересен и никто не занимается его послевоенной судьбой", - добавил он, комментируя заявление Трампа.
Россия и Украина провели два раунда прямых переговоров. Встречи прошли в Стамбуле. Их итогом стал обмен пленными. Также РФ передала киевскому режиму тела погибших военнослужащих. Кроме того, стороны обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.