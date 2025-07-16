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Кремль призвал надавить на Украину, чтобы состоялись переговоры с Россией - РИА Новости, 16.07.2025
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11:19 16.07.2025 (обновлено: 12:06 16.07.2025)
https://ria.ru/20250716/kreml-2029411755.html
Кремль призвал надавить на Украину, чтобы состоялись переговоры с Россией
Кремль призвал надавить на Украину, чтобы состоялись переговоры с Россией - РИА Новости, 16.07.2025
Кремль призвал надавить на Украину, чтобы состоялись переговоры с Россией
Запад должен надавить на Киев, чтобы состоялся новый раунд переговоров с Москвой, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 16.07.2025
2025-07-16T11:19:00+03:00
2025-07-16T12:06:00+03:00
украина
россия
дмитрий песков
в мире
стамбул
переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Запад должен надавить на Киев, чтобы состоялся новый раунд переговоров с Москвой, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."Мы всех призываем это сделать. В данном случае основными являются посреднические усилия Соединенных Штатов — президента Трампа и его команды. Много было заявлений сделано, много было слов о разочаровании. Мы, конечно же, хотим надеяться, что параллельно с этим оказывается давление на украинскую сторону", — сказал он.В начале недели Песков подчеркнул, что Россия готова к третьему раунду переговоров, предложений от Киева до сих пор не поступало.Стороны провели две встречи в Стамбуле. Их итогом стал обмен пленными, Украине передали тела погибших военнослужащих ВСУ. Также Москва и Киев обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.При этом дата третьего раунда пока не определена, несмотря на то что Турция и Россия неоднократно заявляли о готовности к его проведению.
https://ria.ru/20250715/peskov-2029224324.html
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украина, россия, дмитрий песков, в мире, стамбул, переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
Украина, Россия, Дмитрий Песков, В мире, Стамбул, Переговоры России и Украины в Стамбуле — 2025
Кремль призвал надавить на Украину, чтобы состоялись переговоры с Россией

Песков: Кремль призывает надавить на Украину, чтобы состоялись переговоры с РФ

© БелТА | Перейти в медиабанкФлаги Украины и России
Флаги Украины и России - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
© БелТА
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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Запад должен надавить на Киев, чтобы состоялся новый раунд переговоров с Москвой, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Мы всех призываем это сделать. В данном случае основными являются посреднические усилия Соединенных Штатов — президента Трампа и его команды. Много было заявлений сделано, много было слов о разочаровании. Мы, конечно же, хотим надеяться, что параллельно с этим оказывается давление на украинскую сторону", — сказал он.
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В начале недели Песков подчеркнул, что Россия готова к третьему раунду переговоров, предложений от Киева до сих пор не поступало.
Стороны провели две встречи в Стамбуле. Их итогом стал обмен пленными, Украине передали тела погибших военнослужащих ВСУ. Также Москва и Киев обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.
При этом дата третьего раунда пока не определена, несмотря на то что Турция и Россия неоднократно заявляли о готовности к его проведению.
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