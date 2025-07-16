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Эксперт оценил последствия возможного ввода иностранных войск в Молдавию

Эксперт оценил последствия возможного ввода иностранных войск в Молдавию - РИА Новости, 16.07.2025

Эксперт оценил последствия возможного ввода иностранных войск в Молдавию

Возможный ввод в Молдавию иностранных войск будет означать конец процессу приднестровского урегулирования, заявил РИА Новости политолог, депутат Верховного... РИА Новости, 16.07.2025

2025-07-16T10:20:00+03:00

2025-07-16T10:20:00+03:00

2025-07-16T10:20:00+03:00

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ТИРАСПОЛЬ, 16 июл - РИА Новости. Возможный ввод в Молдавию иностранных войск будет означать конец процессу приднестровского урегулирования, заявил РИА Новости политолог, депутат Верховного Совета Приднестровской Молдавской Республики Андрей Сафонов. "Возможный ввод западных и румынских войск в Молдавию будет означать полный крах диалога о приднестровском урегулировании", - сказал Сафонов. Он напомнил, что в последнее время в СМИ не раз проходили сообщения о том, что в Молдавии могут разместиться группы военных советников из стран НАТО. "Все это создает основу для ввода западных и румынских контингентов в Молдавию, если иметь в виду возможное вторжение англо-французских войск на юг Украины для взятия Одессы, Николаева", - отметил эксперт. По его мнению, существует и план нападения на ПМР. "Несомненно, такой план разработан. Будет ли он запущен? Не факт, но отнюдь не из-за доброты наших заклятых друзей, но единственно от того, что есть у них иные замыслы по Приднестровью – окружить ПМР и вынудить сдаться", - отметил приднестровский депутат. "Само вхождение войск Румынии и НАТО в Молдавию кладет конец любым переговорам об урегулировании приднестровского конфликта, так как де-факто будет означать войну между НАТО и РФ, чьи войска расквартированы на приднестровской земле", - подчеркнул Сафонов. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией. В переговорах по приднестровскому урегулированию в формате "5+2" участвуют Кишинев и Тирасполь как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ - в качестве посредников, Евросоюз и США - как наблюдатели. Последнее заседание на уровне министров иностранных дел стран-посредников и наблюдателей прошло осенью 2019 года в Братиславе.

https://ria.ru/20250706/moldaviya-2027513677.html

https://ria.ru/20250628/moldaviya-2026012997.html

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