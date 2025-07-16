https://ria.ru/20250716/konflikt-2029484707.html

Россия продолжает побеждать на поле боя, заявили в США

Россия продолжает побеждать на поле боя, заявили в США - РИА Новости, 16.07.2025

Россия продолжает побеждать на поле боя, заявили в США

Попытки США изменить свою позицию по Украине уже не смогут повлиять на ход конфликта, Россия продолжает побеждать на поле боя, заявил американский экономист... РИА Новости, 16.07.2025

2025-07-16T14:51:00+03:00

2025-07-16T14:51:00+03:00

2025-07-16T14:51:00+03:00

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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Попытки США изменить свою позицию по Украине уже не смогут повлиять на ход конфликта, Россия продолжает побеждать на поле боя, заявил американский экономист Джеффри Сакс в комментарии РИА Новости. В понедельник президент США Дональд Трамп представил схему поставок вооружений Украине через НАТО: США продадут оружие союзникам, те передадут его Киеву и восполнят запасы за счет новых закупок у американских компаний. По его словам, механизм уже согласован и будет реализован на средства стран альянса. "Имеют ли эти шаги значение? И да, и нет. Да - погибнет больше людей без всякой причины. Нет - это не изменит долгосрочную траекторию конфликта. Этого слишком мало, чтобы внести серьезные изменения. Россия по-прежнему побеждает на поле боя и продолжит это делать", - подчеркнул он. По словам Сакса, даже новые экономические меры США против России, в том числе обещанные тарифы и санкции, не окажут существенного эффекта. "Угрожаемые тарифы не повлияют вообще никак, поскольку между США и Россией сейчас очень небольшие объёмы торговли", - добавил собеседник агентства. В тот же понедельник Трамп также заявил, что США введут 100‑процентные пошлины на товары из России и вторичные санкции против стран, закупающих российскую нефть, если в течение 50 дней не будет достигнуто соглашение о прекращении огня между Москвой и Киевом. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20250716/tramp-2029480517.html

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