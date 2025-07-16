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Во Владимирской области в реке утонула семья из трех человек
Во Владимирской области в реке утонула семья из трех человек - РИА Новости, 16.07.2025
Во Владимирской области в реке утонула семья из трех человек
Семья из трех человек утонула в реке Клязьма во Владимирской области, сообщила пресс-служба министерства региональной безопасности. РИА Новости, 16.07.2025
2025-07-16T20:32:00+03:00
2025-07-16T20:32:00+03:00
2025-07-16T20:32:00+03:00
происшествия
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РЯЗАНЬ, 16 июл - РИА Новости. Семья из трех человек утонула в реке Клязьма во Владимирской области, сообщила пресс-служба министерства региональной безопасности. "Пятнадцатого и шестнадцатого июля спасатели собинской спасательной станции аварийно-спасательной службы Владимирской области вели поисковые работы на Клязьме близ деревни Крутово в Петушинском районе, где 13 июля утонули три человека: муж, жена и их совершеннолетний сын", - сообщается в Telegram-канале министерства. Отмечается, что тело старшего мужчины нашел рыбак в день трагедии, женщину обнаружили спасатели во вторник. "Сегодня поиски продолжились. В районе двух часов дня примерно в полутора километрах от места трагедии было обнаружено тело мужчины 1992 года рождения", — приводятся в сообщении слова начальника собинской спасательной станции Сергея Смирнова. Как уточнили РИА Новости в СУСК по региону, ведомством проводится проверка, обстоятельства гибели устанавливаются.
владимирская область
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происшествия, владимирская область, клязьма (река), россия
Происшествия, Владимирская область, Клязьма (река), Россия
Во Владимирской области в реке утонула семья из трех человек
В реке Клязьма во Владимирской области утонули жена, муж и сын