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Во Владимирской области в реке утонула семья из трех человек - РИА Новости, 16.07.2025
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20:32 16.07.2025
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Во Владимирской области в реке утонула семья из трех человек
Во Владимирской области в реке утонула семья из трех человек - РИА Новости, 16.07.2025
Во Владимирской области в реке утонула семья из трех человек
Семья из трех человек утонула в реке Клязьма во Владимирской области, сообщила пресс-служба министерства региональной безопасности. РИА Новости, 16.07.2025
2025-07-16T20:32:00+03:00
2025-07-16T20:32:00+03:00
происшествия
владимирская область
клязьма (река)
россия
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РЯЗАНЬ, 16 июл - РИА Новости. Семья из трех человек утонула в реке Клязьма во Владимирской области, сообщила пресс-служба министерства региональной безопасности. "Пятнадцатого и шестнадцатого июля спасатели собинской спасательной станции аварийно-спасательной службы Владимирской области вели поисковые работы на Клязьме близ деревни Крутово в Петушинском районе, где 13 июля утонули три человека: муж, жена и их совершеннолетний сын", - сообщается в Telegram-канале министерства. Отмечается, что тело старшего мужчины нашел рыбак в день трагедии, женщину обнаружили спасатели во вторник. "Сегодня поиски продолжились. В районе двух часов дня примерно в полутора километрах от места трагедии было обнаружено тело мужчины 1992 года рождения", — приводятся в сообщении слова начальника собинской спасательной станции Сергея Смирнова. Как уточнили РИА Новости в СУСК по региону, ведомством проводится проверка, обстоятельства гибели устанавливаются.
владимирская область
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происшествия, владимирская область, клязьма (река), россия
Происшествия, Владимирская область, Клязьма (река), Россия
Во Владимирской области в реке утонула семья из трех человек

В реке Клязьма во Владимирской области утонули жена, муж и сын

© Фото : пресс-служба министерства региональной безопасности Владимирской областиСемья из трех человек утонула в реке Клязьма во Владимирской области
Семья из трех человек утонула в реке Клязьма во Владимирской области - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
© Фото : пресс-служба министерства региональной безопасности Владимирской области
Семья из трех человек утонула в реке Клязьма во Владимирской области
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РЯЗАНЬ, 16 июл - РИА Новости. Семья из трех человек утонула в реке Клязьма во Владимирской области, сообщила пресс-служба министерства региональной безопасности.
"Пятнадцатого и шестнадцатого июля спасатели собинской спасательной станции аварийно-спасательной службы Владимирской области вели поисковые работы на Клязьме близ деревни Крутово в Петушинском районе, где 13 июля утонули три человека: муж, жена и их совершеннолетний сын", - сообщается в Telegram-канале министерства.
Отмечается, что тело старшего мужчины нашел рыбак в день трагедии, женщину обнаружили спасатели во вторник.
"Сегодня поиски продолжились. В районе двух часов дня примерно в полутора километрах от места трагедии было обнаружено тело мужчины 1992 года рождения", — приводятся в сообщении слова начальника собинской спасательной станции Сергея Смирнова.
Как уточнили РИА Новости в СУСК по региону, ведомством проводится проверка, обстоятельства гибели устанавливаются.
 
ПроисшествияВладимирская областьКлязьма (река)Россия
 
 
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