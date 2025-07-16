https://ria.ru/20250716/kitay-2029406551.html

В Китае студентку решили выгнать из вуза за секс с известным украинцем

В Китае студентку решили выгнать из вуза за секс с известным украинцем - РИА Новости, 16.07.2025

В Китае студентку решили выгнать из вуза за секс с известным украинцем

В Китае студентка оказалась на грани исключения из университета из-за интимной связи с бывшим украинским киберспортсменом, пишет South China Morning Post. РИА Новости, 16.07.2025

2025-07-16T10:58:00+03:00

2025-07-16T10:58:00+03:00

2025-07-16T11:04:00+03:00

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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. В Китае студентка оказалась на грани исключения из университета из-за интимной связи с бывшим украинским киберспортсменом, пишет South China Morning Post."Представитель Даляньского политехнического университета в северо-восточной провинции Ляонин в Китае заявил, что учебное заведение планирует исключить Ли за "проступок", — говорится в публикации.По данным издания, 21-летняя девушка провела ночь с 37-летним бывшим профессиональным игроком в Counter-Strike Данилом Тесленко, известным под ником "Zeus", во время посещения им мероприятия в Шанхае в декабре прошлого года. Позже он опубликовал в соцсетях интимные видео и фотографии с девушкой и назвал ее легкодоступной.Отмечается, что решение университета вызвало недовольство общественности, которое сочло его вторжением в частную жизнь.

https://ria.ru/20240729/ukrainets-1962722411.html

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в мире, китай, ляонин, украина