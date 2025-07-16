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В Китае студентку решили выгнать из вуза за секс с известным украинцем - РИА Новости, 16.07.2025
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10:58 16.07.2025 (обновлено: 11:04 16.07.2025)
https://ria.ru/20250716/kitay-2029406551.html
В Китае студентку решили выгнать из вуза за секс с известным украинцем
В Китае студентку решили выгнать из вуза за секс с известным украинцем - РИА Новости, 16.07.2025
В Китае студентку решили выгнать из вуза за секс с известным украинцем
В Китае студентка оказалась на грани исключения из университета из-за интимной связи с бывшим украинским киберспортсменом, пишет South China Morning Post. РИА Новости, 16.07.2025
2025-07-16T10:58:00+03:00
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в мире
китай
ляонин
украина
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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. В Китае студентка оказалась на грани исключения из университета из-за интимной связи с бывшим украинским киберспортсменом, пишет South China Morning Post."Представитель Даляньского политехнического университета в северо-восточной провинции Ляонин в Китае заявил, что учебное заведение планирует исключить Ли за "проступок", — говорится в публикации.По данным издания, 21-летняя девушка провела ночь с 37-летним бывшим профессиональным игроком в Counter-Strike Данилом Тесленко, известным под ником "Zeus", во время посещения им мероприятия в Шанхае в декабре прошлого года. Позже он опубликовал в соцсетях интимные видео и фотографии с девушкой и назвал ее легкодоступной.Отмечается, что решение университета вызвало недовольство общественности, которое сочло его вторжением в частную жизнь.
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в мире, китай, ляонин, украина
В мире, Китай, Ляонин, Украина
В Китае студентку решили выгнать из вуза за секс с известным украинцем

SCMP: в Китае студентку могут отчислить за секс с украинцем

© РИА Новости / Александр Штоль | Перейти в медиабанкПрохожие на улице в Китае
Прохожие на улице в Китае - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
© РИА Новости / Александр Штоль
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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. В Китае студентка оказалась на грани исключения из университета из-за интимной связи с бывшим украинским киберспортсменом, пишет South China Morning Post.
"Представитель Даляньского политехнического университета в северо-восточной провинции Ляонин в Китае заявил, что учебное заведение планирует исключить Ли за "проступок", — говорится в публикации.
По данным издания, 21-летняя девушка провела ночь с 37-летним бывшим профессиональным игроком в Counter-Strike Данилом Тесленко, известным под ником "Zeus", во время посещения им мероприятия в Шанхае в декабре прошлого года. Позже он опубликовал в соцсетях интимные видео и фотографии с девушкой и назвал ее легкодоступной.
Отмечается, что решение университета вызвало недовольство общественности, которое сочло его вторжением в частную жизнь.
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